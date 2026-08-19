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ஜடேஜாவால் தோனி - சிஎஸ்கே இடையே மோதல்? வெளிவந்த பகீர் தகவல்கள்!

ரவீந்திர ஜடேஜாவால், சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி நிர்வாகத்திற்கும் மகேந்திர சிங் தோனிக்கும் இடையே பிரச்சனை ஏற்பட்டதாம். இந்த உண்மை சம்பவம் தற்போது வெளிச்சத்திற்கு வந்துள்ளது. 

Written ByR Balaji
Published: Aug 19, 2026, 06:33 PM IST|Updated: Aug 19, 2026, 06:33 PM IST
ஜடேஜாவால் தோனி - சிஎஸ்கே இடையே மோதல்? வெளிவந்த பகீர் தகவல்கள்!

About the Author

R Balaji

R Balaji

நான் ஊடகத் துறையில் 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பணியாற்றி வருகிறேன். தற்போது ஜீ நியூஸ் தமிழில் Content Writer ஆக வேலை பார்க்கும் எனக்கு விளையாட்டு, அரசியல் மற்றும் க்ரைம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதுவதில் அதிக ஆர்வம் உண்டு.

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