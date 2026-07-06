/ஹர்திக் பாண்டியா வேண்டாம்.. வேறு 2 வீரர்களை தூக்க சிஎஸ்கே போடும் 'பிளான் பி' திட்டம்!

சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி வேகப்பந்து வீச்சு ஆல்-ரவுண்டரை எடுக்க திட்டமிட்டுள்ளது. அந்த அணியில் இருக்கும் ஷிவம் துபேவால் பேட்டிங்கில் மட்டுமே தாக்கத்தை ஏற்படுத்த முடிகிறது. பந்து வீச்சில் அவரால் சிறப்பாக செயல்பட முடியவில்லை. அதேபோல் ஜேமி ஓவர்டனும் இரண்டிலும் அசத்துவது இல்லை. இதனால் இரண்டு சிறந்த ஆல்-ரவுண்டரை எடுத்தாக வேண்டும் என சிஎஸ்கே அணி முடிவுடன் உள்ளது.
இதன் காரணமாகவே ஹர்திக் பாண்டியாவை சிஎஸ்கே அணி டிரேடிங்கில் எடுக்க கடுமையாக போராடியது. ஆனால் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி நிர்வாகம் ஆயூஷ் மாத்ரேவை கேட்பதால், சிஎஸ்கே தயங்குகிறது. ஹர்திக்கிற்குப் பதிலாக ஷிவம் துபே மற்றும் கலீல் அகமது ஆகியோரையோ அல்லது துபே மற்றும் நேதன் எல்லிஸை மட்டுமே விடுவிக்க முடியும் என சிஎஸ்கே கறாராக தெரிவித்துவிட்டது. இந்த ஆஃபரில் மும்பை நிர்வாகத்திற்கு உடன்பாடு இல்லாததால், அவர்கள் தற்போது கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணியுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி வருகின்றனர்.
இந்த நிலையில்தான், ஹர்திக் பாண்டியா கிடைக்காத பட்சத்தில், அவருக்கு மாற்றாக செயல்படக்கூடிய இரண்டு வெளிநாட்டு ஆல்ரவுண்டர்களை குறிவைத்து சிஎஸ்கே தனது 'பிளான் பி' திட்டத்தை கையில் எடுத்துள்ளது.
அதாவது பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணியில் உள்ள மார்கோ யான்சனை டிரேடிங் முறையில் வாங்க சிஎஸ்கே பேச்சுவார்த்தை நடத்தி வருகிறது. இதற்கு பதிலாக தரமான டெத் பௌலர்களை தேடி வரும் பஞ்சாப் அணிக்கு, நேதன் எல்லிஸ் மற்றும் குர்ஜாப்னித் சிங் ஆகியோரை விடுவிக்க சிஎஸ்கே சம்மதித்துள்ளது. இந்த ஆஃபருக்கு பஞ்சாப் அணி முதற்கட்டமாக பச்சைக்கொடி காட்டியுள்ளது.
மற்றொரு வீரராக, சர்வதேச கிரிக்கெட்டிலிருந்து ஓய்வு பெற்றுவிட்ட 35 வயதான பென் ஸ்டோக்ஸை ஏலத்தில் எடுக்க சிஎஸ்கே ஆர்வம் காட்டி வருகிறது. ஓய்வு பெற்றுவிட்டதால் அவர் அடுத்த 3 ஆண்டுகளுக்கு ஐபிஎல் தொடரில் முழுமையாக விளையாட முடியும். அவரை வாங்க பல அணிகள் ரூ.25 கோடி வரை செலவழிக்க தயாராக இருப்பதால், சிஎஸ்கே தனது கைவசம் உள்ள ரூ.14 கோடி மதிப்புள்ள பிரசாந்த் உள்ளிட்ட சில வீரர்களை விடுவித்து, பெரிய தொகையுடன் ஏலத்தில் இறங்கத் திட்டமிட்டுள்ளது.
வெளிநாட்டு ஆல்ரவுண்டர்கள் மட்டுமின்றி, இந்திய சுழற்பந்து வீச்சு ஆல்ரவுண்டர் ஒருவரையும் அணியில் இணைக்க சிஎஸ்கே வியூகம் வகுத்துள்ளது. குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணியில் திறமை இருந்தும் தொடர்ந்து பெஞ்சில் அமர வைக்கப்படும் தமிழக வீரர் சாய் கிஷோர், தன்னை சென்னை அணிக்கு அனுப்பி வைக்குமாறு தனது நிர்வாகத்திடம் கோரிக்கை விடுத்துள்ளதாக தெரிகிறது. இதனால் அவரை வாங்குவதற்கும் சிஎஸ்கே விரைவில் அதிகாரப்பூர்வ பேச்சுவார்த்தையை தொடங்கவுள்ளது.
இதுதவிர, ஒரு தரமான இந்திய வலது கை வேகப்பந்து வீச்சாளரையும் அணியில் சேர்க்க சென்னை நிர்வாகம் தீவிரமாகச் செயல்பட்டு வருகிறது. இதன் மூலம் அணியில் உள்ள மூன்று முக்கிய குறைகளையும் ஏலத்திற்கு முன்பாகவே சரிசெய்ய சிஎஸ்கே முடிவு செய்துள்ளது.