/ஹர்திக் பாண்டியாவுக்கு CSK கேப்டன்ஸியை கொடுப்பதே நல்லது... முன்னாள் வீரரின் கருத்து

CSK Hardik Pandya: சிஎஸ்கே அணி, மும்பை இந்தியன்ஸ் கேப்டன் ஹர்திக் பாண்டியாவை டிரேட் செய்து பெற இருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகி வரும் சூழலில், சிஎஸ்கே அணியின் முன்னாள் வீரர் தெரிவித்துள்ள கருத்து இதுகுறித்து மேலும் சுவாரஸ்யத்தை அதிகப்படுத்தி உள்ளது.
CSK Hardik Pandya Trading Speculation : ஐபிஎல் 2026 சீசன் அதன் இறுதிக்கட்டத்தில் உள்ளது. குவாலிபயர் 2 மற்றும் இறுதிப்போட்டி மட்டுமே இன்னும் பாக்கி உள்ளது. 5 முறை சாம்பியன்களான சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் மற்றும் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணிகள் கடந்த சில சீசன்களாகவே கடுமையாக சொதப்பி வருகின்றன.
சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் கடைசியாக 2023ஆம் ஆண்டில் கோப்பையை வென்றது. அதுதான் சிஎஸ்கே கடைசியாக பிளே ஆப் சென்ற ஆண்டாகும். அதன்பின் 2024ஆம் ஆண்டில் 5வது இடத்திலும், 2025ஆம் ஆண்டில் 10வது இடத்திலும், 2026ஆம் ஆண்டில் 8வது இடத்திலும் நிறைவு செய்தது.
மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியோ கடைசியாக 2020ஆம் ஆண்டில் கோப்பையை வென்றது. அதன்பின் 2023 மற்றும் 2025 என இரண்டு சீசன்களில் பிளே ஆப் வரை மட்டுமே சென்றது. 2022 மற்றும் 2024 சீசன்களில் 10வது இடத்திலேயே நிறைவு செய்தது.
அப்படியிருக்க, நடப்பு ஐபிஎல் சீசனில் சிஎஸ்கே 8வது மற்றும் மும்பை 9வது இடத்தில் அடுத்தடுத்து முடித்திருக்கிறது. இரண்டு அணிகளும் கடந்த மெகா ஏலத்தில் கடுமையாக சொதப்பியதால்தான் தொடர்ச்சியான தோல்விகளை சந்தித்து வருவதாக பேச்சுகள் உள்ளன.
எனவே, அடுத்து 2028ஆம் ஆண்டில்தான் மெகா ஏலம் நடக்க உள்ளது. ஆனால், இதற்கிடையே 2027 மினி ஏலத்திலேயே இரு அணிகளும் தங்களை பலப்படுத்திக்கொள்ள வேண்டும் என்பது ரசிகர்களின் விருப்பமாக இருந்து வருகிறது. அதில், சிஎஸ்கே அணிக்கு ஹர்திக் பாண்டியா டிரேட் செய்யப்பட வேண்டும் என்ற பேச்சும் இணையத்தில் தற்போது அதிகமாகி உள்ளது.
அந்த வகையில், முன்னாள் சிஎஸ்கே வீரரும், கிரிக்கெட் வர்ணனையாளருமான சுப்ரமணிய பத்ரிநாத் இந்த டிரேடிங் குறித்த தனது விருப்பத்தையும் பதிவு செய்துள்ளார். அதில், சிஎஸ்கே ஹர்திக் பாண்டியாவை டிரேட் செய்யுமானால், மும்பை இந்தியன்ஸ் அணிக்கு சிவம் தூபே மற்றும் ஆயுஷ் மாத்ரே இருவரையும் கொடுக்க வேண்டும் என்றும் தெரிவித்துள்ளார்.
இதுகுறித்து பத்ரிநாத் அவரது யூ-ட்யூப் சேனலில், "நான் மும்பை இந்தியன்ஸ் தரப்பாக இருந்தால், நான் ஹர்திக் பாண்டியாவை கொடுத்து சிஎஸ்கே அணியிடம் இருந்து சிவம் தூபே மற்றும் ஆயுஷ் மாத்ரேவை பெறுவேன்.
சஞ்சு சாம்சன் - ருதுராஜ் கெய்க்வாட் - ஹர்திக் பாண்டியா ஆகிய மூவரும் சிஎஸ்கே அணியின் பிராண்டை அடுத்த உயரத்திற்கு எடுத்து செல்வார்கள். சஞ்சு சாம்சன்தான் கேப்டனாக வேண்டும் என ஒரு விதியும் கிடையாது.
ஹர்திக் பாண்டியா கேப்டன்ஸியை கேட்கும்பட்சத்தில் அவருக்கு சிஎஸ்கே அணி கேப்டன் பதவியை கொடுக்கலாம். ஏனென்றால் தோனி உடனான ஹர்திக் பாண்டியாவின் உறவு என்பது மிகவும் சிறப்பான ஒன்றாகும்" என்றார். ஒருவேளை பத்ரிநாத் கூறுவது போல் நடந்தால், அது மும்பை அணிக்கும், சிஎஸ்கே அணிக்கும் பரஸ்பரம் சிறப்பான டிரேட் ஆக இருக்கும்.