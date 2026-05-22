/CSK Out of IPL 2026: தோனி மேஜிக்கை மறந்துடுங்க! ருதுராஜை திட்டாதீங்க - அஸ்வின் உருக்கம்!

குஜராத் அணியிடம் தோற்று சிஎஸ்கே வெளியேறிய நிலையில், 18 ஆண்டுக்கால தோனியின் பிளே ஆஃப் மேஜிக்கில் இருந்து ரசிகர்கள் வெளியே வர வேண்டும் என்றும், கேப்டன் ருதுராஜை திட்டுவதில் அர்த்தமில்லை என்றும் அஸ்வின் தெரிவித்துள்ளார்.
Chennai Super Kings Latest News: சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி நேற்று (மே 21) குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணிக்கு எதிரான ஒரு மோசமான தோல்விக்கு பின்னர் தொடரில் இருந்து வெளியேறி இருக்கின்றனர். இதன் காரணமாக ரசிகர்கள் தனது ஆதங்கத்தை சமூக வலைத்தள பக்கங்களில் வெளிப்பட்டு வருகின்றனர். இந்த நிலையில், எம்.எஸ். தோனி கேப்டனாக இருந்தபோது வைத்திருந்த நம்பிக்கையில் இருந்து சிஎஸ்கே ரசிகர்கள் வெளியே வர வேண்டும் என ரவிச்சந்திரன் அஸ்வின் வலியுறுத்தி உள்ளார்.
2026 ஐபிஎல் சீசன் ருதுராஜ் கெய்க்வாட்டுக்கு ஒரு கேப்டனாகவும் சரி பேட்ஸ்மேனாகவும் சரி சிறப்பாக அமையவில்லை. சென்னை அணியை வழி நடத்திய அவர் 14 போட்டிகளில் வெறும் 6ல் மட்டுமே வெற்றியை பெற்றுத்தந்திருக்கிறார். மறுபக்கம் பேட்டிங்கில் அவர் வெறும் 123.44 ஸ்டைக் ரேட்டுடன் 337 ரன்களையே அடித்துள்ளார். அவரது சராசரி 28.08 ஆக மட்டுமே. இந்த நிலையில்தான் ருதுராஜ் கெய்க்வாட் மீது எதிர்பார்ப்பு வைக்காதீர்கள் என முன்னாள் சிஎஸ்கே வீரர் அஸ்வின் தெரிவித்துள்ளார்.
இது தொடர்பாக யூடியூப் சேனலில் பேசிய அவர், "சென்னை அணி இந்த முறை மிகச் சிறந்த அணிகளில் ஒன்றாக இல்லை என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அதற்கான காலம் வந்துவிட்டது. கடந்த 18 ஆண்டுகளாக தோனி வழிநடத்துவார் சிஎஸ்கே வெற்றி பெறும் பிளே ஆஃப் முன்னேறும், அது மிக எளிதானது' என்று அனைவரையும் பழக செய்துவிட்டார்கள். ஆனால் இப்போது நிலைமை அப்படி இல்லை.
தற்போது ஐபிஎல் தொடரில் 10 அணிகள் உள்ளன. ஒவ்வொரு அணியும் சிறந்த கிரிக்கெட்டை விளையாடுகின்றன. தங்களுக்கு சாதகமான நாளில் எந்த ஒரு அணியும், மற்ற எந்த அணியையும் வீழ்த்த முடியும். இந்த முறை சென்னை அணி, புள்ளிப்பட்டியலில் தங்களுக்குக் கீழே கடைசியில் இருக்கும் அணிகளுக்கு எதிராக மட்டுமே வெற்றி பெற்றுள்ளது. எனவே, அவர்கள் இன்னும் கடக்க வேண்டிய தூரம் நிறைய உள்ளது, அதே சமயம் அவர்களின் அணியில் நிறைய திறமைகளும் நம்பிக்கையும் மறைந்துள்ளன," என்று அஸ்வின் கூறினார்.
ருதுராஜ் குறித்து பேசிய அவர், "ருதுராஜ் ஒரு சிறந்த வீரர் என்பதில் நான் உறுதியாக இருக்கிறேன், ஆம். சில நேரங்களில் மக்கள் அவரை அந்த அளவிற்கு மோசமாகத் திட்டித் தீர்க்கிறார்கள், அதற்கான காரணம் என்னவென்று எனக்குத் தெரியவில்லை. ருதுராஜ் கெய்க்வாட் அப்படி வசைபாடப்பட வேண்டிய ஒரு வீரர் அல்ல. ஃபார்ம் அவுட் என்பது யாருக்கு வேண்டுமானாலும் நடக்கலாம். காலம் என்பது எவருக்கும் மாறலாம்.
உதாரணத்திற்கு இஷான் கிஷனையே எடுத்துக் கொள்ளுங்கள். உங்களுக்கு நினைவிருக்கும் என்று நினைக்கிறேன், ஐபிஎல் ஏலத்தில் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி இஷான் கிஷனை வாங்குவதற்காக மிகப்பெரிய தொகையைச் செலவழித்தது, ஆனால் அவர் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியில் இருந்தபோது பெரிய அளவில் எதையும் செய்யவில்லை. தற்போது சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் (SRH) அணியும் அவர் மீது முதலீடு செய்துள்ளது, ஆனால் அவர் ஹைதராபாத் அணிக்காக மிகச் சிறப்பாக பேட்டிங் செய்து வருகிறார்.
எனவே, காலம் என்பது ஒவ்வொருவருக்கும் மாறும், அதற்காக எந்தவொரு வீரரையும் இப்படி வசைபாடுவது அல்லது திட்டுவது என்பதில் எந்த அர்த்தமும் இல்லை," என்று அஸ்வின் கூறினார்.