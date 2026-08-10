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ஹேமங் பதானி வேண்டாம்.. தோனி கைக்காட்டிய வெளிநாட்டு பயிற்சியாளர்! முழு விவரம்

CSK Head Coach: ஹேமங் பதானியை சிஎஸ்கே நிர்வாகம் தலைமை பயிற்சியாளராக பரிந்துரைத்ததாகவும், அவர் வேண்டாம் என வெளிநாட்டு பயிற்சியாளர் ஒருவரை தோனி கைக்கட்டி உள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது. 

Written ByR Balaji
Published: Aug 10, 2026, 02:43 PM IST|Updated: Aug 10, 2026, 02:43 PM IST
ஹேமங் பதானி வேண்டாம்.. தோனி கைக்காட்டிய வெளிநாட்டு பயிற்சியாளர்! முழு விவரம்

About the Author

R Balaji

R Balaji

நான் ஊடகத் துறையில் 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பணியாற்றி வருகிறேன். தற்போது ஜீ நியூஸ் தமிழில் Content Writer ஆக வேலை பார்க்கும் எனக்கு விளையாட்டு, அரசியல் மற்றும் க்ரைம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதுவதில் அதிக ஆர்வம் உண்டு.

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