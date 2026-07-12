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லக்னோ அணி செல்லும் பிரசாந்த் வீர்.. பதிலுக்கு இவரா? டீல் பேசிய சிஎஸ்கே!

Chennai Super Kings Trade Latest Update: சிஎஸ்கே அணி பிரசாந்த் வீரை லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் அணிக்கு அனுப்ப முடிவு செய்துள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன. 

Written ByR Balaji
Published: Jul 12, 2026, 04:42 PM IST|Updated: Jul 12, 2026, 04:42 PM IST
லக்னோ அணி செல்லும் பிரசாந்த் வீர்.. பதிலுக்கு இவரா? டீல் பேசிய சிஎஸ்கே!
Source: Bureau

About the Author

R Balaji

R Balaji

நான் ஊடகத் துறையில் 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பணியாற்றி வருகிறேன். தற்போது ஜீ நியூஸ் தமிழில் Content Writer ஆக வேலை பார்க்கும் எனக்கு விளையாட்டு, அரசியல் மற்றும் க்ரைம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதுவதில் அதிக ஆர்வம் உண்டு.

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