/CSK-க்கு நடராஜன் + அசுதோஷ் சர்மா.. பதிலுக்கு இந்த 2 வீரர்களை தாங்க! கேட்கும் DC

சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி கடந்த மூன்று சீசன்களாக ஒரு கடுமையான பின்னடைவை சந்தித்து வருகிறது. குறிப்பாக, ஒரு தரமான பினிஷர் இல்லாத காரணத்தினால், 170 ரன்களைக் கூட எட்ட முடியாமல் சிஎஸ்கே தொடர்ந்து திணறி வருகிறது.
இந்த பினிஷிங் சிக்கலுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கும் நோக்கில், ஒரு சிறந்த அதிரடி ஆட்டக்காரரை அணிக்குள் கொண்டுவர சிஎஸ்கே நிர்வாகம் தீவிர முயற்சிகளை மேற்கொண்டு வருகிறது. இதன் பகுதியாக, ஐபிஎல் 2026 சீசன் நிறைவடைந்ததில் இருந்தே, டெல்லி கேபிடல்ஸ் அணியில் இருக்கும் அதிரடி ஆட்டக்காரர் அசுதோஷ் சர்மாவை டிரேட் முறையில் வாங்க சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் நிர்வாகம் பெரும் ஆர்வம் காட்டி வருகிறது.
தொடக்கத்தில், அசுதோஷ் சர்மாவை சிஎஸ்கேவுக்கு வழங்கிவிட்டு, அதற்கு மாற்றாக சுழற்பந்து வீச்சாளர் ராகுல் சஹாரை மட்டும் பெற்றுக்கொள்ள டெல்லி கேபிடல்ஸ் திட்டமிட்டிருந்தது. ஆனால், தற்போது டெல்லி நிர்வாகம் தனது முடிவை மாற்றிக்கொண்டு புதுவித நிபந்தனையை விதித்துள்ளது.
அதன்படி, அசுதோஷ் சர்மாவுடன் சேர்த்து வேகப்பந்து வீச்சாளர் டி. நடராஜனையும் சிஎஸ்கேவுக்கு தர டெல்லி தயார் என தெரிவித்துள்ளது. ஆனால், இதற்கு ஈடாக ராகுல் சஹாரோடு சேர்த்து அதிரடி பேட்டர்களான உர்வில் படேல் அல்லது டிவோல்ட் பிரேவிஸ் ஆகிய இருவரில் ஒருவரை கண்டிப்பாக தர வேண்டும் என்றும், இந்த நிபந்தனைக்கு ஒப்புக்கொண்டால் மட்டுமே பேச்சுவார்த்தையை தொடர முடியும் என்றும் டெல்லி நிர்வாகம் கட் அண்ட் ரைட்டாக கூறிவிட்டது.
முன்னதாக, டெல்லி கேபிடல்ஸ் அணி தனது தற்போதைய கேப்டன் அக்சர் படேலை லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸுக்கு அனுப்பிவிட்டு, அங்கிருந்து ரிஷப் பந்தை மீண்டும் அணிக்குள் கொண்டுவர தீவிரமாக முயன்றது. ஆனால், லக்னோ நிர்வாகமோ அக்சர் படேலுடன் சேர்ந்து முன்னணி சுழற்பந்து வீச்சாளர் குல்தீப் யாதவையும் கேட்டது. இதனால் உண்டாகும் ஸ்பின்னர் காலியிடத்தை நிரப்பவே, சிஎஸ்கேவிடமிருந்து ராகுல் சஹாரை பெற டெல்லி திட்டமிட்டது.
ஆனால், கடைசி நேரத்தில் ரிஷப் பந்தை தர லக்னோ ஒத்துக்கொண்டு, குல்தீப் யாதவை பெற்று கொண்டது. இந்த டீல் முடித்த நிலையில், டெல்லி அணி தனது மனதை மாற்றிக்கொண்டது. அவர்கள் அணியில் ஏற்கனவே டிரஸ்டன் ஸ்டப்ஸ் இருக்கிறார். இதனால் டெவால்ட் பிரேவிஸை வாங்கிக்கொண்டால், இரு தென்னாப்பிரிக்கா வீரர்களும் சேர்ந்து அசத்துவார்கள் என்ற எண்ணத்தில் டெவால்ட் பிரேவிஸை கேட்கிறது. அதேசமயம் டெவால்ட் பிரேவிஸை கொடுக்க சிஎஸ்கே அடம் பிடிக்கும் பட்சத்தில் சிஎஸ்கே அணியின் பெஞ்சில் அமர்ந்திருக்கும் உர்வில் படேலை கேட்கலாம் என்றும்தான் இருவரில் ஒருவரை தாருங்கள் என்ற முடிவுக்கு வந்து பேச்சுவார்த்தை நடத்துகிறது.
கடந்த கால பின்னடைவுகளுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்து, ஐபிஎல் 2027 சீசனில் மிகப்பலமான அணியாக மீண்டெழ சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் நிர்வாகம் இப்போதே களமிறங்கிவிட்டது. டிரேடிங் முறையில் சில வீரர்களை வாங்க சிஎஸ்கே திட்டமிட்டுள்ளது. அந்த வகையில்தான், மும்பை இந்தியன்ஸ்: நட்சத்திர ஆல்ரவுண்டர் ஹர்திக் பாண்டியாவை சென்னை அணிக்குக் கொண்டுவர பேச்சுவார்த்தை நடந்து வருகிறது.
அதேபோல் குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணியில் இருக்கும் தமிழகத்தைச் சேர்ந்த வாஷிங்டன் சுந்தர் மற்றும் சாய் கிஷோர் ஆகிய இருவரையும் சிஎஸ்கேவுக்குள் கொண்டுவர முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. இதற்கிடையில், , ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியின் ஆல்ரவுண்டர் சாம் கரனின் விருப்பப்படி அவரை மீண்டும் சிஎஸ்கேவுக்கு அனுப்பிவிட்டு, அதற்குப் பதிலாக ஜேமி ஓவர்டனைப் பெற்றுக்கொள்ள ராஜஸ்தான் அணி யோசித்து வருகிறது.