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ஹர்திக் டீலை முடித்த CSK? வரும் 2 தரமான வீரர்கள்.. யார் யார்?

CSK Hardik Pandya Trade Latest Update: ஹர்திக் பாண்டியா டீலை சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி வெற்றிகரமாக முடித்ததாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளது. இது தொடர்பான அதிகாரப்பூர்வ தகவல் விரைவில் வெளியாகும் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

Written ByR Balaji
Published: Aug 05, 2026, 03:57 PM IST|Updated: Aug 05, 2026, 03:57 PM IST
ஹர்திக் டீலை முடித்த CSK? வரும் 2 தரமான வீரர்கள்.. யார் யார்?

About the Author

R Balaji

R Balaji

நான் ஊடகத் துறையில் 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பணியாற்றி வருகிறேன். தற்போது ஜீ நியூஸ் தமிழில் Content Writer ஆக வேலை பார்க்கும் எனக்கு விளையாட்டு, அரசியல் மற்றும் க்ரைம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதுவதில் அதிக ஆர்வம் உண்டு.

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