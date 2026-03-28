தோனியை ஓய்வு பெற சொல்ல யாருக்கும் தகுதியில்லை... யுவராஜ் சிங் தந்தை திடீர் சப்போர்ட்

சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ், தோனி லேட்டஸ்ட் செய்திகள்: 19வது ஐபிஎல் சீசன் இன்று தொடங்க இருக்கிறது, மே மாத இறுதிவரை இத்தொடர் நடைபெற இருக்கிறது. 10 அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்த உள்ள தொடரில் நிச்சயம் பலரின் கவனமும் சிஎஸ்கேவை நோக்கி தான் இருக்கும்.
தோனி தான் ஹைலைட்
சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி இந்த முறை ருதுராஜ் கெய்க்வாட் தலைமையில் களமிறங்குகிறது. ஜடேஜா, சாம் கர்ரணை டிரேடிங்கில் ராஜஸ்தானுக்கு கொடுத்துவிட்டு, அங்கிருந்து சஞ்சு சாம்சனை சிஎஸ்கே பெற்றிருக்கிறது. சிஎஸ்கே அணியில் இளம் வீரர்கள் மற்றும் அனுபவ வீரர்கள் நிறைந்து காணப்படுகிறது. அதிலும் குறிப்பாக, 44 வயது Uncapped வீரராக ஒருவர் அணிக்குள் இருக்கிறார். அவர்தான் இந்த ஐபிஎல் தொடரின் ஹைலைட்டே...
தோனி விளையாடுவாரா இல்லையா...?
தோனிக்கு இதுதான் கடைசி சீசன் என்ற பேச்சு வழக்கத்தை விட இந்தாண்டு அதிகமாகியிருக்கிறது. சஞ்சுவை எடுத்ததன் மூலம் சிஎஸ்கே அணியே அதற்கு துணிந்துவிட்டது என பலரும் கருத்து தெரிவித்தனர். அதுமட்டுமின்றி இந்த சீசனில் தோனி அனைத்து போட்டிகளிலும் விளையாட மாட்டார், சென்னை சேப்பாக்கத்தில் நடக்கும் போட்டிகளில் மட்டுமே விளையாடுவார், அவருக்கு பிளேயிங் லெவனிலேயே இடமில்லை, அவர் இம்பாக்ட் வீரராகவே களமிறங்குவார் என ஆளுக்கொரு கருத்தை பதிவு செய்து வந்தனர்.
சாம்சனிடம் பொறுப்பை ஒப்படைப்பார் தோனி
ஜியோ ஸ்டார் தளத்தில் பேசிய இந்திய அணியின் மூத்த வேகப்பந்துவீச்சாளர் இர்பான் பதான், "தோனியின் கடைசி சீசனாக இது இருக்கும் என்று தெரிகிறது. அதற்கான அறிகுறிகள் தென்படுகின்றன. ஏனென்றால், சிஎஸ்கேவை பார்த்தால், அடுத்த சில ஆண்டுகள் தொடர்ந்து விளையாடக்கூடிய விக்கெட் கீப்பர், பேட்டரை கொண்டு வந்துள்ளனர். அவர் சுற்றியே அணியே கட்டமைக்கலாம். மேலும் அவர் அந்த அணியின் முகமாக இருக்க முடியும். அவர்தான் சஞ்சு சாம்சன்.
சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் தனது பார்ம் மற்றும் திறனையும் அவர் மேம்படுத்திக் கொண்டுள்ளார். சமீபத்தில் உலகக் கோப்பையை வென்றுள்ளார். மிக அற்புதமாக பேட்டிங் செய்து வருகிறார். அனைத்து திறமைகளையும் கொண்ட இவர், ரசிகர்களாலும் போற்றப்படுகிறார். இவரிடம்தான் தோனியும் தனது பொறுப்பை ஒப்படைக்க விரும்புவார்.
சஞ்சுவின் வருகையால் ஒருவேளை அந்த பொறுப்பை ஒப்படைக்க தோனிக்கு இதுவே சரியான நேரமாக இருக்கும் என நான் நினைக்கிறேன். ஆனால் இதை முன்பே செய்திருக்கலாமே?. ஏனென்றால் தோனி போன்ற ஒரு வீரர், வெறும் 2 ஓவர்கள் மட்டும் விளையாடும் வீரராக இருக்க முடியாது. அப்படி உங்களின் புகழை கட்டமைக்க முடியாது. எனவே, இதுவே சரியான நேரம் என்று நான் நினைக்கிறேன்" என்றார்.
தோனியால் பினிஷ் செய்ய முடியவில்லை
மேலும், தோனியால் சிஎஸ்கே அணிக்கு என்ன பிரச்னை எனவும் இர்பான் பதான் பேசியிருந்தார். அதில், "சிஎஸ்கே அகமதாபாத்தில் தங்களது கடைசி கோப்பையை வென்றபோது, அவர் பேட்டிங் வரிசையில் மிகவும் கீழே விளையாடுகிறார் என்றே பேச்சுகள் எழுந்தன.
ஆனால், அவருக்கு வயதாக ஆக, முழுங்கால் பிரச்னையும் ஏற்பட்டது. அதனால், கடைசி 2 ஓவர்களில் வந்து பேட் செய்து ஆட்டத்தை முடித்து வைப்பதுதான் தனது பங்கு என்பதில் மனதில் தெளிவாக இருந்தார். ஆனால், என்ன நடந்தது? அவரால் ஆட்டங்கள் பினிஷ் செய்ய இயலவில்லை. சில ஆண்டுகளுக்கு முன், கடைசி ஓவரில் சந்தீப் சர்மா அவருக்கு பந்துவீசியபோது, தோனி அந்த ஆட்டத்தை சுவாரஸ்யமாககினார். ஆனால் அந்த போட்டியை பினிஷ் செய்ய முடியவில்லை.
தோனியிடம் இருந்து நாங்கள் இதற்கு முன்பு இதை பார்த்ததில்லை. இப்போது இது அடிக்கடி நடக்கிறது. எனவே விளையாடும்போது, உங்கள் அணிக்காக அதிக பொறுப்பை ஏற்றுக்கொண்டு, குறைந்தது 4-5 ஓவர்களை செய்ய வேண்டும். அதுதான் அணிக்கு நன்மையை தரும்" என பேசியிருந்தார். அதாவது, தோனிக்கு பிட்னஸ் இல்லாத காரணத்தால் அவர் ஓய்வு பெற வேண்டும் என்ற குரல்கள் வலுக்கத் தொடங்கி உள்ளன.
தோனி இன்னும் 10 ஆண்டுகள் விளையாடலாம்
இந்நிலையில், யுவராஜ் சிங் தந்தை யோக்ராஜ் சிங், தோனிக்கு ஆதரவு அளித்து பேசி உள்ளார். Insidesport தளத்திற்கு அவர் அளித்த பேட்டியில், "அவர் (தோனி) இன்னும் விளையாடிக் கொண்டிருக்கிறார். அடுத்த 10 ஆண்டுகளுக்கும் அதை தொடர வேண்டும். ஏனென்றால், ஒழுக்கமும் அர்ப்பணிப்புடனும் தனது உடற்தகுதியை அவர் நிரூபித்துள்ளார். அவரது கையை இப்போதும் பார்க்கிறேன், அற்புதமானவர் அவர். அவரை ஓய்வு பெறச் சொல்ல இவர்களுக்கு என்ன தகுதி இருக்கிறது? இல்லை. கிரிக்கெட்டை பொறுத்தவரை, அவருக்கு நான் தலைவணங்குவேன்" என தெரிவித்துள்ளார்.
யுவராஜ் சிங் எதிர்காலத்தை தோனிதான் தகுந்த வாய்ப்பு கொடுக்காமல் கெடுத்துவிட்டார் என அவரது தந்தை யோகராஜ் சிங் பல ஆண்டுகளுக்கு குற்றஞ்சாட்டி வந்துள்ளார் என்பதும் கவனிக்கத்தக்கது.
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ