/CSKவில் இருந்து வெளியேறும் அதிரடி வீரர்? மாற்றாக வரும் சாய் கிஷோர்! முழு விவரம்

சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி கடந்த மூன்று ஆண்டுகளாக ஐபிஎல் கோப்பையை வெல்லவில்லை. ஏன் பிளே ஆஃப் சுற்றுக்கு கூட முன்னேற முடியாமல் தடுமாறி வருகிறது. இதனை சரி செய்யவே 2026 ஐபிஎல்லில் சில மாற்றங்களை செய்தனர். ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியிலிருந்து வெளியேற நினைத்த சஞ்சு சாம்சனை சிஎஸ்கே வாங்கியது. அதேபோல் ஏலத்தில் பிரசாந்த் வீர், கார்த்திக் சர்மா ஆகியோரையும் வாங்கினர். ஆனால் இவை எதுவும் கடந்த சீசனில் கைக்கொடுக்கவில்லை.
இதன் காரணமாக தற்போது மீண்டும் அணியை மாற்றி அமைக்க சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி நிர்வாகம் திட்டமிட்டு அதற்கான வேலைகளில் இறங்கி உள்ளது. குறிப்பாக மும்பை இந்தியன்ஸ் கேப்டன் ஹர்திக் பாண்டியா, குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணியில் இருக்கும் சாய் கிஷோர், வாஷிங்டன் சுந்தர் ஆகியோரை வாங்க முயற்சித்து வருகிறது. இந்த நிலையில், சமீபத்தில் சிஎஸ்கே ஒரு ஆலோசனை கூட்டத்தை நடத்தி உள்ளது. அதில் அணி நிர்வாகிகள், தற்போதைய கேப்டன் ருதுராஜ் கெய்க்வாட் மற்றும் மூத்த வீரர் மகேந்திர சிங் தோனி ஆகியோர் கலந்து கொண்டுள்ளனர்.
இந்த ஆலோசனை கூட்டத்தில் டிரேடிங் மற்றும் ஏலம் குறித்த திட்டங்கள் குறித்து அலோசிக்கப்பட்டது. குறிப்பாக ஹர்திக் பாண்டியாவின் டிரேடிங்கை இனி தொடர வேண்டாம் என முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. அதாவது ஹர்திக் பாண்டியாவின் வயது, உடல் தகுதி உள்ளிட்டவை குறித்து விவாதிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஹர்திக் பாண்டியாவுக்கு தற்போது 32 வயதாகிறது. அடுத்த சீசனின் போது, 33 வயதாகிவிடும். அதனால் அவரை மூன்று ஆண்டுகள் வரையே பயன்படுத்த முடியும். அதேசமயம் அவருக்கு அடிக்கடி காயம் ஏற்படுகிறது. அதனால் அவருக்கு மாற்றாக இளம் வீரர்களான ஆயுஷ் மாத்ரே, உர்வில் படேல், டிவோல்ட் பிரேவிஸ் ஆகியோரை அனுப்புவது சரியாக இருக்காது என முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.
மேலும், இந்த ஆலோசனை கூட்டத்தில் சாய் கிஷோரை வாங்குவது குறித்தும் ஆலோசிக்கப்பட்டது. அதாவது சாய் கிஷோருக்கு மாற்றாக உர்வில் படேலை விட்டுக்கொடுப்பது சரியாக இருக்கும் என்ற முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளது. அதேநேரத்தில், சர்பராஸ் கானை கேட்டாலும் விட்டுக்கொடுக்க முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.
கடந்த ஐபிஎல் 2026 சீசன் நிறைவடைந்த கையோடு, குஜராத் டைடன்ஸ் அணியிடம் சுழற்பந்துவீச்சாளர் சாய் கிஷோர் ஒரு கோரிக்கையை முன்வைத்தார். "2027 சீசனில் எனக்கு ஆடும் லெவனில் தொடர்ந்து வாய்ப்பு தருவதாக இருந்தால் மட்டும் அணியில் தக்கவைத்துக்கொள்ளுங்கள். இல்லையெனில், ஏலத்திலோ அல்லது டிரேடிங் முறையிலோ என்னை வேறு அணிக்கு அனுப்பிவிடுங்கள்" என அவர் வெளிப்படையாக கூறிவிட்டதாக தெரிகிறது.
சாய் கிஷோர் அணியை விட்டு வெளியேற தயாரானதை அறிந்த சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ், அவரை தங்கள் கைவசம் கொண்டுவர தீவிர ஆர்வம் காட்டியது. ஆரம்பத்தில் பணம் கொடுத்து அவரை வாங்க சிஎஸ்கே முயன்றபோதிலும், குஜராத் நிர்வாகம் அதற்கு சம்மதிக்கவில்லை. தொடர்ந்து, வீரர்களைப் பரிமாற்றம் செய்யும் வகையில் சர்பராஸ் கானை விட்டுக்கொடுக்க சிஎஸ்கே முன்வந்தும், குஜராத் அணி அதையும் ஏற்க மறுத்துவிட்டது.
இதனிடையே, சாய் கிஷோரை வேறு அணிகளுக்கு டிரேடிங் செய்ய குஜராத் டைடன்ஸ் முயற்சித்தபோதிலும், எந்த அணியும் தங்களுடைய முன்னணி வீரர்களை விட்டுக்கொடுக்க தயாராக இல்லை. இதனால் குஜராத் அணிக்கு இதில் முட்டுக்கட்டை ஏற்பட்டது.
தற்போது இந்த சிக்கலுக்கு ஒரு தீர்வு பிறந்துள்ளது. சிஎஸ்கே நிர்வாகம் உர்வில் படேலை விட்டுக்கொடுக்க முன்வந்துள்ளதால், சாய் கிஷோர் சிஎஸ்கே அணிக்கு மாறுவது கிட்டத்தட்ட உறுதியாகிவிட்டது என கூறப்படுகிறது. உர்வில் படேலை தவிர்த்து மற்ற எந்த இளம் வீரரையும் வேறு அணிகளுக்கு டிரேடிங் செய்ய கூடாது என்பதில் சிஎஸ்கே மிக உறுதியாக உள்ளது.
அதேவேளையில், லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் அணியின் ஆயுஷ் படோனியையும் டிரேடிங் மூலம் இழுக்க சிஎஸ்கே திட்டமிட்டு வருகிறது. ஆனால், இதற்காகப் பெரிய வீரர்களை தியாகம் செய்ய சிஎஸ்கே தயாராக இல்லை. படோனிக்கு மாற்றாக சர்பராஸ் கானை தருவதாக லக்னோவிடம் கேட்கவும், அவர்கள் ஒப்புக்கொள்ளவில்லை என்றால் இந்த டிரேடிங் முயற்சியை அப்படியே கைவிட்டுவிடவும் சிஎஸ்கே முடிவெடுத்துள்ளது.