Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Sports
  • /தோனியை ஓரங்கட்டினால் பயிற்சியாளராக வரேன்.. CSKக்கு 2 கண்டிஷன்களை போட்ட EX வீரர்

தோனியை ஓரங்கட்டினால் பயிற்சியாளராக வரேன்.. CSKக்கு 2 கண்டிஷன்களை போட்ட EX வீரர்

CSK Head Coach Latest Update: சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி புதிய பயிற்சியாளரை தேடி வரும் நிலையில், இந்திய அணியின் முன்னாள் பயிற்சியாளர் ஒருவரிடம் சிஎஸ்கே நிர்வாகம் பேசி உள்ளது. ஆனால் அவர் தோனியை ஒரங்கட்டினால் உடனே பயிற்சியாளர் பதவியை ஏற்பதாக கூறி இருக்கிறார். அவர் யார்? இது போன்று வேறு என்ன நிபந்தனைகளை முன்வைத்துள்ளார் என்ற முழு விவரத்தை இத்தொகுப்பில் தெரிந்துக்கொள்வோம். 

Written ByR Balaji
Published: Jul 28, 2026, 01:55 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 01:55 PM IST
தோனியை ஓரங்கட்டினால் பயிற்சியாளராக வரேன்.. CSKக்கு 2 கண்டிஷன்களை போட்ட EX வீரர்

About the Author

R Balaji

R Balaji

நான் ஊடகத் துறையில் 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பணியாற்றி வருகிறேன். தற்போது ஜீ நியூஸ் தமிழில் Content Writer ஆக வேலை பார்க்கும் எனக்கு விளையாட்டு, அரசியல் மற்றும் க்ரைம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதுவதில் அதிக ஆர்வம் உண்டு.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
தோனியை ஓரங்கட்டினால் பயிற்சியாளராக வரேன்.. CSKக்கு 2 கண்டிஷன்களை போட்ட EX வீரர்
Chennai Super Kings26 min ago
2
Kangana Ranaut34 min ago
3
Tatkal Tickets1 hr ago
4
Tamil Nadu government1 hr ago
5
Venus Transit2 hrs ago