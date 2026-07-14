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சிஎஸ்கே புதிய கோச் யார்? பிளெமிங் விலகிய பின் ரேஸில் ஷேன் வாட்சன், அஸ்வின்!

சிஎஸ்கே அணியின் தலைமை பயிற்சியாளர் பொறுப்பில் இருந்து ஸ்டீபன் பிளெமிங் விலகி இருக்கும் நிலையில், புதிய பயிற்சியாளராக ஆஸ்திரேலியா முன்னாள் வீரர் ஒருவரை நியமிக்கலாம் என அணி நிர்வாகம் ஆலோசித்து வருவதாக கூறப்படுகிறது. 

Written ByR Balaji
Published: Jul 14, 2026, 03:39 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 03:39 PM IST
சிஎஸ்கே புதிய கோச் யார்? பிளெமிங் விலகிய பின் ரேஸில் ஷேன் வாட்சன், அஸ்வின்!
Source: Bureau

About the Author

R Balaji

R Balaji

நான் ஊடகத் துறையில் 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பணியாற்றி வருகிறேன். தற்போது ஜீ நியூஸ் தமிழில் Content Writer ஆக வேலை பார்க்கும் எனக்கு விளையாட்டு, அரசியல் மற்றும் க்ரைம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதுவதில் அதிக ஆர்வம் உண்டு.

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