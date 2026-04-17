CSK அணிக்கு திரும்பும் தோனி.. எப்போது? SRH போட்டியில் இல்லை! ஏப்ரல் 23ல் ரீ- என்ட்ரி

சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் அடையாளமாக பார்க்கப்படுபவர் எம்.எஸ். தோனி. இவர் நடப்பாண்டு ஐபிஎல் தொடரில் இதுவரை எந்த போட்டியிலும் பங்கேற்கவில்லை. காயம் காரனமாக ஓய்வில் இருந்த அவர், தற்போது எந்த போட்டியில் விளையாட உள்ளார் என்ற தகவல் வெளியாகி உள்ளது. இது ரசிகர்கள் மத்தியில் பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
தோனி எப்பது களமிறங்குகிறார்?
44 வயதாகும் மகேந்திர சிங் தோனி, கடந்த 2025 ஐபிஎல் தொடரிலேயே தனது ஓய்வை அறிவிப்பார் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது. ஆனால் அவர் அது தொடர்பான அறிவிப்பை வெளியிடவில்லை. இந்த சூழலில், அவர் நடப்பாண்டு ஐபிஎல் தொடருடன் ஓய்வு பெறுவார் என்பது கிட்டதட்ட உறுதியாகி உள்ளது. அதன் அறிகுறியாகவே அவரது இடத்தை நிறப்ப சஞ்சு சாம்சனை அணிக்குள் கொண்டு வந்து இருக்கின்றனர். இந்த சீசனில் தற்போது வரை தோனிக்கு பதிலாக சஞ்சு சாம்சன் விக்கெட் கீப்பிங் செய்து வருகிறார். 2026 ஐபிஎல் தொடங்குவதற்கு இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பாகவே தோனி காயம் காரணமாக விலகுவதாகவும் அவர் முதல் இரண்டு வார போட்டிகளில் பங்கேற்க வாய்ப்பில்லை என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது. இந்த சூழலில், தொடர் தொடங்கி இரண்டு வாரங்களை கடந்த நிலையில், தோனியின் வருகை தொடர்பான எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்கள் இடையே நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது.
ஏப்ரல் 23ல் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணிக்கு எதிராக ரீ என்ட்ரி
கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணிக்கு எதிரான கடந்த போட்டியிலேயே தோனி பங்கேற்பார் என கூறப்பட்டது. ஆனால் அவர் அப்போட்டியில் விளையாடவில்லை. இதையடுத்து சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணிக்கு எதிரான அடுத்த போட்டியில் அவர் விளையட வாய்ப்புள்ளது என்றும் அது தொடர்பான முடிவு ஏப்ரல் 16 இன்று எடுக்கப்படும் என செய்திகள் வெளியாகின. இந்த நிலையில், தோனி சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணியில் விளையாட வாய்ப்பில்லை என்றும் அவர் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணிக்கு எதிரான போட்டியில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியுடன் இணைகிறார் என்றும் தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.
தோனியின் கடைசி சீசனாக பார்க்கப்படும் நிலையில், அவர் எப்போது களத்திற்கு வருவார், அவரை பார்த்துவிட மாட்டோமா? என்ற எக்கம் ரசிகர்கள் மத்தியில் இருந்து வரும் நிலையில், தற்போது மகிழ்ச்சிகரமான செய்தி வெளியாகி உள்ளது. அதாவது தற்போது தோனி கிட்டத்தட்ட முழு உடற்தகுதியை எட்டுவிட்டதாகவும், அவர் ஏப்ரல் 23 ஆம் தேதி மும்பை வான்கடே மைதானத்தில் நடைபெறும் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணிக்கு எதிரான போட்டியில் சிஎஸ்கே அணிக்காக விளையாடுவார் என்று தகவல் வெளியாகி உள்ளது.
பிளேயிங் 11ல் யார் வெளியே?
எம்.எஸ். தோனி அணிக்கு திரும்பும் பட்சத்தில், சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் பிளேயிங் 11ல் இருந்து யார் வெளியேறுவார் என்ற் கேள்வி எழுந்துள்ளது. அவரை இம்பேக்ட் வீரராக விளையாட வைத்தால் சரி, அப்படி இல்லாமல் அவரை பிளேயிங் 11ல் ஆட வைக்கும் பட்சத்தில் கூடுதலாக இருக்கும் ஒரு பேட்ஸ்மேன் அல்லது ஒரு ஆல்-ரவுண்டரை நீக்க வேண்டிய சூழல் ஏற்படும்.
தோனி திரும்புவது கூடுதல் பலம்
தோனி சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணிக்கு திரும்புவது அந்த அணிக்கு கூடுதல் பலமாக அமையும். அணியின் வீரர்களுக்கு ஒரு மன உறுதியை அளிக்கும். கேப்டன் ருதுராஜ் கெய்க்வாட் எடுக்கும் முடிவுகள், பந்து வீச்சு மாற்றங்கள் ஆகியவற்றில் அவரது அனுபவம் மிகப்பெரிய பலமாக இருக்கும்.
MI vs CSK போட்டி
மும்பை - சென்னை போட்டி என்றாலே ரசிகர்கள் மத்தியில் பெரும் உற்சாகம் காணப்படும். இரண்டுமே பெரிய அணிகள் என்பதால் பெரும் எதிர்பார்ப்பு இருக்கும். இந்தாண்டு மும்பை இந்தியன்ஸ் - சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணிகளுக்கு இடையேயான போட்டி ஏப்ரல் 23 ஆம் தேதி மும்பை வான்கடே மைதானத்தில் நடைபெறுகிறது. மேலும், ரோகித் சர்மா - எம்.எஸ். தோனி Rivalry மீண்டும் பார்க்க ரசிகர்கள் ஆவலுடன் காத்திருக்கின்றனர்.
தோனியின் கடைசி சீசன் - உணர்ச்சி மிகுந்த தருணம்
தோனியின் கடைசி சீசனாக பார்க்கப்படும் நிலையில், அவர் களமிறங்கும் அந்த தருணம் ரசிகர்களுக்கு இடையே ஒரு உணர்ச்சி மிகுந்த தருணமாக இருக்கும். எனவே ஏப்ரல் 23 ஆம் தேதி போட்டியில் தோனியின் ரீ-என்ட்ரி மட்டுமல்ல, ரசிகர்களுக்கு ஒரு பெரிய திருவிழாவாக இருக்கும்.
அதிகம் கேட்கப்படும் கேள்விகள் FAQ
1) தோனி எந்த போட்டியில் விளையாடுகிறார்?
தோனி மும்பை இந்தியன்ஸ் அணிக்கு எதிரான போட்டியில் சிஎஸ்கே அணிக்கு திரும்புவதாக தகவல்.
2) தோனி ஏன் ஆரம்ப போட்டிகளில் விளையாடவில்லை?
தோனி காயம் காரணமாக விலகி இருந்தார். இதன் காரணமாக முதல் 5 போட்டிகளை தவறவிட்டுள்ளார்.
3) தோனிக்கு இது கடைசி ஐபிஎல் சீசனா?
அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு ஏதும் இன்னும் வெளியாகவில்லை. இருப்பினும் 2026 ஐபிஎல் சீசனே அவரது கடைசி தொடராக இருக்கும் என கூறப்படுகிறது.
மேலும் படிக்க: ருத்ரதாண்டவம் ஆடிய பிரப்சிம்ரன் சிங்.. பஞ்சாப் அபாரம்! மும்பைக்கு 4வது தோல்வி.. பும்ரா காரணமா?
மேலும் படிக்க: CSK அணிக்கு பெரிய அடி.. ஐபிஎல் தொடரில் இருந்து விலகிய கலீல் அகமது! அவருக்கு பதில் யார்?
மேலும் படிக்க: நடப்பு ஐபிஎல் தொடரில் சொதப்பும் டாப் 5 பிளேயர்கள்! ரிஷப் பந்த் டூ கேம்ரூன் கிரீன்
