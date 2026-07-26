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ஹர்திக் பாண்டியாவை தூக்க சிஎஸ்கே மெகா பிளான்.. ரூ. 5 கோடிக்கு மும்பை செல்லும் வீரர்!

ஹர்திக் பாண்டியாவை வாங்க சிஎஸ்கே திட்டமிட்டு வரும் நிலையில், கலீல் அகமதை ரூ. 5 கோடிக்கு மும்பை இந்தியன்ஸுக்கு அனுப்ப சம்மதம் தெரிவித்துள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது. அதோடு SRH அணியிடம் இருந்து இஷான் கிஷானை வாங்க மும்பை இந்தியன்ஸ் தீவிரம் காட்டி வருவதாகவும் கூறப்படுகிறது. 

Written ByR Balaji
Published: Jul 26, 2026, 02:31 PM IST|Updated: Jul 26, 2026, 02:31 PM IST
ஹர்திக் பாண்டியாவை தூக்க சிஎஸ்கே மெகா பிளான்.. ரூ. 5 கோடிக்கு மும்பை செல்லும் வீரர்!

About the Author

R Balaji

R Balaji

நான் ஊடகத் துறையில் 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பணியாற்றி வருகிறேன். தற்போது ஜீ நியூஸ் தமிழில் Content Writer ஆக வேலை பார்க்கும் எனக்கு விளையாட்டு, அரசியல் மற்றும் க்ரைம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதுவதில் அதிக ஆர்வம் உண்டு.

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