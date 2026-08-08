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CSKவில் இருந்து வெளியேறும் அதிரடி வீரர்? மாற்றாக வரும் சாய் கிஷோர்! முழு விவரம்

Chennai Super Kings Trade Update: சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணிக்கு சாய் கிஷோர் வர உள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளது. குஜ்ராத் அணியுடனான இந்த டிரேட் வெற்றிகரமாக முடிவடைந்துள்ளதாம். மாற்றாக சிஎஸ்கே அணியில் இருந்து ஒரு வீரர் அந்த அணிக்கு செல்ல இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. 

Written ByR Balaji
Published: Aug 08, 2026, 12:29 PM IST|Updated: Aug 08, 2026, 12:29 PM IST
CSKவில் இருந்து வெளியேறும் அதிரடி வீரர்? மாற்றாக வரும் சாய் கிஷோர்! முழு விவரம்

About the Author

R Balaji

R Balaji

நான் ஊடகத் துறையில் 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பணியாற்றி வருகிறேன். தற்போது ஜீ நியூஸ் தமிழில் Content Writer ஆக வேலை பார்க்கும் எனக்கு விளையாட்டு, அரசியல் மற்றும் க்ரைம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதுவதில் அதிக ஆர்வம் உண்டு.

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CSKவில் இருந்து வெளியேறும் அதிரடி வீரர்? மாற்றாக வரும் சாய் கிஷோர்! முழு விவரம்
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