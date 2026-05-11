சிஎஸ்கே பிளே ஆஃப் கனவு தொடருமா? ருதுராஜ் படைக்கு காத்திருக்கும் சவால்கள்!

ஐபிஎல் 2026 தொடர் கிட்டத்தட்ட அதன் இறுதிக்கட்டத்தை எட்டியுள்ள நிலையில், பிளே ஆஃப் சுற்றுக்கான போட்டியில் ஒவ்வொரு ஆட்டமும் விறுவிறுப்பாக சென்று கொண்டிருக்கிறது. லீக் சுற்றில் 54 போட்டிகள் முடிந்துள்ள நிலையில், எந்தெந்த அணிகள் முதல் நான்கு இடங்களுக்குள் வர வாய்ப்புள்ளது மற்றும் ரசிகர்களால் மிகவும் எதிர்பார்க்கப்படும் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸின் (CSK) தற்போதைய நிலை என்ன என்பது குறித்த இங்கு விரிவாக பார்க்கலாம்.
2026 ஐபிஎல் பிளே ஆஃப் ரேஸில் முன்னிலையில் இருக்கும் அணிகள்
தற்போதைய புள்ளிப்பட்டியலின் படி, ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு, சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் மற்றும் குஜராத் டைட்டன்ஸ் ஆகிய மூன்று அணிகளும் தலா 14 புள்ளிகளுடன் முதல் மூன்று இடங்களில் உள்ளன.
ஆர்சிபி (RCB): 11 போட்டிகளில் 7 வெற்றிகளுடன் +1.103 என்ற ரன் ரேட்டுடன் முதலிடத்தில் உள்ளது. மீதமுள்ள 3 போட்டிகளில் ஒன்றில் வென்றால் கூட இவர்களது பிளே ஆஃப் வாய்ப்பு கிட்டத்தட்ட உறுதியாகிவிடும்.
ஹைதராபாத் (SRH): பேட் கம்மின்ஸ் தலைமையிலான ஹைதராபாத் அணி 14 புள்ளிகளுடன் 2 வது இடத்தில் உள்ளது. இவர்களுக்கும் இன்னும் ஒரு வெற்றி போதுமானது.
குஜராத் டைட்டன்ஸ் (GT): சுப்மன் கில் தலைமையிலான குஜராத் அணி தொடர்ந்து 4 வெற்றிகளைப் பெற்று 14 புள்ளிகளுடன் 3 வது இடத்தில் இருக்கும் குஜராத் அணி, மீதமுள்ள போட்டிகளிலும் வென்று முதல் இரண்டு இடங்களுக்குள் வர முயற்சிக்கும்.
பஞ்சாப் கிங்ஸ் (PBKS): ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் தலைமையிலான 10 போட்டிகளில் 6ல் வென்று 13 புள்ளிகளுடன் 4 வது இடத்தில் இருக்கும் பஞ்சாப் அணிக்கு இன்னும் 4 போட்டிகள் கைவசம் உள்ளன. இதில் இரண்டில் வெற்றி பெற்றாலே அவர்கள் பாதுகாப்பான இடத்திற்குச் சென்றுவிடலாம்.
இக்கட்டான நிலையில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் (CSK)
5 முறை சாம்பியனான சிஎஸ்கே அணிக்கு இந்த சீசன் ஏற்ற இறக்கங்கள் நிறைந்ததாகவே உள்ளது. தற்போது 11 போட்டிகளில் விளையாடியுள்ள சென்னை அணி, 6 வெற்றி, 5 தோல்விகளுடன் 12 புள்ளிகள் பெற்று 5 வது இடத்தில் உள்ளது.
பிளே ஆஃப் செல்ல சிஎஸ்கே என்ன செய்ய வேண்டும்?
சிஎஸ்கே அணிக்கு இன்னும் 3 போட்டிகள் மட்டுமே மீதமுள்ளன. பிளே ஆஃப் வாய்ப்பைத் தக்கவைக்க சென்னை அணி மீதமுள்ள 3 போட்டிகளில் 2ல் வெற்றி பெற்றால் சென்னை அணி 16 புள்ளிகளை எட்டும். பொதுவாக 16 புள்ளிகள் பெற்றால் பிளே ஆஃப் வாய்ப்பு 90% உறுதியாகிவிடும். ஆனால் அதேசமயம் ரன் ரேட்டும் முக்கியமானது.
சென்னையின் தற்போதைய ரன் ரேட் +0.185 ஆக உள்ளது. இது ராஜஸ்தான் ராயல்ஸை விட (+0.082) சிறப்பாக இருந்தாலும், ஆர்சிபி மற்றும் எஸ்ஆர்ஹெச் அணிகளை விட மிகவும் குறைவாக உள்ளது. எனவே, புள்ளிகள் சமமாகும் பட்சத்தில் ரன் ரேட் பெரிய தடையாக இருக்கலாம்.
சமீபத்தில் லக்னோ அணிக்கு எதிரான போட்டியில் உர்வில் படேல் அதிரடியாக விளையாடி வெற்றி தேடித்தந்தது சிஎஸ்கே ரசிகர்களுக்கு நம்பிக்கையை அளித்துள்ளது. ருதுராஜ் கெய்க்வாட் தலைமையிலான அணி பேட்டிங்கில் இன்னும் சீரான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்த வேண்டியது அவசியம்.
2026 ஐபிஎல் தொடரைவிட்டு வெளியேறிய அணிகள்
ஹர்திக் பாண்டியா தலைமையிலான மும்பை இந்தியன்ஸ் மற்றும் லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் ஆகிய அணிகள் அதிகாரப்பூர்வமாக பிளே ஆஃப் வாய்ப்பை இழந்து தொடரை விட்டு வெளியேறியுள்ளன.
பிளே ஆஃப் சுற்றுக்கு முன்னேற போராடும் அணிகள்:
12 புள்ளிகளுடன் இருக்கும் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணி சிஎஸ்கே-வுடன் 4 வது இடத்திற்காகக் கடுமையாகப் போட்டி போடுகிறது. கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் (KKR) மற்றும் டெல்லி கேபிடல்ஸ் (DC) அணிகளுக்கு வாய்ப்பு மிகக் குறைவாகவே உள்ளது. அவர்கள் மீதமுள்ள அனைத்துப் போட்டிகளிலும் வெற்றி பெற்று, மற்ற அணிகளின் தோல்விக்காகக் காத்திருக்க வேண்டிய சூழல் உள்ளது.
மொத்தத்தில், சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி தனது அடுத்தடுத்த போட்டிகளில் அதிக ரன் ரேட் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற வேண்டிய கட்டாயத்தில் உள்ளது. ஒருவேளை அடுத்த ஒரு போட்டியில் தோற்றால் கூட, மற்ற அணிகளின் முடிவுகளைச் சார்ந்திருக்க வேண்டிய சூழல் சென்னைக்கு ஏற்படும்.
