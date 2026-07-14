/சிஎஸ்கே புதிய கோச் யார்? பிளெமிங் விலகிய பின் ரேஸில் ஷேன் வாட்சன், அஸ்வின்!

சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி கடந்த மூன்று ஐபிஎல் சீசன்களாகவே கடுமையாக சொதப்பி வருகிறது. கடைசியாக 2023ல் கோப்பையை வென்ற பின்னர் பிளே ஆஃப் சுற்றுக்கு கூட முன்னேற முடியாமல் தடுமாறி வருகிறது. இதனால் ரசிகர்கள் அணியின் கேப்டன் ருதுராஜ் ஜெய்க்வாட், தலைமை பயிற்சியாளர் ஸ்டீபன் பிளெமிங் ஆகியோரை கடுமையாக சாடினர். அவர்கள் பதவி விலக வேண்டும் என்றும் அதிருப்தி தெரிவித்து வந்தனர்.
அதேசமயம் சிஎஸ்கே அணி நிர்வாகமும் 2027 ஐபிஎல் தொடரில் எப்படியாவது கம்பேக் கொடுத்தாக வேண்டும் என்ற நோக்கத்துடன் அணியின் சில வீரர்களை மாற்றியமைக்க இருக்கின்றனர். இந்த நிலையில்தான், தலைமை பயிற்சியாளர் ஸ்டீபன் பிளெமிங் பயிற்சியாளர் பொறுப்பில் இருந்து விலகினார். ஐபிஎல்லின் தொடக்கத்தில் இருந்து சிஎஸ்கே அணியுடன் இருக்கும் பிளெமிங் திடீரென் அணியை விட்டு விலகியது ரசிகர்கள் இடையே கவலையை ஏற்படுத்தினாலும், சிஎஸ்கே அணி மாற்றத்தை நோக்கி சொல்கிறது என்ற மகிழ்ச்சி அவர்களிடையே உள்ளது.
இந்த நிலையில், சிஎஸ்கே அணியின் அடுத்த பயிற்சியாளர் யார் என்ற கேள்வி எழும்பி உள்ளது. அடுத்ததாக இந்திய பயிற்சியாளர் வர வேண்டும் என்பது ரசிகர்களின் வேண்டும்கோளாக இருக்கிறது. ஏனென்றால், இந்தியாவில் இருக்கும் மைதானங்கள் குறித்து இந்தியர்களுக்கே தெரியும் என்பதால், அவர்களையே நியமிக்க வேண்டும் என ரசிகர்கள் கருதுகின்றனர்.
அந்த வகையில், சிஎஸ்கே அணி தனது பரிசீலனை பட்டியலில் ராகுல் டிராவிட், ரவிச்சந்திரன் அஸ்வின், ஹேமங் பதானி ஆகியோர் உள்ளனர். ஆனால் பஞ்சாப் அணிக்கு பயிற்சியாளராக இருக்கும் ரிக்கி பாண்டிங், ஆர்சிபி அணி பயிற்சியாளர் ஆண்டி பிளவர் ஆகியோர் சிறப்பாகவே செயல்படுகிறார்கள் என்ற கேள்வி எழும்பலாம். அந்த வகையிலும் சிஎஸ்கே மற்றொரு பட்டியலை தயாரித்து வைத்திருக்கிறது.
அதாவது ஷேன் வாட்சன், ஆல்பி மோர்கல் உள்ளிட்டோரை தனது ஆலோசனை பட்டியலில் வைத்திருக்கிறது. இவர்களில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி நிர்வாகம் யாரை தேர்வு செய்யப்போகிறது என்பதை பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும்.
விரைவில் அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு
இதற்கிடையில், இந்த தேர்வு குறித்து அணியின் முக்கிய வீரர்களான ருதுராஜ் கெய்க்வாட், சஞ்சு சாம்சன் ஆகியோரிடம் கருத்து கேட்கப்படும் என தெரிகிந்து. மேலும், இது தொடர்பான அறிவிப்பு விரைவில் வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.