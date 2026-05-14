/ஜேமி ஓவர்டன் விலகல்.. சிஎஸ்கே அணிக்கு அடுத்த அடி! மாற்று வீரர் யார்?

சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் நட்சத்திர ஆல்-ரவுண்டர் ஜேமி ஓவர்டன் காயம் காரணமாக அவரது தாய் நாடான இங்கிலாந்துக்கு திரும்பி உள்ளார். அவருக்கு மாற்று வீரர் யார் என்பதை இங்கு பார்க்கலாம்.
சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் நட்சத்திர வீரர் ஜேமி ஓவர்டன் வலது தொடையில் ஏற்பட்ட காயம் காரணமாக இங்கிலாந்து திரும்பி உள்ளார். அவர் இத்தொடரில் இருந்து முழுமையாக விலகி உள்ளார் என தகவல் வெளியாகி உள்ளது.
நடப்பாண்டு ஐபிஎல் தொடரில் நட்சத்திர ஆல்-ரவுண்டர் ஜேமி ஓவர்டன் சென்னை அணிக்காக சிறப்பாக விளையாடி வருகிறார். அவர் இதுவரை 10 போட்டிகளில் விளையாடி 14 விக்கெட்களை வீழ்த்தியது மட்டுமல்லாமல் 136 ரன்களையும் 156 என்ற ஸ்ட்ரைக் ரேட்டுடன் ஆடி ஆசத்தி இருக்கிறார். குறிப்பாக லக்னோ அணிக்கு எதிரான கடந்த போட்டியில் சிறப்பாக விளையாடி சதம் நோக்கி சொன்று கொண்டிருந்த ஜோஷ் இங்கிலீஷை ஆட்டமிழக்க செய்தார். அதன்பின் ரிஷப் பண்ட் மற்றும் அக்ஷத் ரகுவன்ஷி ஆகியோரின் விக்கெட்டையும் வீழ்த்தி அப்போட்டியில் வெற்றி பெற முக்கிய காரணமானார்.
இந்த நிலையில், அவர் காயம் காரணமாக வெளியேறி உள்ளது சென்னை அணிக்கு ஒரு மிகப்பெரிய பின்னடைவை கொடுத்திருக்கிறது. அதிலும் பிளே ஆஃப் சுற்று நெருங்கி வரும் இந்த சமயத்தில் அவர் விலகி இருப்பது சிஎஸ்கே அணிக்கு அச்சுறுத்தலை கொடுத்திருக்கிறது. சிறப்பாக விளையாடி வந்த ஒருவருக்கு காயம் ஏற்பட்டிருப்பது ரசிகர்கள் இடையே பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.
Official Announcement— Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) May 13, 2026
இது தொடர்பாக சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி வெளியிட்டுள்ள எக்ஸ் பதிவில், “ஜேமி ஓவர்டனுக்கு வலது தொடையில் காயம் ஏற்பட்டுள்ளது. இந்த சூழலில், பரிசோதனை மற்றும் சிகிச்சைக்காக அவர் இங்கிலாந்துக்குத் திரும்பவுள்ளார்.” என தெரிவித்துள்ளது. அவர் இத்தொடரை விட்டு விலகியதாகவோ அல்லது சில போட்டிகளில் விளையாட மாட்டார் என்றோ சென்னை அணி நிர்வாகம் குறிப்பிடவில்லை. இருப்பினும் அவர் இங்கிலாந்து வரை சென்றிருப்பதுதான் சந்தேசகத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.
ஜேமி ஓவர்டன் காயம் காரணமாக சிஎஸ்கே அணியில் இருந்து விலகும் பட்சத்தில் அவருக்கு பதிலாக மேட் ஹென்ரி அல்லது குர்ஜப்நீத் சிங் அல்லது ஆகாஷ் மத்வால் அணிக்குள் வர வாய்ப்புள்ளது. ஓவர்டன் வேகப்பந்து வீச்சாளர் என்பதால், அவருக்கு மாற்றாக ஒரு வேகப்பந்து வீச்சாளரையே எடுக்க விரும்புவார்கள் என தெரிகிறது.
சென்னை அணிக்கு இந்தாண்டு ஒரு மோசமாக ஆண்டாக அமைந்து வருகிறது. அந்த அணியில் இருந்து 6வது வீரராக ஜேமி ஓவர்டன் காயம் அடைகிறார். முதலில் நாதன் எல்லீஸ் காயம் காரணமாக தொடரை விட்டு விலகினார். இதையடுத்து தோனி காயம் மடைந்து போட்டிகளில் இருந்து விலகினார். பின்னர் கலீல் அகமது, அயூஷ் மாத்ரே, ராமகிருஷ்ணா கோஷ் என அடுத்தடுத்து காயமடைந்து முழுமையாக தொடரைவிட்டு வெளியேறினர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
தொடர்ந்து சிறப்பாக விளையாடி வந்த வீரர்கள் ஒவ்வொருவராக காயமடைந்து விலகும் நிலையில், சிஎஸ்கே அணி பிளே ஆஃப் சுற்றுக்கு முன்னேறுமா என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது. லீக் சுற்றில் இன்னும் 3 போட்டிகளில் மீதமுள்ளன. அதில் 2ல் வெற்றி பெற்றால்தான் பிளே ஆஃப் சுற்றை நினைத்து பார்க்க முடியும். ஒவ்வொரு போட்டியிலும் ஒன்று அல்லது இரண்டு வீரர்கள் மிகச்சிறப்பாக விளையாட வேண்டும். அப்போதுதான் அந்த போட்டி நமது கையை நோக்கி வரும். அப்படி இருக்கையில், ஃபார்மில் இருந்த வீரர்கள் விலகுவது சிஎஸ்கே அணி லீக் சுற்றுடன் தொடரை விட்டு வெளியேறும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது.
சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி: சஞ்சு சாம்சன் (விக்கெட் கீப்பர்), ருதுராஜ் கெய்க்வாட் (கேப்டன்), உர்வில் படேல், கார்த்திக் சர்மா, டெவால்ட் ப்ரீவிஸ், சிவம் துபே, அகேல் ஹொசைன், அன்ஷுல் கம்போஜ், நூர் அகமது, முகேஷ் சவுத்ரிம், ஜேமி ஓவர்டன், குர்ஜப்னீத் சிங், எம்.எஸ். தோனி, பிரசாந்த் வீர், மேத்யூ ஷார்ட், சர்பராஸ் கான், ஆகாஷ் மத்வால், மாட் ஹென்றி, ஷ்ரேயாஸ் கோபால், ராகுல் சாஹர், ஸ்பென்சர் ஜான்சன், அமன் கான், ஜாகரி ஃபௌல்க்ஸ்