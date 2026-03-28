தோனியை ஓய்வு பெற சொல்ல யாருக்கும் தகுதியில்லை... யுவராஜ் சிங் தந்தை திடீர் சப்போர்ட்

Chennai Super Kings: தோனி இன்னும் விளையாடிக் கொண்டிருக்கிறார் என்றும் அடுத்த 10 ஆண்டுகளுக்கும் அதை தொடர வேண்டும் என்றும் யுவராஜ் சிங்கின் தந்தை யோக்ராஜ் அவருக்கு ஆதரவு தெரிவித்து பேசி உள்ளார். 

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Mar 28, 2026, 01:14 AM IST
  • தோனி களமிறங்குவாரா என்ற சந்தேகம் உள்ளது.
  • தோனி இந்தாண்டு ஓய்வுபெற அதிக வாய்ப்புள்ளது.
  • தோனியால் ஆட்டத்தை பினிஷ் செய்ய முடியவில்லை.

ஐபிஎல் 2026: 2 பிரிவாக பிரிக்கப்பட்ட 10 அணிகள்... சிஎஸ்கே பிரிவில் எந்தெந்த அணிகள் இருக்கு?
குரு - புதன் சேர்க்கை.. இந்த 4 ராசிக்காரர்களுக்கு ராஜயோகம்! பண வரவு அதிகரிக்கும்
குரு பெயர்ச்சி.. 4 ராசிக்காரர்களுக்கு செம லக்! பணம், புகழ் அதிகரிக்கும்
திருப்பதி: ஒரு மணி நேரத்தில் தரிசக்க சூப்பர் சான்ஸ்.. பக்தர்களுக்கு முக்கிய அறிவிப்பு
சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ், தோனி லேட்டஸ்ட் செய்திகள்: 19வது ஐபிஎல் சீசன் இன்று தொடங்க இருக்கிறது, மே மாத இறுதிவரை இத்தொடர் நடைபெற இருக்கிறது. 10 அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்த உள்ள தொடரில் நிச்சயம் பலரின் கவனமும் சிஎஸ்கேவை நோக்கி தான் இருக்கும்.

தோனி தான் ஹைலைட்

சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி இந்த முறை ருதுராஜ் கெய்க்வாட் தலைமையில் களமிறங்குகிறது. ஜடேஜா, சாம் கர்ரணை டிரேடிங்கில் ராஜஸ்தானுக்கு கொடுத்துவிட்டு, அங்கிருந்து சஞ்சு சாம்சனை சிஎஸ்கே பெற்றிருக்கிறது. சிஎஸ்கே அணியில் இளம் வீரர்கள் மற்றும் அனுபவ வீரர்கள் நிறைந்து காணப்படுகிறது. அதிலும் குறிப்பாக, 44 வயது Uncapped வீரராக ஒருவர் அணிக்குள் இருக்கிறார். அவர்தான் இந்த ஐபிஎல் தொடரின் ஹைலைட்டே...

தோனி விளையாடுவாரா இல்லையா...?

தோனிக்கு இதுதான் கடைசி சீசன் என்ற பேச்சு வழக்கத்தை விட இந்தாண்டு அதிகமாகியிருக்கிறது. சஞ்சுவை எடுத்ததன் மூலம் சிஎஸ்கே அணியே அதற்கு துணிந்துவிட்டது என பலரும் கருத்து தெரிவித்தனர். அதுமட்டுமின்றி இந்த சீசனில் தோனி அனைத்து போட்டிகளிலும் விளையாட மாட்டார், சென்னை சேப்பாக்கத்தில் நடக்கும் போட்டிகளில் மட்டுமே விளையாடுவார், அவருக்கு பிளேயிங் லெவனிலேயே இடமில்லை,  அவர் இம்பாக்ட் வீரராகவே களமிறங்குவார் என ஆளுக்கொரு கருத்தை பதிவு செய்து வந்தனர்.

சாம்சனிடம் பொறுப்பை ஒப்படைப்பார் தோனி

ஜியோ ஸ்டார் தளத்தில் பேசிய இந்திய அணியின் மூத்த வேகப்பந்துவீச்சாளர் இர்பான் பதான், "தோனியின் கடைசி சீசனாக இது இருக்கும் என்று தெரிகிறது. அதற்கான அறிகுறிகள் தென்படுகின்றன. ஏனென்றால், சிஎஸ்கேவை பார்த்தால், அடுத்த சில ஆண்டுகள் தொடர்ந்து விளையாடக்கூடிய விக்கெட் கீப்பர், பேட்டரை கொண்டு வந்துள்ளனர். அவர் சுற்றியே அணியே கட்டமைக்கலாம். மேலும் அவர் அந்த அணியின் முகமாக இருக்க முடியும். அவர்தான் சஞ்சு சாம்சன்.

சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் தனது பார்ம் மற்றும் திறனையும் அவர் மேம்படுத்திக் கொண்டுள்ளார். சமீபத்தில் உலகக் கோப்பையை வென்றுள்ளார். மிக அற்புதமாக பேட்டிங் செய்து வருகிறார். அனைத்து திறமைகளையும் கொண்ட இவர், ரசிகர்களாலும் போற்றப்படுகிறார். இவரிடம்தான் தோனியும் தனது பொறுப்பை ஒப்படைக்க விரும்புவார்.

சஞ்சுவின் வருகையால் ஒருவேளை அந்த பொறுப்பை ஒப்படைக்க தோனிக்கு இதுவே சரியான நேரமாக இருக்கும் என நான் நினைக்கிறேன். ஆனால் இதை முன்பே செய்திருக்கலாமே?. ஏனென்றால் தோனி போன்ற ஒரு வீரர், வெறும் 2 ஓவர்கள் மட்டும் விளையாடும் வீரராக இருக்க முடியாது. அப்படி உங்களின் புகழை கட்டமைக்க முடியாது. எனவே, இதுவே சரியான நேரம் என்று நான் நினைக்கிறேன்" என்றார். 

தோனியால் பினிஷ் செய்ய முடியவில்லை

மேலும், தோனியால் சிஎஸ்கே அணிக்கு என்ன பிரச்னை எனவும் இர்பான் பதான் பேசியிருந்தார். அதில், "சிஎஸ்கே அகமதாபாத்தில் தங்களது கடைசி கோப்பையை வென்றபோது, அவர் பேட்டிங் வரிசையில் மிகவும் கீழே விளையாடுகிறார் என்றே பேச்சுகள் எழுந்தன.

ஆனால், அவருக்கு வயதாக ஆக, முழுங்கால் பிரச்னையும் ஏற்பட்டது. அதனால், கடைசி 2 ஓவர்களில் வந்து பேட் செய்து ஆட்டத்தை முடித்து வைப்பதுதான் தனது பங்கு என்பதில் மனதில் தெளிவாக இருந்தார். ஆனால், என்ன நடந்தது? அவரால் ஆட்டங்கள் பினிஷ் செய்ய இயலவில்லை. சில ஆண்டுகளுக்கு முன், கடைசி ஓவரில் சந்தீப் சர்மா அவருக்கு பந்துவீசியபோது, தோனி அந்த ஆட்டத்தை சுவாரஸ்யமாககினார். ஆனால் அந்த போட்டியை பினிஷ் செய்ய முடியவில்லை. 

தோனியிடம் இருந்து நாங்கள் இதற்கு முன்பு இதை பார்த்ததில்லை. இப்போது இது அடிக்கடி நடக்கிறது. எனவே விளையாடும்போது, உங்கள் அணிக்காக அதிக பொறுப்பை ஏற்றுக்கொண்டு, குறைந்தது 4-5 ஓவர்களை செய்ய வேண்டும். அதுதான் அணிக்கு நன்மையை தரும்" என பேசியிருந்தார். அதாவது, தோனிக்கு பிட்னஸ் இல்லாத காரணத்தால் அவர் ஓய்வு பெற வேண்டும் என்ற குரல்கள் வலுக்கத் தொடங்கி உள்ளன.

தோனி இன்னும் 10 ஆண்டுகள் விளையாடலாம்

இந்நிலையில், யுவராஜ் சிங் தந்தை யோக்ராஜ் சிங், தோனிக்கு ஆதரவு அளித்து பேசி உள்ளார். Insidesport தளத்திற்கு அவர் அளித்த பேட்டியில், "அவர் (தோனி) இன்னும் விளையாடிக் கொண்டிருக்கிறார். அடுத்த 10 ஆண்டுகளுக்கும் அதை தொடர வேண்டும். ஏனென்றால், ஒழுக்கமும் அர்ப்பணிப்புடனும் தனது உடற்தகுதியை அவர் நிரூபித்துள்ளார். அவரது கையை இப்போதும் பார்க்கிறேன், அற்புதமானவர் அவர். அவரை ஓய்வு பெறச் சொல்ல இவர்களுக்கு என்ன தகுதி இருக்கிறது? இல்லை. கிரிக்கெட்டை பொறுத்தவரை, அவருக்கு நான் தலைவணங்குவேன்" என தெரிவித்துள்ளார்.

யுவராஜ் சிங் எதிர்காலத்தை தோனிதான் தகுந்த வாய்ப்பு கொடுக்காமல் கெடுத்துவிட்டார் என அவரது தந்தை யோகராஜ் சிங் பல ஆண்டுகளுக்கு குற்றஞ்சாட்டி வந்துள்ளார் என்பதும் கவனிக்கத்தக்கது. 

மேலும் படிக்க | IPL 2026: CSK போட்டிகளின் முழு அட்டவணை... சேப்பாக்கத்தில் எந்தெந்த அணிகளுடன் மோதல்?

மேலும் படிக்க | CSK போட்ட மாஸ்டர் பிளான்... ஓபனிங்கில் சஞ்சு - ருதுராஜ்... பின்னணி என்ன?

மேலும் படிக்க | IPL 2026: சிஎஸ்கே இல்லை.. ஐபிஎல் கோப்பையை வெல்லப்போகும் அணி இதுதான்! முழு விவரம்

About the Author

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

