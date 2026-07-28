/தோனியை ஓரங்கட்டினால் பயிற்சியாளராக வரேன்.. CSKக்கு 2 கண்டிஷன்களை போட்ட EX வீரர்

சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி நிர்வாகம் தனது நீண்ட கால தலைமை பயிற்சியாளரான ஸ்டீபன் பிளெமிங்கை பதவியில் இருந்து நீக்கியதை தொடர்ந்து, புதிய பயிற்சியாளரை தேர்வு செய்யும் பணிகள் தீவிரமாக ஈடுபட்டு வருகிறது. அதற்கான ஆலோசனைகள் தொடர்ந்து நடந்து வருகின்றன.
தமிழகத்தை சேர்ந்தவரும், டெல்லி கேபிடல்ஸ் அணியின் பயிற்சியாளருமான ஹேமங் பதானி உள்ளிட்ட சில முக்கிய புள்ளிகளின் பெயர்கள் இந்த ரேஸில் அடிபடுகின்றன. இருப்பினும், இந்திய அணிக்கு வெற்றிகரமாக பயிற்சி அளித்த முன்னாள் பயிற்சியாளர்களை கொண்டுவரவே சிஎஸ்கே நிர்வாகம் அதிக ஆர்வம் காட்டி வருவதாக கூறப்படுகிறது.
குறிப்பாக, 2024 டி20 உலகக் கோப்பையை இந்தியாவிற்கு வென்று கொடுத்த முன்னாள் தலைமைப் பயிற்சியாளர் ராகுல் டிராவிட்டை சிஎஸ்கே நிர்வாகிகள் தொடர்புகொண்டு பேசி உள்ளது. அப்போது, சென்னை அணியின் பயிற்சியாளர் பொறுப்பை ஏற்கத் தயார் எனக் கூறிய டிராவிட், சில அதிரடி நிபந்தனைகளை முன்வைத்துள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
ஸ்டீபன் பிளெமிங் பயிற்சியாளராக இருந்தபோது, அணித் தேர்வு மற்றும் திட்டமிடல்களில் தோனியின் ஆலோசனைகளை பெற்று செயல்பட்டார். தற்போதும் தோனியின் வழிகாட்டுதலின்படி நடக்கக்கூடிய ஒரு பயிற்சியாளரையே நியமிக்க நிர்வாகம் விரும்புகிறது. இதனால், டிராவிட்டின் நிபந்தனைகளை ஏற்க முடியாது என்பதால், அவரை தேர்வு செய்யும் முடிவை சிஎஸ்கே கைவிட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது. இதன் காரணமாக, தோனியின் பாணிக்கு ஏற்ப செயல்படக்கூடிய ஹேமங் பதானியை நியமிக்கவே நிர்வாகம் அதிக வாய்ப்பு அளிக்கிறது.
சமீபத்தில் நடந்த நிர்வாகக் கூட்டத்தில் மற்றொரு சுவாரஸ்யமான ஆலோசனையும் முன்வைக்கப்பட்டுள்ளது. அதாவது, வரும் ஐபிஎல் சீசனுக்கு தனியாக தலைமைப் பயிற்சியாளர் இல்லாமல், பொறுப்புப் பயிற்சியாளராக மைக் ஹசியை நியமித்து செல்லலாம் என ஆலோசிக்கப்பட்டுள்ளது.
பின்னர் தற்போது இங்கிலாந்து அணியின் தலைமைப் பயிற்சியாளராக இருக்கும் பிரெண்டன் மெக்கல்லத்தை கொண்டுவரலாம் என்றும் ஆலோசிக்கப்பட்டுள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
இவை அனைத்தையும் விரிவாக ஆராய்ந்து, ஆகஸ்ட் மாத முதல் வாரத்தில் புதிய பயிற்சியாளர் குறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பை வெளியிட சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் நிர்வாகம் திட்டமிட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது. வழக்கம்போல், இந்த விவகாரத்திலும் இறுதி முடிவை 'தல' தோனியே எடுப்பார் எனவும் கூறப்படுகிறது.