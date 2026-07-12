/லக்னோ அணி செல்லும் பிரசாந்த் வீர்.. பதிலுக்கு இவரா? டீல் பேசிய சிஎஸ்கே!

சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி கடந்த மூன்று ஐபிஎல் சீசன்களாகவே சொதப்பி வருகிறது. 2026 ஐபிஎல்லில் கம்பேக் கொடுக்க வேண்டும் என்பதற்காக, ஏலத்தின்போது சிறந்த வீரர்களை வாங்க வேண்டும் என்று முயற்சி செய்தது. ஆனால் இறுதியில் ரூ. 28 கோடிக்கு உள்ளூர் வீரர்களான பிரசாந்த் வீர் மற்றும் கார்த்திக் சர்மாவை வாங்கினர்.
ரஞ்சி டிராபில் இருவரின் செயல்திறனை பார்த்து எடுத்தனர். ஆனால் ஐபிஎல்லில் இருவருமே சரிவர விளையாடவில்லை. குறிப்பாக பிரசாந்த் வீரின் பந்து வீச்சு வலைப்பயிற்சியிலேயே சரியில்லாததால் அவரை பிளேயிங் 11 எடுத்தும் பந்து வீச வாய்ப்பு கொடுக்க முடியாத சூழல் ஏற்பட்டது. இதன் காரணமாக பிரசாந்த் வீர் மற்றும் கார்த்திக் சர்மா ஆகிய இருவரையும் 2027 ஐபிஎல்லுக்கு முன்பாக கழற்டிவிட சிஎஸ்கே அணி நிர்வாகம் முடிவு செய்துள்ளது.
இந்த நிலையில், பிரசாந்த் வீரை லக்னோ அணிக்கு டிரேட் செய்ய இருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளது. அதாவது சிஎஸ்கே அணியை லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் தொடர்புகொண்டு பிரசாந்த் வீரை கேட்டதாக கூறப்படுகிறது. மேலும், பிரசாந்த் வீரை ரூ. 14 கோடி கொடுத்து வங்க முடியாது, அவருக்காக வெறும் 2 கோடி வரை மட்டுமே செலவு செய்ய முடியும் என லக்னோ அணி கூறி உள்ளதாம்.
சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி பதிலுக்கு ஆல்-ரவுண்டர் ஷாபஸ் அகமதுவை கேட்டுள்ளது. ஆனால் லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் அணி மறுத்துள்ளது. பிரசாந்த் வீருக்கு மாற்றாக எந்த வீரரையும் விட்டுக்கொடுக்க முடியாது என திட்டவட்டமாக கூறி உள்ளது. இருப்பினும் பிரசாந்த் வீர் வேண்டும் என்றால், மாற்றாக ஷாபஸ் அகமதுவை விட்டுக்கொடுக்க வேண்டும். இல்லையென்றால் இந்த டீல் பேச்சுவார்த்தையை இதோடு முடித்துக்கொள்ளலாம் என கறாராக தெரிவித்துவிட்டதாம்.
மேலும், பிரசாந்த் வீருக்கு மாற்றாக ஷாபஸ் அகமதுவை கொடுக்கவில்லை என்றால், பிரசாந்த் வீரை ஏலத்தில் விடுவோம் என கூறி இருக்கிறதாம். சிஎஸ்கே அணி அவரை ஏலத்திற்கு விட்டால், ரூ. 14 கோடி கிடைக்கும். இதுவே லக்னோ அணியிடம் கொடுத்தால் ரூ. 12 கோடி மட்டுமே கிடைக்கும்.
சிஎஸ்கே அணியில் இருந்து ஜடேஜா சென்றபின், அவரது இடத்திற்கு இன்னும் யாரும் செட்டாகவில்லை. பிரசாந்த் வீர் சரியாக இருப்பார் என சிஎஸ்கே அணி நம்பியது. ஆனால் அது நடக்கவில்லை. இதனால் தற்போது குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணியில் இருக்கும் தமிழக வீரர் சாய் கிஷோருக்கு முயற்சித்து வருகின்றனர். மறுபக்கம் மற்ற வீரர்களை நோக்கியும் சிஎஸ்கே அணி காய் நகர்த்தி வருகிறது.