/Explainer: CSK-வை பலப்படுத்த என்ன செய்ய வேண்டும்? ஹர்திக் பாண்டியா டிரேட் வதந்தியின் உண்மை என்ன?

சிஎஸ்கே அணி அடுத்த ஐபிஎல் சீசனுக்கான திட்டமிடலை ஏற்கனவே தொடங்கிவிட்டது. ஸ்டீபன் பிளெமிங்கின் விலகல், புதிய பயிற்சியாளர் தேடல், ஹர்திக் பாண்டியா டிரேட் வதந்தி என அடுத்தடுத்த தகவல்கள் ரசிகர்கள் மத்தியில் பெரிய எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளன. ஆனால், உண்மையில் ஹர்திக் பாண்டியாவை சிஎஸ்கேவால் டிரேட் செய்ய முடியுமா? அதைவிட முக்கியமாக, அணியை மீண்டும் சாம்பியன் அணியாக மாற்ற சிஎஸ்கே என்ன செய்ய வேண்டும்? அதற்கான பின்னணி, டிரேட் விதிமுறைகள் மற்றும் சாத்தியக்கூறுகளை இந்த கட்டுரையில் விரிவாக பார்ப்போம்.
சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி கடைசியாக 2023 ஆம் ஆண்டில் தோனியின் தலைமையில் ஐபிஎல் கோப்பையை வென்றது. இதன் பின்னர் மூன்று ஆண்டுகளாக ருதுராஜ் கெய்க்வாட் கேப்டன்சியில் விளையாடி வரும் நிலையில், ஒருமுறை கூட பிளே ஆஃப் சுற்றுக்கு கூட முன்னேற முடியாத நிலையில் உள்ளது. இந்த தடுமாற்றத்தை சரி செய்ய வேண்டும் என்றுதான் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியில் இருந்து சஞ்சு சாம்சன், ஏலத்தில் ரூ. 28 கோடிக்கு பிரசாந்த் வீர், கார்த்திக் சர்மா உள்ளிட்டோரை வாங்கினார்.
ஆனால் இவை எதுவும் 2026 ஐபிஎல் தொடரில் கைக்கொடுக்கவில்லை. பேட்டிங், பந்துவீச்சு, பீல்டிங் என அனைத்து துறைகளிலும் நிலைத்தன்மை இல்லாதது அணியின் பின்னடைவுக்கு முக்கிய காரணமாக அமைந்தது.
குறிப்பாக, நடுவரிசை பேட்டிங்கில் அதிரடி காட்டக்கூடிய ஆல்-ரவுண்டர் மற்றும் டெத் ஓவர்களில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய வேகப்பந்து வீச்சாளர் இல்லாதது சிஎஸ்கேவின் மிகப்பெரிய பலவீனமாக பார்க்கப்பட்டது. இதனால், அடுத்த சீசனுக்கான அணியை மறுகட்டமைக்கும் பணியை நிர்வாகம் தற்போது தீவிரமாக தொடங்கி உள்ளது.
இந்த சூழலில்தான், மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியின் கேப்டன் ஹர்திக் பாண்டியாவை சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி டிரேட் முறையில் வாங்க உள்ளதாக சமூக வலைத்தளங்களில் பரவலாக தகவல்கள் வெளியாகி வருகின்றன. ஹர்திக் பாண்டியாவுக்கு மாற்றாக ஷிவம் துபே மற்றும் ஆயூஷ் மாத்ரே ஆகியோரை மும்பை கேட்பதாக உள்ளிட்ட பல்வேறு தகவல்கள் உலா வருகின்றன.
சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் மற்றும் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணிகளுக்கு இடையே பேச்சுவார்த்தை நடப்பதாக கூறப்படுகிறதே தவிர இரு அணிகள் தரப்பில் இருந்தும் எவ்வித அதிகாரப்பூர்வ தகவலும் வெளியாகவில்லை.
ஹர்திக் பாண்டியாவின் ஐபிஎல் ஊதியம் ரூ. 16.35 கோடியாக உள்ளது மற்றும் அவரது சமீபத்திய ஃபார்மை ஒப்பிடும்போது, சிஎஸ்கே தனது வளர்ந்து வரும் இளம் இந்திய வீரர்களை விட்டுக்கொடுத்து இவ்வளவு பெரிய தொகையில் டிரேட் செய்வது அணிக்கு நிதி ரீதியாகவும் பெரிய பலனை தராது. எனவே, ஹர்திக் பாண்டியாவை சிஎஸ்கே டிரேட் செய்து வாங்க வாய்ப்புகள் மிகவும் குறைவே.
நடுவரிசையில் அதிரடி இந்திய ஆல்ரவுண்டர்: தோனிக்குப் பிறகு ஆட்டத்தின் கடைசி கட்டங்களில் போட்டியை முடித்து தரக்கூடிய (Finisher) ஒரு நம்பிக்கையான இந்திய ஆல்ரவுண்டர் சிஎஸ்கேவுக்கு மிக அவசியம். ஷிவம் தூபே சுழற்பந்து வீச்சை தாக்கும் ஆட்டக்காரராக இருந்தாலும், வேகப்பந்து வீச்சை எதிர்கொள்வதிலும் பந்துவீச்சிலும் நிலைத்தன்மை தேவைப்படுகிறது.
டெத் ஓவர் பந்துவீச்சு (Death Bowling Specialist): கடந்த சீசன்களில் சிஎஸ்கே சந்தித்த மிகப்பெரிய பின்னடைவு, கடைசி ஓவர்களில் அதிக ரன்களை விட்டுக்கொடுத்ததுதான். 17 முதல் 20 ஓவர்களில் துல்லியமாக யார்க்கர் வீசக்கூடிய ஒரு இந்திய அல்லது வெளிநாட்டு வேகப்பந்து வீச்சாளரை கண்டறிய வேண்டும்.
இளம் வீரர்களை சரியாக பயன்படுத்துதல்: ஏலத்தில் ரூ. 28 கோடிக்கு வாங்கப்பட்ட பிரசாந்த் வீர் மற்றும் கார்த்திக் சர்மா போன்ற இளம் திறமையாளர்களுக்கு தொடர்ச்சியான வாய்ப்புகளை வழங்கி, அவர்களை அணியின் தூண்களாக மாற்ற வேண்டும். அடிக்கடி 'பிளேயிங் 11' மாற்றங்களை செய்யாமல், நிலையான ஒரு கூட்டணியை உருவாக்க வேண்டும்.
கேப்டன் ருதுராஜ் - புதிய பயிற்சியாளரின் கூட்டணி: ஸ்டீபன் பிளெமிங்கின் விலகலுக்கு பிறகு வரவிருக்கும் புதிய தலைமைப் பயிற்சியாளரும், கேப்டன் ருதுராஜ் கெய்க்வாட்டும் இணைந்து புதிய தலைமுறை சிஎஸ்கேவுக்கான 'மாஸ்டர் பிளானை' உருவாக்க வேண்டும். களத்தில் சுதந்திரமாக முடிவெடுக்கும் அதிகாரமும் தெளிவான திட்டமிடலும் ருதுராஜுக்கு அளிக்கப்பட வேண்டும்.
சிஎஸ்கே அணிக்கு தேவை உடனடி மாற்றங்களைத் தரும் பெரிய பெயர் கொண்ட நட்சத்திரங்கள் அல்ல, மாறாக அணியின் பலவீனங்களை கண்டறிந்து, ஏலத்தில் சரியான வீரர்களை தேர்வு செய்து கட்டமைப்பை சீரமைப்பதுதான். வதந்திகளை கடந்து நிர்வாகம் எடுக்கும் துணிச்சலான முடிவுகளே சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியை மீண்டும் சாம்பியன் சிம்மாசனத்தில் அமர்த்தும்.