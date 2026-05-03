காயத்தால் வெளியேறும் 5-வது வீரர்: சிஎஸ்கே அணியில் தொடரும் 'இன்ஜூரி' தலைவலி! மாற்று வீரர் யார்?

சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் அறிமுக வீரர் ராமகிருஷ்ணா கோஷ் காயம் காரணமாக தொடரில் இருந்து வெளியேறி உள்ளார். இது தொடர்பான அறிவிப்பை சிஎஸ்கே நிர்வாகமே வெளியிட்டுள்ளது.   

Written by - R Balaji | Last Updated : May 3, 2026, 10:25 PM IST
  • சிஎஸ்கே அணியில் இருந்து ராமகிருஷ்ணா கோஷ் ஐபிஎல் தொடரில் இருந்து விலகல்
  • இவர் சென்னை அணியில் இருந்து வெளியேறும் 5வது வீரர் ஆவார்
  • இவருக்கு முன்பாக தோனி, நாதன் எல்லீஸ், கலீல் அகமது, ஆயூஷ் மாத்ரே ஆகியோர் விலகி உள்ளனர்

ஐபிஎல் தொடரில் இருந்து மற்றொரு சிஎஸ்கே வீரர் வெளியேறி இருக்கிறார். ஏற்கனவே கலீல் அகமது, நாதன் எல்லீஸ், ஆயூஷ் மாத்ரே ஆகியோர் வெளியேறிய நிலையில், தற்போது ராமகிருஷ்ணா கோஷ் காயம் காரணமாக விலகி உள்ளார். அவர் மே 02 நடைபெற்ற மும்பை இந்தியன்ஸ் அணிக்கு எதிரான போட்டியில் அறிமுகமாகி சென்னை அணிக்காக விளையாடினார். அவர் அப்போட்டியில் 3 ஓவர்கள் வீசி 24 ரன்கள் விட்டுக்கொடுத்து 1 விக்கெட்டையும் கைப்பற்றினார். அதுவும் சிறப்பாக விளையாடி வந்த சூர்யகுமார் யாதவ்வை விக்கெட் எடுத்து அசத்தினார். 

ராமகிருஷ்ணா கோஷ் விலகல் 

ஆனால் தனது மூன்றாவது ஓவரை வீசி முடித்த பிறகு ராமகிருஷ்ணா கோஷ் மைதானத்தை விட்டு வெளியேறினார். அவருக்கு காலில் காயம் ஏற்பட்டதாக தெரிந்தது. இந்த சூழலில், பரிசோதனையில் அவரது வலது காலில் எலும்பு முறிவு ஏற்பட்டுள்ளது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. இதனை சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியே தனது எக்ஸ் பக்கத்தில் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது. 

இது தொடர்பாக வெளியிட்டுள்ள பதிவில், சேப்பாக்கத்தில் நடைபெற்ற சிஎஸ்கே - மும்பை அணிகளுக்கு இடையேயான போட்டியின்போது ராமகிருஷ்ணா கோஷின் வலது காலில் எலும்பு முறிவு ஏற்பட்டது. அதன் காரணமாக அவர் 2026 ஐபிஎல் தொடரில் மீதமுள்ள போட்டியில் பங்கேற்க மாட்டார் என கூறி உள்ளனர். 

சிஎஸ்கே ரசிகர்கள் அதிர்ச்சி 

சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி தற்போதுதான் ஓரளவு செட்டாகி வெற்றி பெற்று வருகிறது. இதுவரை விளையாடிய 9 போட்டிகளில் 4ல் வெற்றி பெற்று புள்ளிப்பட்டியலில் 6வது இடத்தில் இருந்து வருகின்றனர். மும்பை அணிக்கு எதிரான போட்டியில் வென்றதன் மூலம் பிளே ஆஃப் வாய்ப்பை தக்கவைத்துள்ளனர். இந்த நிலையில், சிஎஸ்கே அணி வீரர் காயம் அடைந்து வெளியேறி இருப்பது ரசிகர்கள் மத்தியில் சோத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது. 

காயத்தால் வெளியேறும் 5வது வீரர் 

ராமகிருஷ்ணா கோஷ் காயத்தால் வெளியேறும் 5வது வீரர் ஆவார். இவருக்கு முன்பாக தோனி, நாதன் எல்லீஸ், ஆயூஷ் மாத்ரே, கலீல் அகமது என நான்கு வீரர்கள் காயத்தால் வெளியேறி உள்ளனர். இதில் தோனி மட்டும் முழுமையாக தொடரில் இருந்து விலகவில்லை. இப்படி தொடர்ச்சியாக வீரர்கள் வெளியேறுவது சிஎஸ்கே அணிக்கு பெரும் பின்னடைவாக அமைந்துள்ளது. 

ராமகிருஷ்ணா கோஷ்-க்கு மாற்று வீரர் யார்? 

ராமகிருஷ்ணா கோஷ் மும்பைக்கு எதிராக போட்டியில்தான் அறிமுகமானார். அவர் குர்ஜப்நீத் சிங்கிற்கு பதிலாக தான் அணிக்கு வந்தார். தற்போது அவர் விலகி உள்ள நிலையில், மீண்டும் குர்ஜப்நீத் சிங்கே பிளேயிங் 11ல் வருவார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.  

சிஎஸ்கே அணியின் அடுத்த போட்டி 

சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அடுத்தப்போட்டியாக மே 05 ஆம் தேதி செவ்வாய்கிழமை டெல்லி கேபிடல்ஸ் அணிக்கு எதிராக விளையாட இருக்கிறது. இப்போட்டி டெல்லி அருன் ஜெட்லி மைதானத்தில் நடைபெறுகிறது. 

சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி வீரர்கள் விவரம் 

ருதுராஜ் கெய்க்வாட் (கேப்டன்), டெவால்ட் ப்ரீவிஸ், எம்.எஸ். தோனி, உர்வில் படேல், சஞ்சு சாம்சன் (விக்கெட் கீப்பர்), சிவம் துபே, ராமகிருஷ்ண கோஷ், ஆயுஷ் மத்ரே, ஷ்ரேயாஸ் கோபால், ஜேமி ஓவர்டன், கலீல் அகமது, அன்ஷுல் கம்போஜ், குர்ஜப்னீத் சிங், முகேஷ் சவுத்ரி, நூர் அகமது, அகேல் ஹொசைன், பிரசாந்த் வீர், கார்த்திக் சர்மா, மேத்யூ ஷார்ட், அமன் கான், சர்பராஸ் கான், மாட் ஹென்றி, ராகுல் சாஹர், ஜகாரி ஃபௌல்க்ஸ், ஸ்பென்சர் ஜான்சன். 

