  • ஐபிஎல் 2026: தோனி இம்பாக்ட் வீரரா? CSK காசி விஸ்வநாதன் சொன்ன பதில்!

CSK MS Dhoni Latest News: 2026 ஐபிஎல் மார்ச் 28ஆம் தேதி தொடங்க இருக்கும் நிலையில், எம். எஸ். தோனி அனைத்து போட்டிகளிலும் பங்கேற்பாரா? என்ற கேள்வி ரசிகர்கள் மத்தியில் உள்ளது.   

Written by - R Balaji | Last Updated : Mar 11, 2026, 05:49 PM IST
  • எம். எஸ். தோனிக்கு 45 வயதாகிறது
  • 2008ஆம் ஆண்டு முதல் இவர் சிஎஸ்கே அணிக்காக விளையாடி வருகிறார்
  • இந்த 2026 ஐபிஎல் தொடருடன் ஓய்வு அறிவிப்பார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது

Chennai Super Kings Latest News IPL 2026: ரசிகர்களால் மிகவும் எதிர்பார்க்கப்படும் 2026 ஐபிஎல் தொடரின் 19 வது சீசன் வரும் மார்ச் 28 ஆம் தேதி தொடங்குகிறது. இதற்காக அனைத்து அணி வீரர்களும் தங்களின் பயிற்சி முகாமில் பயிற்சி மேற்கொண்டு வருகின்றனர். டி20 உலகக் கோப்பை சமீபத்தில் தான் முடிவடைந்திருப்பதால், சில வீரர்கள் இன்னும் தங்கள் அணியில் இணையவில்லை. அவர்கள் விரைவில் இணைவார்கள். 

MS Dhoni: 2008 முதல் சிஎஸ்கே-வில் பயணிக்கும் தோனி 

இந்த தொடரில் அதிகம் பேசப்படுவது மூத்த வீரர் எம். எஸ். தோனியின் ஓய்வு குறித்துதான். இது பேச்சு கடந்த சில சீசன்களாக இருந்தாலும், இம்முறை நிச்சயம் அவர் ஓய்வு பெறுவார் என கூறப்படுகிறது. 45 வயதாகும் தோனி ஐபிஎல் தொடக்கம் முதலே சிஎஸ்கே அணிக்காக விளையாடி வருகிறது. இடையில் இரண்டு ஆண்டுகள் மட்டும் சிஎஸ்கே அணி தடைபட்டிருந்ததால், ரைசிங் புனே சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் அணிக்காக விளையாடினார். 

IPL 2026: இந்த ஐபிஎல் தொடருடன் ஓய்வு அறிவிக்கும் தோனி 

சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் அடையாளமாக எம். எஸ். தோனி உள்ளார். தனது ஓய்வுக்கு பின்பும் சிஎஸ்கே அணியுடன் பயணிப்பேன் என அவர் முன்னதாக ஒரு நிகழ்ச்சியில் தெரிவித்திருந்தார். இந்த நிலையில், வரும் 19 வது ஐபிஎல் சீசனுடன் அவர் ஓய்வு பெறுகிறாரா? மற்றும் இத்தொடரின் அனைத்து போட்டிகளிலும் விளையாடுவாரா? அப்படி விளையாடினாலும் விக்கெட் கீப்பிங் செய்து முழுமையாக விளையாடுவாரா அல்லது இம்பக்ட் வீரராக களமிறங்குவாரா போன்ற கேள்விகள் உள்ளன. 

Kasi Viswanathan: தோனி அனைத்து போட்டிகளிலும் விளையாடுவாரா? - காசி விஸ்வநாதன் பதில்

இந்த நிலையில், ரசிகர்களின் கவலையை போக்கும் விதமாக, “தோனி அனைத்து போட்டிகளிலும் விளையாடுவார்” என CSK அணியின் சிஇஓ காசி விஸ்வநாதன் மகிழ்ச்சி செய்தியை தெரிவித்திருக்கிறார். இது தொடர்பாக காசி விஸ்வநாதன் பேசி இருக்கிறார். அவரிடம் சஞ்சு சாம்சன் போன்ற வீரர் விக்கெட் கீப்பர் பேட்ஸ்மேனாக இருக்கும் நிலையில், தோனியின் ரோல் என்னவாக இருக்கும் என கேள்வி கேட்கப்பட்டது. 

அதற்கு பதில் அளித்த காசி விஸ்வநாதன், அதை என்னால் சொல்ல முடியாது. அது பயிற்சியாளர்கள், கிரிக்கெட் அணி நிர்வாகத்தால் எடுக்கப்படும் முடிவு. அதனால் அவர் ஒரு விக்கெட் கீப்பர் பேட்டராக அல்லது ஒரு இம்பக்ட் வீரராக விளையாடுவாரா என்பதை அவர்கள் தான் முடிவு செய்வார்கள் என கூறினார். 

Sanju Samson, Shivam Dube: சஞ்சு சாம்சன், சிவம் துபேவால் மகிழ்ச்சி 

தொடர்ந்து பேசிய அவர், இந்திய அணி டி20 உலகக் கோப்பையை வென்றது மகிழ்ச்சி. இந்திய அணி சிஎஸ்கே வீரர்களான சஞ்சு சாம்சன் மற்றும் சிவம் துபே ஆகியோர் சிறப்பாக விளையாடினர். அது எங்களுக்கு மேலும் மகிழ்ச்சி அளித்தது. தற்போது ஐபிஎல்லுக்காக சிஎஸ்கே வீரர்கள் பயிற்சி மேற்கொள்ள தொடங்கி இருக்கின்றனர். இதுவரை எந்த பிரச்சனையும் இல்லை என காசி விஸ்வநாதன் கூறினார். 

MS Dhoni For CSK: சிஎஸ்கே அணிக்காக எம். எஸ். தோனி 

சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணிக்காக எம். எஸ். தோனி, 256 போட்டிகளில் விளையாடி இருக்கிறார். அதில் அவர் 24 அரைசதங்களுடன் 5141 ரன்கள் குவித்திருக்கிறார். அவரது சராசரி 39.24 ஆக உள்ளது. அதிகபட்சமாக 84 ரன்கள் அடித்திருக்கிறார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. 

CSK Full Squad 2026 IPL: 2026 ஐபிஎல் சீசனுக்கான சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி 

ருதுராஜ் கெய்க்வாட் (கேப்டன்), ஆயுஷ் மத்ரே, எம்.எஸ். தோனி (விக்கெட் கீப்பர்), சஞ்சு சாம்சன் (விக்கெட் கீப்பர்), டெவால்ட் ப்ரீவிஸ், உர்வில் படேல், ஷிவம் துபே, ஜேமி ஓவர்டன், ராமகிருஷ்ண கோஷ், நூர் அகமது, கலீல் அகமது, அன்ஷுல் கம்போஜ், குர்ஜப்னீத் சிங், ஷ்ரேயாஸ் கோபால், முகேஷ் சவுத்ரி, நாதன் எல்லிஸ், அகேல் ஹொசைன், பிரசாந்த் வீர், கார்த்திக் ஷர்மா, மேத்யூ ஷார்ட், அமன் கான், சர்பராஸ் கான், மாட் ஹென்றி, ராகுல் சாஹர், சாக் ஃபௌல்க்ஸ். 

மேலும் படிக்க: ஐபிஎல் 2026! முதல் போட்டியே இப்படியா? சிஎஸ்கே vs ஆர்சிபி - அனல் பறக்கும் மோதல்!

மேலும் படிக்க: இந்திய டி20 அணியின் அடுத்த கேப்டன் சஞ்சு சாம்சன்? சூர்யகுமார் மாற்றம்?

About the Author
MS DhoniCSKKasi ViswanathanIPL 2026

