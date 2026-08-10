/ஹேமங் பதானி வேண்டாம்.. தோனி கைக்காட்டிய வெளிநாட்டு பயிற்சியாளர்! முழு விவரம்

சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் தலைமை பயிற்சியாளராக ஸ்டீபன் ஃபிளேமிங், 2008 ஆம் ஆண்டு முதல் இருந்து வந்தார். கிட்டத்தட்ட 18 ஆண்டுகளாக சிஎஸ்கே அணியுடம் பயணித்த நிலையில், சமீபத்தில் அப்பதவியில் இருந்து விலகுவதாக தெரிவித்து வெளியேறினார். அவர் மீது பல்வேறு விமர்சனங்கள் இருந்தாலும், 18 ஆண்டுகளாக அணியுடன் இருந்த ஒருவர் செல்வது ரசிகர்களுக்கு வருத்தத்தையே ஏற்படுத்தியது.
அதாவது சிஎஸ்கே அணி கடந்த 3 சீசன்களாக ஐபிஎல் கோப்பையை வெல்லவில்லை. இதனால் இம்முறை அணியை மொத்தமாக மாற்ற திட்டமிட்டு உள்ளனர். அந்த வகையில், பயிற்சியாளரையும் மாற்றும் திட்டத்தில்தான் பிளேயிமிங்கிடம் விலகுமாறு கேட்டதாக கூறப்படுகிறது. தற்போது, தலைமை பயிற்சியாளரை தேடி வருகிறது.
இதற்காக முன்பாக ராகுல் டிராவிட்டிடம் பேசி இருக்கின்றனர். ஆனால் அவர், ”நான் பயிற்சியாளராக வர தயார். ஆனால் ஒரு கண்டிஷன்.. எனது முடிவில் தோனியின் தலையீடு இருக்க கூடாது” என கூறிவிட்டாராம். இதையடுத்து சிஎஸ்கே அணி ராகுல் டிராவிட் வேண்டும் என முடிவு எடுத்துவிட்டது.
பின்னர் ஹேமங் பதானி உள்ளிட்ட இந்தியர்களை பரிசீலித்துள்ளது. அவர் தமிழகத்தை சேர்ந்தவர் என்பதாலும், அவருக்கு சேப்பாக்கத்தின் பிட்ச் எப்படி இருக்கும் எப்படி மாறும் என்பது நன்றாக தெரியும் என்பதால் அவரை பரிந்துரை செய்கிறார்கள்.
ஆனால் இதற்கு தோனி ஒப்புக்கொள்ளவில்லையாம். அவர் ஹேமங் பதானி வேண்டாம் என ஓரே வார்த்தையில் முடித்துவிட்டாராம். மேலும், இந்தியவை சேர்ந்த யாரும் வேண்டாம் என்றும் தென்னாப்பிரிக்கா, இங்கிலாந்து, நியூசிலாந்து, ஆஸ்திரேலியா போன்ற நாடுகளில் இருந்து பயிற்சியாளரை தேர்வு செய்யலாம் என தோனி தெரிவித்துள்ளாராம்.
இதற்கு நீண்டகாலமாக சிஎஸ்கேவின் தலைமை பயிற்சியாளராக செயல்பட்டு வந்த ஸ்டீபன் பிளெமிங்கை சுட்டிக்காட்டி காரணம் கூறி உள்ளாராம். அதாவது அவரது பாணியையே புதிய பயிற்சியாளரும் பின்பற்ற வேண்டும் என்பது தோனியின் விருப்பமாக உள்ளது. வெளிநாட்டு வீரர்களுடன் நெருங்கிய நட்பு, சர்வதேச கிரிக்கெட் வாரியங்களுடன் நல்லுறவு, மற்றும் வீரர்களிடம் இருந்து முழுமையான உழைப்பை வாங்கும் திறன் ஆகியவைகளே பிளெமிங்கின் வெற்றிக்கு முக்கிய காரணம். இதனால் தான் எந்தவொரு சிஎஸ்கே வெளிநாட்டு வீரரும் தொடரிலிருந்து விலகாமல் விளையாடி வந்தனர் என கூறினாராம்.
தோனியின் இந்த நியாயமான கோரிக்கையை சிஎஸ்கே நிர்வாகமும் முழு மனதாக ஏற்றுக்கொண்டுள்ளது. பிளெமிங்கிற்குப் பிறகு அந்த இடத்திற்கு பொருத்தமானவராக பிரெண்டன் மெக்கல்லத்தை நியமிக்க சிஎஸ்கே தீவிர ஆலோசனையில் ஈடுபட்டு வருகிறது.
தற்போது இங்கிலாந்து வெள்ளைப்பந்து அணியின் பயிற்சியாளராக இருக்கும் மெக்கல்லம், விரைவில் அந்தப் பொறுப்பிலிருந்து விலகக்கூடும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதனால், வரும் 2027 ஐபிஎல் சீசனுக்கு தற்காலிக தலைமை பயிற்சியாளராக சிஎஸ்கேவின் பேட்டிங் கோச் மைக்கேல் ஹசியை நியமிக்கவும், அதனைத் தொடர்ந்து 2028 சீசனிலிருந்து மெக்கல்லத்திடம் முழு பொறுப்பையும் ஒப்படைக்கவும் அணி நிர்வாகம் திட்டமிட்டுள்ளது.
விரைவில் மெக்கல்லத்திடம் இதுகுறித்து பேச்சுவார்த்தை நடத்தப்பட உள்ளது. ஒருவேளை அவர் ஒப்புக்கொள்ளாவிட்டால், டி20 போட்டிகளில் அதிரடி காட்டிய வேறு சில முன்னணி முன்னாள் வீரர்களை அணுகவும் சிஎஸ்கே தயார் நிலையில் உள்ளது.
இதன் மூலம், சிஎஸ்கேவின் அடுத்த தலைமை பயிற்சியாளராக இந்திய முன்னாள் வீரர்கள் யாரும் வர வாய்ப்பில்லை என்பது தெளிவாகிறது. அதே சமயம், தற்போதைய உதவிப் பயிற்சியாளர் குழுவில் சில மாற்றங்கள் செய்யப்படலாம் என்றும், பந்துவீச்சு மற்றும் ஃபீல்டிங் பயிற்சியாளர் பதவிகளுக்கு இந்திய முன்னாள் வீரர்களுக்கு முன்னுரிமை அளிக்கப்பட உள்ளதாகவும் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.