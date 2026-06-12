/சிஎஸ்கே 10 வீரர்களை கழற்றிவிட திட்டம்.. ஹர்திக் பாண்டியா வருவது உறுதி போலயே! வெளியான தகவல்

சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி நடந்து முடிந்த ஐபிஎல் தொடரில் மிகவும் மோசமாக விளையாடியது. இதனால் புள்ளிப்பட்டியலில் 8 வது இடத்தில் நிறைவு செய்தது. நடப்பாண்டில் மட்டுமல்லாமல் 2025 ஆம் ஆண்டு ஐபிஎல் தொடரிலும் கடுமையாக சொதப்பி 10 வது இடத்தில் தொடரை முடித்தது. இந்த நிலையில், சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் நிர்வாகம் தனது அணியை முழுமையாக சரி செய்ய விரும்புவதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.
அதாவது, `அணியை மறுகட்டமைப்பு செய்ய சிஎஸ்ஏ முடிவு செய்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது. இதனால் அணியில் இருந்து மொத்தமாக 10 பேரை வெளியேற்றி வரும் மினி ஏலத்தில் புது வீரர்களை ட்ரேட் செய்ய திட்டமிட்டுள்ளனராம். இதற்கிடையில், ஷிவம் துபே மற்றும் ஆயுஷ் மாத்ரேவை மும்பை இந்தியன்ஸ் அணிக்கு கொடுத்துவிட்டு ஹர்திக் பாண்டியாவை வாங்க ஆலோசித்து வருவதாக தகவல் வெளியாகி வருகின்றன.
மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியும் இதற்கு பச்சை கொடி காட்டியதாக தெரிகிறது. ஆனால் லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் அணியும் ஹர்திக் பாண்டியாவுக்கு பேசி வருவதால் இந்த டீல் நீட்டித்து கொண்டு செல்வதாக கூறப்படுகிறது.
சிஎஸ்கே மும்பை அணியிடம் டீல் பேசியது உண்மையானால் ஷிவம் துபே (ரூ. 12 கோடி) மற்றும் ஆயூஷ் மாத்ரே (ரூ. 30 லட்சம்) அணியில் இருந்து வெளியேறி விடுவார்கள்.
இது தவிர இன்னும் 8 வீரர்களை சிஎஸ்கே வெளியேற்றுவிட்டு மினி ஏலத்தில் வேறு வீரர்களை வாங்க திட்டமிட்டுள்ளது.
பிரசாந்த் வீர் (ரூ. 14.2 கோடி), மேட் ஹென்ரி (ரூ. 2 கோடி), மேத்யூ ஷார்ட் (1.5 கோடி), ராகுல் சஹார் (ரூ. 5.2 கோடி), ஷ்ரேயாஸ் கோபால் (ரூ. 30 லட்சம்), அமன் கான் (ரூ. 30 கோடி), அகில் ஹோசனை (ரூ. 2 கோடி), ஜாகரி போல்க்ஸ் (ரூ. 75 லட்சம்) என ஷிவம் துபே, ஆயூஷ் மாத்ரே சேர்த்து 10 பேரை வெளியேற்ற திட்டமிட்டுள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
இது நடந்தால் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணிக்கு கிட்டத்தட்ட ரூ. 40 கோடி வரை கிடைக்கும். இதனால் நல்ல வீரர்களை எடுக்க முடியும் என்பதால் சிஎஸ்கே அணி நிர்வாகம் இத்தகைய முடிவை கையில் எடுத்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
44 வயதாகும் தோனி நடப்பாண்டு ஐபிஎல் தொடரில் விளையாடிவிட்டு ஓய்வு பெறுவார் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது. ஆனால் தொடரின் தொடக்கத்திலேயே அவருக்கு காயம் ஏற்பட்டதால் அவர் விளையாடவில்லை. அதேசமயம் ஓய்வு குறித்த அறிவிப்பும் வெளியாகவில்லை. இருப்பினும் தோனி தனது கடைசி போட்டியை சென்னையில் விளையாடுவேன் என அவரே கூறியிருப்பதால் ரசிகர்கள் அவரின் வருகைக்காக காத்திருக்கின்றனர்.
ஆனால் 2027 ஐபிஎல் மினி ஏலத்திற்கு முன்பாக தோனி விளையாடுவாரா? மாட்டாரா? என்பதை சிஎஸ்கே அணி நிர்வாகம் அறிவிக்க இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. மேலும், தோனி ஓய்வு பெற்ற பின் அவருக்கு ஆலோசகர் பதவியை கொடுத்து சிஎஸ்கே அணியுடன் தொடர்ந்து பயணிக்க வைக்க இருப்பதாகவும் தகவல்கள் வெளியாகி வருகின்றன.