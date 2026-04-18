  • மும்பை பவுலரை தட்டித்தூக்கும் சிஎஸ்கே! விரைவில் வெளியாகும் அறிவிப்பு!

கலீல் அகமதுக்கு பதிலாக சிஎஸ்கே அணியில் இணையப்போவது யார்? மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியின் முன்னாள் பந்துவீச்சாளருக்கு வலைவீசும் சிஎஸ்கே! முழு விவரம் இதோ!  

Written by - RK Spark | Last Updated : Apr 18, 2026, 06:41 AM IST
ஐபிஎல் 2026 தொடர் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வரும் நிலையில், சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணிக்கு ஒரு பெரிய பின்னடைவு ஏற்பட்டுள்ளது. அணியின் முக்கிய இடதுகை வேகப்பந்து வீச்சாளரான கலீல் அகமது, தசைநார் கிழிவு காரணமாக இந்த சீசனில் இருந்து முழுமையாக விலகியுள்ளார். கடந்த ஏப்ரல் 14ம் தேதி கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணிக்கு எதிராக சென்னை சேப்பாக்கம் மைதானத்தில் நடைபெற்ற போட்டியின் போது, தனது கடைசி ஓவரை வீசிக்கொண்டிருந்த கலீல் அகமதுவுக்கு வலது காலில் பலத்த காயம் ஏற்பட்டது. இதனால் அந்த ஓவரின் ஐந்தாவது பந்திலேயே அவர் மைதானத்தை விட்டு வெளியேறினார். மீதமிருந்த பந்தை குர்ஜப்நீத் சிங் வீசி முடித்தார். மருத்துவ பரிசோதனைகளின் முடிவில் அவருக்கு ஏற்பட்ட காயம் பெரிய அளவில் உள்ளதால், அவர் இந்த ஆண்டு ஐபிஎல் தொடரில் எஞ்சியுள்ள எந்த போட்டியிலும் விளையாட மாட்டார் என்று அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

கலீல் அகமது

இந்த சீசனில் இதுவரை நடந்த ஐந்து போட்டிகளிலும் கலீல் அகமது சிறப்பாக பந்துவீசி, சிஎஸ்கே அணிக்கு நல்ல தொடக்கத்தை அளித்து வந்தார். பவர்பிளேயில் அவர் காட்டிய ஆக்ரோஷமான பந்துவீச்சு அணிக்கு கைகொடுத்த நிலையில், அவர் திடீரென விலகியது சிஎஸ்கே நிர்வாகத்திற்கு பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இதனால், அவருக்கு பதிலாகப் பவர்பிளேயில் சிறப்பாக பந்துவீசக்கூடிய ஒரு வீரரை அணியில் சேர்க்க சிஎஸ்கே நிர்வாகம் தீவிரமாக தேடி வருகிறது.

மும்பை இந்தியன்ஸ் முன்னாள் வீரருக்கு வலை!

கலீல் அகமதுவுக்கு மாற்றாக பல பெயர்கள் அடிபடும் நிலையில், தற்போது மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியின் நெட் பவுலராக உள்ள ஆகாஷ் மத்வாலை அணியில் இணைக்க சிஎஸ்கே நிர்வாகம் தீவிரமாக பேசி வருவதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. ஐபிஎல் தொடரில் தனது திறமையை ஏற்கெனவே நிரூபித்தவரான ஆகாஷ் மத்வால், டெத் ஓவர்களில் அபாயகரமான யார்க்கர்களை வீசுவதில் வல்லவர். ஐபிஎல் வரலாற்றில் இதுவரை 17 இன்னிங்ஸ்களில் பந்துவீசியுள்ள அவர் 23 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தியுள்ளார். குறிப்பாக 2023ம் ஆண்டு எலிமினேட்டர் போட்டியில் 5 ரன்களை மட்டுமே விட்டுக்கொடுத்து 5 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தி சாதனை படைத்தது அனைவரின் கவனத்தையும் ஈர்த்தது. இந்த ஐபிஎல் 2026 ஏலத்தில் யாரும் எடுக்காததால், அவர் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியின் நெட் பவுலராக செயல்பட்டு வந்தார். அவரை சிஎஸ்கே அணி நிர்வாகம் ரகசியமாக தொடர்புகொண்டுள்ளதாகவும், விரைவில் அவர் அதிகாரப்பூர்வமாக அணியில் இணைவார் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

பரிசீலனையில் உள்ள மற்ற வீரர்கள் யார்?

ஆகாஷ் மத்வாலை தவிர, மேலும் சில வீரர்களின் பெயர்களும் சிஎஸ்கே நிர்வாகத்தின் பரிசீலனையில் உள்ளன. 

சேத்தன் சகாரியா

கலீல் அகமதுவை போலவே இடதுகை வேகப்பந்து வீச்சாளரான சேத்தன் சகாரியா, சிஎஸ்கே அணிக்கு மிக சரியான மாற்றாக இருப்பார் என்று கருதப்படுகிறது. ஐபிஎல் ஏலத்தில் 75 லட்சம் அடிப்படை விலையுடன் களமிறங்கியும் இவரை எந்த அணியும் வாங்கவில்லை. ஆனால், சமீபத்தில் நடந்த சையத் முஷ்டாக் அலி கோப்பையில் 7 போட்டிகளில் 12 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தி அசத்தியுள்ளார். புதிய பந்தை நன்றாக ஸ்விங் செய்யும் திறமை கொண்ட இவரும் சிஎஸ்கே அணியின் ரேடாரில் உள்ளார்.

சிமர்ஜீத் சிங்

சிஎஸ்கே அணிக்கு நன்கு பரிச்சயமான சிமர்ஜீத் சிங்கும் ஒரு முக்கிய தேர்வாக உள்ளார். 2022 முதல் 2024 வரை சிஎஸ்கே அணியில் இருந்த அவர், இந்த ஆண்டு ஏலத்தில் விலை போகவில்லை. இருப்பினும் ஐபிஎல் வட்டாரத்திலேயே இருக்கும் அவர், சிஎஸ்கே அணியின் சூழலை நன்கு அறிந்தவர் என்பது அவருக்கு சாதகமாக அமையும். 

உமேஷ் யாதவ்

ரவிச்சந்திரன் அஸ்வின், கலீல் அகமதுவுக்கு பதிலாக மூத்த வேகப்பந்து வீச்சாளர் உமேஷ் யாதவை சிஎஸ்கே எடுக்கலாம் எனப் பரிந்துரைத்துள்ளார். பவர்பிளேயில் சிறப்பாக பந்துவீசக்கூடிய அனுபவம் உமேஷ் யாதவுக்கு இருப்பது அணிக்கு கைகொடுக்கும் என அஸ்வின் கருதுகிறார். எனினும், இளம் வேகப்பந்து வீச்சாளரான ஆகாஷ் மத்வாலையே சிஎஸ்கே அணி பெரிதும் நம்புவதாக தெரிகிறது. மகேந்திர சிங் தோனி மற்றும் சிஎஸ்கே நிர்வாகம் யாரை தேர்வு செய்ய போகிறார்கள் என்பது விரைவில் அதிகாரப்பூர்வமாக தெரிய வரும். கலீல் அகமதுவின் வெற்றிடத்தை புதிய வீரர் நிரப்புவாரா என்பதை பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும்.

