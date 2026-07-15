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CSK-வின் அடுத்த பயிற்சியாளராக VVS லக்ஷ்மன்? 3 காரணங்களை சொன்ன சடகோபன் ரமேஷ்

CSK Next Head Coach News: சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் பயிற்சியாளராக விவிஎஸ் லட்சுமனை நியமிக்கலாம் என்றும் அது ஏன் என்பதற்கான மூன்று காரணங்களையும் பிரபல வர்ணனையாளர் சடகோபன் ரமேஷ் விலக்கி உள்ளார். 

Written ByR Balaji
Published: Jul 15, 2026, 11:26 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 11:26 PM IST
CSK-வின் அடுத்த பயிற்சியாளராக VVS லக்ஷ்மன்? 3 காரணங்களை சொன்ன சடகோபன் ரமேஷ்
Source: Bureau

About the Author

R Balaji

R Balaji

நான் ஊடகத் துறையில் 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பணியாற்றி வருகிறேன். தற்போது ஜீ நியூஸ் தமிழில் Content Writer ஆக வேலை பார்க்கும் எனக்கு விளையாட்டு, அரசியல் மற்றும் க்ரைம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதுவதில் அதிக ஆர்வம் உண்டு.

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