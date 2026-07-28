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Explainer: CSK-வை பலப்படுத்த என்ன செய்ய வேண்டும்? ஹர்திக் பாண்டியா டிரேட் வதந்தியின் உண்மை என்ன?

சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி ஹர்திக் பாண்டியாவை டிரேட் செய்வது வெறும் சமூக வலைத்தள தவல்களே. மாறாக, அணியின் பலவீனங்களை சீரமைத்து ஏலத்தில் சரியான வீரர்களை தேர்வு செய்வதே சிஎஸ்கே மீண்டும் சாம்பியன் பட்டத்தை கைப்பற்ற உதவும்.

Written ByR Balaji
Published: Jul 28, 2026, 03:59 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 03:59 PM IST
Explainer: CSK-வை பலப்படுத்த என்ன செய்ய வேண்டும்? ஹர்திக் பாண்டியா டிரேட் வதந்தியின் உண்மை என்ன?

About the Author

R Balaji

R Balaji

நான் ஊடகத் துறையில் 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பணியாற்றி வருகிறேன். தற்போது ஜீ நியூஸ் தமிழில் Content Writer ஆக வேலை பார்க்கும் எனக்கு விளையாட்டு, அரசியல் மற்றும் க்ரைம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதுவதில் அதிக ஆர்வம் உண்டு.

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