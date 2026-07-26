/ஹர்திக் பாண்டியாவை தூக்க சிஎஸ்கே மெகா பிளான்.. ரூ. 5 கோடிக்கு மும்பை செல்லும் வீரர்!

மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியின் கேப்டன் ஹர்திக் பாண்டியாவை தனது அணிக்கு கொண்டு வர சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி தீவிர முயற்சிகளை மேற்கொண்டு வருகிறது. இந்த நிலையில், சிஎஸ்கேவின் வேகப்பந்து வீச்சாளர் கலீல் அகமதை ரூ. 5 கோடி கொடுத்து வாங்குவதற்கு மும்பை அணி விருப்பம் தெரிவித்துள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது.
ஏலத்தில் ரூ. 4.80 கோடிக்கு வாங்கப்பட்ட கலீல் அகமது திறமையான பந்துவீச்சாளர் என்றாலும், அடிக்கடி காயம் காரணமாக அவதிப்பட்டு வருகிறார். இதனால் அவரை அணியிலிருந்து விடுவிக்கவே சிஎஸ்கே யோசித்து வந்தது. இப்போது மும்பை அணி அவரை ரூ. 5 கோடிக்கு வாங்க முன்வந்துள்ளதால், கலீலை மும்பை அணிக்கு அனுப்ப சிஎஸ்கே நிர்வாகம் பச்சைக்கொடி காட்டியுள்ளதாக தெரிகிறது.
முன்னதாக, ஹர்திக் பாண்டியா தொடர்பான டிரேட் பேச்சுவார்த்தையின் போது ஷிவம் துபே அல்லது கலீல் அகமதை மட்டுமே தர முடியும் என சிஎஸ்கே கூறியிருந்தது. ஆனால் மும்பை அணியோ இளம் வீரர் ஆயுஷ் மாத்ரேவை கேட்டதால் பேச்சுவார்த்தை இழுபறியானது. தற்போதைய சூழலில், கலீலை மட்டும் தனியாக விலைக்கு வாங்க மும்பை முயன்று வருகிறது.
மும்பை அணியின் கேப்டன் ஹர்திக் பாண்டியா, டிரேடிங் முறையில் சென்னை அணிக்கு செல்லவே அதிக ஆர்வம் காட்டி வருகிறார். இதனால் மற்ற அணிகளுடனான பேச்சுவார்த்தையை நிறுத்திவிட்டு, சிஎஸ்கேவுடன் மட்டுமே மும்பை நிர்வாகம் பேசி வருகிறது.
ஹர்திக் பாண்டியாவை பணப் பரிவர்த்தனை மூலம் வாங்கவே சிஎஸ்கே முனைப்பு காட்டி வருகிறது. ஒருவேளை அது செட் ஆகாவிட்டால், டெவால்ட் பிரேவிஸை கொடுத்துவிட்டு ஹர்திக்கை தூக்க திட்டமிட்டுள்ளது.
ஹர்திக்கை கொடுப்பதற்கு பதிலாக சிஎஸ்கேவிடமிருந்து ஆயுஷ் மாத்ரே அல்லது உர்வில் படேல் போன்ற தரமான இளம் வீரர்களை பெற மும்பை கணக்கு போடுகிறது.
மறுபுறம், ரோஹித் சர்மாவுக்கு பிறகு ஒரு அதிரடி இந்திய தொடக்க ஆட்டக்காரரை தேடி வரும் மும்பை இந்தியன்ஸ், சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணியிடம் உள்ள இஷான் கிஷனை மீண்டும் வாங்க காய்களை நகர்த்தி வருகிறது. இதற்காக மும்பை இந்தியன்ஸ் ரூ. 100 கோடி வரை தயாராக உள்ளது.
ஆனால் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணி நிர்வாகமோ பணத்தை விட, மும்பை அணியில் இருக்கும் ரியான் ரிக்கல்டன் மற்றும் ராபின் மின்ஸ் ஆகிய இரு வீரர்களையும் தங்களுக்கு மாற்றாக தர வேண்டும் என நிபந்தனை விதித்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
மும்பை இந்த நிபந்தனைக்கு ஒப்புக்கொண்டால், இஷான் கிஷன் மீண்டும் மும்பை அணிக்கு திரும்புவது உறுதியாகும். இந்த டிரேடிங் குறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்புகள் விரைவில் வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.