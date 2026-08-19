/ஜடேஜாவால் தோனி - சிஎஸ்கே இடையே மோதல்? வெளிவந்த பகீர் தகவல்கள்!

ரவீந்திர ஜடேஜா தற்போது சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியில் இல்லை. ஆனால் இவர் இருந்தபோது, சிஎஸ்கே நிர்வாகம் மற்றும் தோனிக்கு இடையே மனகசப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. இந்த உண்மை தற்போது வெளிச்சத்திற்கு வந்துள்ளது. அதாவது, கடந்த 2022 ஆம் ஆண்டு ஐபிஎல் தொடரின்போது, ஜடேஜாவிடம் கேப்டன் பதவியை அணி நிர்வாகம் கொடுத்துள்ளது. அந்த சீசனில் 8 போட்டிகளில் சிஎஸ்கேவை வழிநடத்திய ஜடேஜேவால் 2 வெற்றிகளை மட்டுமே பொற்றுத் தர முடிந்துள்ளது. அதேசமயம் கேப்டன்சி அழுத்தம் காரணமாக அவரிடம் தனிப்பட்ட செயல்திறனான பந்து வீச்சு, பேட்டிங், பீல்டிங்கிலும் சொதப்பினார்.
இதன் காரணமாக 8 போட்டிகளுக்கு பிறகு கேப்டன் பதவி மீண்டும் தோனியிடமே கொடுக்கப்பட்டது. இதனால் ஜடேஜா சில போட்டிகளில் விளையாடவில்லை. ஜடேஜாவிடம் இருந்து கேப்டன் பதவியில் இருந்து நீக்க, தோனியிடம் அணி நிர்வாகம் ஆலோசிக்கவில்லையாம். ஜடேஜாவை கேப்டன் பதவியில் இருந்து நீக்க கூடாது என்றும் எனக்கு பின்னர் அவர்தான் கேப்டனாக வேண்டும் என்றும் தோனி கோரிக்கை வைத்துள்ளாராம். ஆனால் அவரது கோரிக்கையை சிஎஸ்கே அணி நிர்வாகம் ஒப்புக்கொள்ளவில்லை என கூறப்படுகிறது.
அதேபோல் ரவீந்திர ஜடேஜாவை ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணிக்கு அனுப்புவது குறித்து சிஎஸ்கே அணி நிர்வாகம் தோனியுடன் கலந்து பேசி முடிவு எடுக்கவில்லையாம். தோனி ஜடேஜா மற்றும் சாம் கரணை அணியை விட்டு அனுப்ப கூடாது என்பதில் உறுதியாக இருந்திருக்கிறார். அவர்களின் இடத்தை யாராலும் நிரப்ப முடியாது. எனவே அவர்களை விடுவிக்க கூடாது என தோனி தெரிவித்திருக்கிறார். அதனை சிஎஸ்கே நிர்வாகம் கேட்கவில்லை. இதனால் தோனி சிஎஸ்கே நிர்வாகம் மீது அதிருப்தியில் இருந்தார் என கூறப்படுகிறது.
ரவீந்திர ஜடேஜாவை டிரேடிங் மூலம் விடுவித்த பிறகு, அவருக்கு இணையான அனுபவமிக்க வீரரை ஏலத்தில் எடுக்க சிஎஸ்கே தவறிவிட்டது. இளம் வீரர் பிரசாந்த் வீரை ரூ.14.20 கோடி என்ற பிரம்மாண்ட தொகைக்கு வாங்கியபோதும், அவரது ஆட்டம் அணிக்கு எதிர்பார்த்த பலனை தரவில்லை. இந்த பலவீனத்தை சரிசெய்ய, மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியிலிருந்து அதிரடி ஆல்ரவுண்டர் ஹர்திக் பாண்டியாவை டிரேடிங் மூலம் சென்னை அணிக்குள் கொண்டு வர வேண்டும் என எம்.எஸ்.தோனி தீவிரமாக வலியுறுத்தி வருகிறார்.
ஆனால், ஹர்திக் பாண்டியாவை வாங்குவதில் சென்னை அணி நிர்வாகத்திற்கு துளியும் உடன்பாடில்லை. அதற்கு முக்கியமாக இரண்டு காரணங்கள் முன்வைக்கப்படுகின்றன.
இதற்கிடையில், சிஎஸ்கே அணி இம்மாத இறுதிக்குள் புதிய தலைமை பயிற்சியாளரை அதிகாரப்பூர்வமாக நியமிக்கும் பணிகளில் முழு வீச்சில் இறங்கியுள்ளது. தோனி மற்றும் நிர்வாக குழுவினர் இணைந்து இதற்கான ஆலோசனைகளில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
புதிய தலைமைப் பயிற்சியாளர் பொறுப்பேற்ற பிறகே, ஹர்திக் பாண்டியாவின் டிரேடிங் மற்றும் அணியின் எதிர்கால கேப்டன்சி குறித்த இறுதி முடிவு எடுக்கப்பட்டு அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.