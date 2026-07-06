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ஹர்திக் பாண்டியா வேண்டாம்.. வேறு 2 வீரர்களை தூக்க சிஎஸ்கே போடும் 'பிளான் பி' திட்டம்!

ஹர்திக் பாண்டியா டிரேடிங்கில் முட்டுக்கட்டை ஏற்பட்டுள்ளதால், அதற்கு மாற்றாக மார்கோ யான்சன், பென் ஸ்டோக்ஸ் மற்றும் சாய் கிஷோர் ஆகியோரை அணியில் இணைக்கச் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி நிர்வாகம் 'பிளான் பி' திட்டத்தைத் தீட்டியுள்ளது. 

Written ByR Balaji
Published: Jul 06, 2026, 08:56 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 08:56 PM IST
ஹர்திக் பாண்டியா வேண்டாம்.. வேறு 2 வீரர்களை தூக்க சிஎஸ்கே போடும் 'பிளான் பி' திட்டம்!
Source: Bureau

About the Author

R Balaji

R Balaji

நான் ஊடகத் துறையில் 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பணியாற்றி வருகிறேன். தற்போது ஜீ நியூஸ் தமிழில் Content Writer ஆக வேலை பார்க்கும் எனக்கு விளையாட்டு, அரசியல் மற்றும் க்ரைம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதுவதில் அதிக ஆர்வம் உண்டு.

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