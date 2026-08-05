/ஹர்திக் டீலை முடித்த CSK? வரும் 2 தரமான வீரர்கள்.. யார் யார்?

சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி ஐபிஎல் 2027 தொடரை நோக்கி தீவிரமாக தயாராகி வருகிறது. அதாவது அணியை முழுமையாக கட்டமைக்க முயற்சித்து வருகிறது. குறிப்பாக பினிஷர் இடத்திற்காக ஒரு தரமான வீரரை தேடி வருகின்றனர். இதுவரை தோனி அந்த இடத்தில் இருந்து வந்தார். கடந்த சில சீசன்களாக வயது மூப்பு காரணமாக அவரால் சரிவர விளையாட முடியவில்லை. அதன் காரணமாக ஒரு நல்ல பினிஷருக்காக மற்ற அணிகளுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி வருகின்றனர்.
அதேபோல் ரவீந்திர ஜடேஜாவை கடந்த சீசனுக்கு முன்பாக ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணிக்கு தாரை வார்த்து கொடுத்தனர். அந்த இடத்திற்கு சிஎஸ்கேவிற்கு இன்னும் ஒரு சரியான வீரர் கிடைக்கவில்லை. அதற்காகவும் சென்னை அணி நிர்வாகம் மற்ற அணிகளுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி வருகிறது.
அதுமட்டுமல்லாமல் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் மதிப்பு வேகமாக சரிய தொடங்கி உள்ளது. கடந்த மூன்று ஆண்டுகளாக ஐபிஎல் கோப்பையை வெல்லாததன் நிலைமை இது. வரும் சீசன்களிலும் இது தொடர்ந்தால், நிலைமை இன்னும் மோசமாகிவிடும். அதன் காரணமாகவும் 2027 ஐபிஎல் சீசனுக்கு நல்ல வீரர்களை வாங்கி ஒரு தரமான கம்பேக் கொடுக்க வேண்டிய காட்டாயத்தில் சிஎஸ்கே அணி உள்ளது.
இதன் ஒரு பகுதியாக, டிரேடிங் முறையில் ஹர்திக் பாண்டியாவை சென்னை அணிக்கு கொண்டுவர தீவிர பேச்சுவார்த்தை நடந்து வருகிறது. தொடக்கத்தில் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி ஆயுஷ் மாத்ரே அல்லது டிவோல்ட் பிரேவிஸை கேட்டதால் இழுபறி நீடித்தது. ஆனால் தற்போது, ஷிவம் துபே மற்றும் கலீல் அகமது ஆகிய இருவரையும் பெற்றுக்கொள்ள மும்பை அணி சம்மதித்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது. இதனிடையே, திருப்பதி சென்று ஹர்திக் பாண்டியா வழிபாடு நடத்தியதும் இந்த மாற்றத்தை உறுதிப்படுத்தும் வகையில் அமைந்துள்ளதாக பேசப்படுகிறது.
இருப்பினும், சிஎஸ்கே அணியில் ஹர்திக் பாண்டியாவிற்கு கேப்டன் பதவி வழங்கப்படாது. ஒரு வீரராக மட்டுமே அவர் விளையாடுவார். ருதுராஜ் கெய்க்வாட் கேப்டன்சியில் சறுக்கினால், அவருக்கு மாற்றாக சஞ்சு சாம்சனை தான் கேப்டனாக்க சிஎஸ்கே நிர்வாகம் திட்டமிட்டுள்ளது.
மறுபுறம் குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணியிடம் இருந்து சுழற்பந்து வீச்சாளர் சாய் கிஷோரை வாங்கவும் சிஎஸ்கே பேச்சுவார்த்தை நடத்தியுள்ளது. சாய் கிஷோருக்கு பதிலாக சர்பராஸ் கானை கொடுக்க சிஎஸ்கே முயன்ற நிலையில், குஜராத் அணி உர்வில் படேலை கேட்டது. ஹர்திக் பாண்டியா டீல் உறுதியானதை தொடர்ந்து, உர்வில் படேலை விட்டுக்கொடுக்க சிஎஸ்கே சம்மதித்துள்ளதாம். இதனால் சாய் கிஷோரை சென்னை அணிக்கு கொண்டுவரும் ஒப்பந்தம் வெற்றிகரமாக முடிவடைந்துள்ளதாக தெரிகிறது.
இந்த இரு ஆல்-ரவுண்டர்களின் வருகை சென்னை அணியின் லோவர் மிடில் ஆர்டரை பலப்படுத்தும். இதனால் டாப் ஆர்டர் பேட்டர்கள் எவ்வித அச்சமுமின்றி அதிரடியாக ஆட முடியும்.
லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் அணியின் அதிரடி பேட்டர் ஆயுஷ் படோனியையும் டிரேடிங் மூலம் வாங்க பேச்சுவார்த்தை நடந்து வருகிறது. அடுத்து வரவிருக்கும் ஏலத்தில் ஹேரி ப்ரூக் மற்றும் பென் ஸ்டோக்ஸ் ஆகியோரை ஏலத்தில் எடுத்து அணியை மேலும் வலுவாக்க சிஎஸ்கே நிர்வாகம் முடிவு செய்துள்ளது.