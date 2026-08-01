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CSK-க்கு நடராஜன் + அசுதோஷ் சர்மா.. பதிலுக்கு இந்த 2 வீரர்களை தாங்க! கேட்கும் DC

Chennai Super Kings Trade Deal Latest Update: சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியை தொடர்பு கொண்டு டெல்லி கேபிடல்ஸ் அணி டீல் பேசி உள்ளது. அவர்கள் நடராஜன் மற்றும் அசுதோஷ் சர்மாவை தருவதாக பேசி இருக்கின்றனர். அதற்கு பதிலாக இரண்டு வீரர்களை சிஎஸ்கேவிடம் கேட்டிருக்கின்றனர். அது குறித்த முழு விவரத்தை இங்கு தெரிந்துக்கொள்வோம். 

Written ByR Balaji
Published: Aug 01, 2026, 02:35 PM IST|Updated: Aug 01, 2026, 02:35 PM IST
CSK-க்கு நடராஜன் + அசுதோஷ் சர்மா.. பதிலுக்கு இந்த 2 வீரர்களை தாங்க! கேட்கும் DC

About the Author

R Balaji

R Balaji

நான் ஊடகத் துறையில் 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பணியாற்றி வருகிறேன். தற்போது ஜீ நியூஸ் தமிழில் Content Writer ஆக வேலை பார்க்கும் எனக்கு விளையாட்டு, அரசியல் மற்றும் க்ரைம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதுவதில் அதிக ஆர்வம் உண்டு.

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