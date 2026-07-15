/CSK-வின் அடுத்த பயிற்சியாளராக VVS லக்ஷ்மன்? 3 காரணங்களை சொன்ன சடகோபன் ரமேஷ்

சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் தலைமை பயிற்சியாளர் பொறுப்பிலிருந்து ஸ்டீபன் பிளெமிங் விலகியதைத் தொடர்ந்து, அந்த இடத்திற்கு அடுத்து யார் வருவார் என்ற எதிர்பார்ப்பு கிரிக்கெட் வட்டாரத்தில் சூடுபிடித்துள்ளது. இந்நிலையில், பிரபல வர்ணனையாளர் சடகோபன் ரமேஷ் சிஎஸ்கே அணியின் அடுத்த பயிற்சியாளராக வி.வி.எஸ். லக்ஷ்மனை நியமிக்க வேண்டும் என்றும் அது ஏன் என்பதற்கான மூன்று வலுவான காரணங்களையும் விளக்கி வீடியோ ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார்.
1. சிஎஸ்கே-வின் குடும்ப கலாச்சாரத்திற்கு பொருந்தும் குணம்
சிஎஸ்கே அணியின் மிகப்பெரிய பலமே வீரர்களை ஒரு குடும்பமாக நடத்துவதுதான். பிளெமிங் கடைப்பிடித்த அதே பாணியை லக்ஷ்மனாலும் தொடர முடியும். லக்ஷ்மன் ஒரு சிறந்த கிரிக்கெட் வீரர் மட்டுமல்ல, மிகவும் மென்மையான மற்றும் பணிவான மனிதர். அணியில் இருக்கும் வீரர்களை ஒரு மூத்த அண்ணன் போல அன்போடு அரவணைத்து செல்லும் குணம் அவரிடம் இயல்பாகவே உள்ளது. இது சென்னை அணியின் கலாச்சாரத்திற்கு மிகச் சரியாக பொருந்தும்.
2. இடைக்கால பயிற்சியாளராக லக்ஷ்மனின் அசாத்திய சாதனைப் பட்டியல்
ராகுல் டிராவிட், கௌதம் கம்பீர் போன்ற தலைமை பயிற்சியாளர்களுக்கு பதிலாக, இந்திய அணியின் தற்காலிக பயிற்சியாளராக லக்ஷ்மன் செயல்பட்ட போதெல்லாம் அணிக்குக் கிடைத்த முடிவுகள் மிகச் சிறந்தவையாக இருந்தன. அவர் பயிற்சியளித்த காலத்தில் இந்திய அணி பெற்ற வெற்றிகளின் பட்டியல்:
3. முக்கிய வீரர்களுடன் உள்ள சிறந்த புரிதல்
சிஎஸ்கே-வின் எதிர்கால திட்டங்களுக்கு சஞ்சு சாம்சன் போன்ற அதிரடி வீரர்கள் தேவைப்படலாம். லக்ஷ்மனின் பயிற்சியின் கீழ் எவ்வித அழுத்தமுமின்றி விளையாடியதால்தான், தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிராக சஞ்சு சாம்சனால் அடுத்தடுத்து இரு சதங்களை அடிக்க முடிந்தது. எதிர்காலத்தில் சிஎஸ்கே சஞ்சுவை அணியில் இணைக்கவோ அல்லது கேப்டனாக்கவோ விரும்பினால், இவர்களுக்கிடையேயான நல்லுறவு அணிக்கு உதவும்.
மேலும், சிஎஸ்கே-வின் தற்போதைய கேப்டன் ருதுராஜ் கெயிக்வாட், லக்ஷ்மனின் பயிற்சியின் கீழ்தான் ஆசிய விளையாட்டில் தங்கம் வென்றார். இதனால் அணியின் தூண்களாக விளங்கும் வீரர்களுடன் லக்ஷ்மனுக்கு ஏற்கனவே ஒரு நல்ல புரிதல் உள்ளது.
மேலும், லக்ஷ்மன் வந்த உடனேயே சிஎஸ்கே சாம்பியன் ஆகிவிடும் என்று நான் சொல்லவில்லை. ஆனால், இந்த முடிவு அடுத்த சில ஆண்டுகளுக்கு சிஎஸ்கே அணியை சரியான திசையில் கொண்டு செல்ல உதவும். சென்னை அணி நிர்வாகம் இந்த ஆலோசனையை நிச்சயம் பரிசீலிக்கலாம். என சடகோபன் ரமேஷ் தெரிவித்துள்ளார்.