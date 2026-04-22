மும்பைக்கு எதிரான போட்டி! களமிறங்கும் தல தோனி? வெளியான முக்கிய அறிவிப்பு!

ஐபிஎல் 2026 தொடர் தற்போது விறுவிறுப்பான கட்டத்தை எட்டியுள்ள நிலையில், சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் ரசிகர்களுக்கு மிகப்பெரிய மகிழ்ச்சியான செய்தி வெளியாகியுள்ளது. காலில் ஏற்பட்ட காயம் காரணமாக இந்த சீசனின் முதல் சில போட்டிகளில் விளையாடாமல் இருந்த முன்னாள் கேப்டன் மற்றும் சிஎஸ்கே அணியின் தல எம்.எஸ். தோனி, நாளை ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி மும்பை இந்தியன்ஸுக்கு எதிராக நடைபெறவுள்ள மிக முக்கியமான லீக் போட்டியில் களமிறங்க உள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. ஐபிஎல் 2026 சீசன் தொடங்குவதற்கு சில நாட்களுக்கு முன்புதான் தோனிக்கு கெண்டைக்காலில் தசைப்பிடிப்பு ஏற்பட்டது. இதனால் அவர் குறைந்தபட்சம் இரண்டு அல்லது மூன்று வாரங்கள் விளையாட முடியாது என மருத்துவர்கள் அறிவுறுத்தியிருந்தனர். தோனியின் இந்த திடீர் விலகல் சிஎஸ்கே அணிக்கு பெரும் பின்னடைவாக அமைந்தது.
சென்னை அணி
ருதுராஜ் கெய்க்வாட் தலைமையில் களமிறங்கிய சென்னை அணி, சீசனின் ஆரம்பத்தில் தொடர்ச்சியாக மூன்று தோல்விகளை சந்தித்தது. தோனியின் அனுபவமும், களத்தில் அவர் கொடுக்கும் ஆலோசனைகளும் இல்லாதது அணிக்கு பெரும் குறையாக அமைந்தது. இருப்பினும், கடந்த இரண்டு போட்டிகளில் சொந்த மண்ணில் சிறப்பாக விளையாடி இரண்டு வெற்றிகளை பதிவு செய்து சிஎஸ்கே மீண்டும் ஃபார்முக்கு வந்துள்ளது.
வலைப்பயிற்சியில் தீவிரமாக ஈடுபடும் தோனி
தற்போது தோனி தனது காயத்தில் இருந்து பெருமளவு குணமடைந்துவிட்டார். கடந்த செவ்வாய்க்கிழமை இரவு மும்பை வான்கடே மைதானத்தில் சிஎஸ்கே அணி வீரர்களுடன் அவர் தீவிர வலைப்பயிற்சியில் ஈடுபட்டார். குறிப்பாக, விக்கெட் கீப்பிங் பயிற்சியிலும் அவர் முழுமையாக ஈடுபட்டது, அவர் அடுத்த போட்டியில் விளையாடுவதற்கான வாய்ப்புகளை கிட்டத்தட்ட உறுதி செய்துள்ளது. இதுகுறித்து சிஎஸ்கே அணியின் பேட்டிங் பயிற்சியாளர் மைக்கேல் ஹஸ்ஸி கூறுகையில், “தோனியின் ரீஹேப் பயிற்சிகள் மிக சிறப்பாக சென்று கொண்டிருக்கின்றன. அவர் பேட்டிங் செய்யும் விதம் எனக்கு மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது” என்று தெரிவித்தார். கடந்த ஏப்ரல் 18ம் தேதி சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணிக்கு எதிரான போட்டிக்காக அவர் அணியுடன் பயணித்திருந்தாலும், ஆடும் லெவனில் சேர்க்கப்படவில்லை. ஆனால், மும்பைக்கு எதிரான போட்டியில் அவர் நிச்சயம் களமிறங்குவார் என சிஎஸ்கே வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.
வான்கடே மைதானமும் தோனியும்
மும்பை இந்தியன்ஸும் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸும் மோதும் போட்டி என்றாலே ஐபிஎல் ரசிகர்களுக்கு அது ஒரு எல் கிளாசிகோ தான். இம்முறை இந்த போட்டி மும்பையின் வான்கடே மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது. வான்கடே மைதானம் தோனிக்கும், இந்திய ரசிகர்களுக்கும் மிகவும் ராசியான, உணர்வுபூர்வமான மைதானமாகும். 2011ஆம் ஆண்டு இதே மைதானத்தில்தான் தோனி தலைமையிலான இந்திய அணி உலகக்கோப்பையை வென்று சரித்திரம் படைத்தது. அதே வரலாற்று சிறப்புமிக்க மைதானத்தில் தோனி தனது கம்-பேக் கொடுக்கவிருப்பது ரசிகர்களிடையே பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
சிஎஸ்கே அணியின் புதிய காயங்கள்
தோனியின் வருகை அணிக்கு பெரும் உற்சாகத்தை கொடுத்தாலும், சிஎஸ்கே அணியில் வேறு சில வீரர்களின் காயங்கள் நிர்வாகத்திற்கு கவலையை அளித்துள்ளன. அணியின் மிக முக்கிய இளம் தொடக்க ஆட்டக்காரரான ஆயுஷ் மாத்ரே, ஹைதராபாத் அணிக்கு எதிரான போட்டியில் ஹாம்ஸ்ட்ரிங் காயத்திற்கு உள்ளானதால் நடப்பு ஐபிஎல் தொடரிலிருந்து முழுமையாக விலகியுள்ளார். இது அணிக்கு பெரும் பின்னடைவாக பார்க்கப்படுகிறது. மேலும், அணியின் முக்கிய வேகப்பந்து வீச்சாளரான கலீல் அகமதுவும் தொடைப்பகுதியில் ஏற்பட்ட தசைநார் கிழிவு காரணமாக ஐபிஎல் தொடரிலிருந்து வெளியேறியுள்ளார். கலீல் அகமதுவுக்கு பதிலாக ஸ்பென்சர் ஜான்சன் மும்பைக்கு எதிரான போட்டியில் ஆடும் லெவனில் இடம்பெற அதிக வாய்ப்புள்ளது.
ரசிகர்களின் எதிர்பார்ப்பு
காயங்கள் ஒருபுறம் அச்சுறுத்தினாலும், தல வந்துட்டாரு என்ற ஒற்றை செய்தி ஒட்டுமொத்த சிஎஸ்கே ரசிகர்களையும் உற்சாகத்தின் உச்சிக்கு கொண்டு சென்றுள்ளது. எம்.எஸ். தோனி களமிறங்கும் தருணத்தை பார்க்க ஏப்ரல் 23ம் தேதிக்காக ஒட்டுமொத்த கிரிக்கெட் உலகமும் காத்துக்கொண்டிருக்கிறது. வான்கடே மைதானத்தில் மஞ்சள் படையின் சத்தமும், தோனி.. தோனி.. என்ற முழக்கமும் மீண்டும் விண்ணை பிளக்கும் என்பதில் எந்தச் சந்தேகமும் இல்லை!
