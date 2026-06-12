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சிஎஸ்கே 10 வீரர்களை கழற்றிவிட திட்டம்.. ஹர்திக் பாண்டியா வருவது உறுதி போலயே! வெளியான தகவல்

சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி கடந்த இரண்டு சீசனில் கடுமையாக சொதப்பிய நிலையில், ஷிவம் துபே, அயூஷ் மாத்ரே உட்பட 10 வீரர்களை அணியில் இருந்து கழற்றிவிட திட்டமிட்டுள்ளதாக வெளியாகி உள்ள தகவல் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.  

Written ByR Balaji
Published: Jun 12, 2026, 04:21 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 04:21 PM IST
சிஎஸ்கே 10 வீரர்களை கழற்றிவிட திட்டம்.. ஹர்திக் பாண்டியா வருவது உறுதி போலயே! வெளியான தகவல்
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R Balaji

R Balaji

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சிஎஸ்கே 10 வீரர்களை கழற்றிவிட திட்டம்.. ஹர்திக் பாண்டியா வருவது உறுதி போலயே!
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