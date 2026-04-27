மஞ்சள் ஜெர்சியில் தோனியை பார்க்க முடியாது? அஸ்வினால் ரசிகர்கள் அதிர்ச்சி

நடப்பாண்டு ஐபிஎல் தொடரில் சிஎஸ்கே அணி இதுவரை விளையாடியுள்ள 8 போட்டிகளில் எம்.எஸ். தோனி பங்கேற்கவில்லை. இந்த நிலையில், தோனியின் வருகை குறித்து அஸ்வின் பேசி இருப்பது கவனத்தை பெற்றுள்ளது.
2026 ஐபிஎல் தொடர் மார்ச் 28 ஆம் தேதி தொடங்கி விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. இத்தொடரில் இதுவரை சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி 8 போட்டிகளில் விளையாடி உள்ளது. இதில் வெறும் மூன்றில் மட்டும் வெற்றி பெற்று மிகவும் மோசமான நிலையில் உள்ளது. புள்ளிப்பட்டியலில் 6வது இடத்தில் இருந்தாலும் பிளே ஆஃப் சுற்றுக்கான வாய்ப்பு அவ்வளவு பிரகாசமாக இல்லை. அணியின் அடையாளமாக பார்க்கப்படும் தோனியும் இதுவரையில் இத்தொடரில் சிஎஸ்கே அணிக்காக விளையாடவில்லை. மீதமுள்ள 6 போட்டிகளிலும் அவர் விளையாடுவாரா என்பது இன்னும் உறுதியாகவில்லை.
தோனி விளையாடுவாரா? ரவிச்சந்திரன் அஸ்வின்
கெண்டைக்கால் வலியால் தவித்து வரும் தோனி, அதில் இருந்து மீண்டும் வரும் முயற்சியில் உள்ளார். அவர் வலைப்பயிற்சியில் பேட்டிங்கில் சிறந்து விளங்கினாலும், ஓடுவதற்கு சிரமப்படுவதாக சிஎஸ்கே அணியின் பயிற்சியாளர்கள் கூறுகின்றனர். எனவே அவர் எப்போது, எந்த போட்டியில் சரியாக களமிறங்குவார் என்பது இன்னும் தெரியாமல் உள்ளது. அவருக்கு இத்தொடரே கடைசி என கூறப்பட்டு வரும் நிலையில், அவரை களத்தில் பார்க்க ரசிகர்கள் ஆவலுடன் காத்திருக்கின்றனர். இந்த நிலையில், தோனி குறித்து முன்னாள் சிஎஸ்கே வீரர் ரவிச்சந்திரன் அஸ்வின் பேசி உள்ளார். சிஎஸ்கே அணி பிளே ஆஃப் சுற்றுக்கு முன்னேறினால் தோனியை மஞ்சள் ஜெர்சியில் பார்க்க முடியாது என கூறி உள்ளார்.
சிஎஸ்கே பிளே ஆஃப் செல்லவில்லை என்றால் தோனி விளையாடுவார்
இது தொடர்பாக பேசிய அஸ்வின், “சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி தொடரில் இருந்து வெளியேறினால், எம்.எஸ். தோனி அந்த அணிக்காக விளையாட வாய்ப்புள்ளது. சிஎஸ்கே அணி இன்னும் தொடரில்தான் உள்ளது. எனவே இப்போது ஏன் அவர்கள் ரிஸ்க் எடுக்க வேண்டும்? பிளே ஆஃப் சுற்றுக்கு தகுதிபெற சிஎஸ்கேவுக்கு இன்னும் வாய்ப்புள்ளதாக நான் நினைக்கிறேன். அது கடினம்தான். எனக்கு அது தெரியும். ஆனால் கடைசியாக விளையாடிய 5 போட்டிகள் அவர்களுக்கு நம்பிக்கையை கொடுத்துள்ளது. அவர்களின் பந்து வீச்சு சிறப்பாக உள்ளது. பேட்டிங் மட்டும் சிறப்பாக அமைந்தால், அவர்களால் தொடர்ச்சியான வெற்றிகளை பிடிக்க முடியும்”. இவ்வாறு அவர் தெரிவித்தார்.
தோனி விளையாடுவது குறித்த முடிவு அவரிடமே உள்ளது
முன்னதாக குஜராத் அணிக்கு எதிரான போட்டிக்கு பின்னர் பேசிய சிஎஸ்கே தலைமை பயிற்சியாளர் ஸ்டீபன் பிளெமிங், “தோனி குறித்து சில வார்த்தைகள் பகிர்ந்திருந்தார். தோனி விஷயத்தில் அவர் சொல்வதே இறுதியானது. அவர் பிசியோதெரபிஸ்ட்டுடன் கடுமையாக உழைத்து வருகிறார். காயத்தில் இருந்து முழுமையாக சரியாக அவர் அனைத்தையும் செய்து வருகிறார். நாங்கள் அவரது முடிவிற்காக காத்திருக்கிறோம். அவர் பேட்டிங் சிறப்பாக செய்து வந்தாலும், ஓடி ரன் எடுப்பதில் அவருக்கு சிக்கல் உள்ளது. எனவே, எப்போது அவருக்கு தன்னால் ஓடி ரன்களை நன்றாக எடுக்க முடியும் என்ற நம்பிக்கை வருகிறதோ, அது குறித்து அவரே சொல்வார். அப்போதுதான் அவர் களம் திரும்புவார்” என கூறினார்.
மும்பைக்கு எதிரான போட்டியை வென்றாக வேண்டும்
தொடர்ந்து பேசிய பிளெமிங், சிஎஸ்கே அணியின் பிளே ஆஃப் வாய்ப்பு குறித்து பகிர்ந்து கொண்டார். “சிஎஸ்கே அணி தொடரில் நீடிக்க வேண்டும் என்றால், அவர்கள் அடுத்த போட்டியில் மும்பை இந்தியன்ஸுக்கு எதிராக வெற்றி பெற்றாக வேண்டும். சிஎஸ்கே மீதமுள்ள அனைத்து போட்டிகளிலும் பேட்டிங்கிற்கு சாதகமான ஆடுகளத்தில் விளையாட உள்ளது. கேப்டன் ருதுராஜ் கெய்க்வாட் ஃபார்மிற்கு திரும்பி உள்ளார். 6 போட்டிகளில் 4ல் வெற்றி பெறுவது என்பது அவ்வளவு கடினமானதல்ல” என அவர் கூறினார்.
சிஎஸ்கே அணிக்கு மீதம் 6 லீக் ஆட்டங்கள் உள்ளன. இதில் 5 போட்டிகளில் வெற்றி பெறும் பட்சத்தில் அவர்களால் பிளே ஆஃப் சுற்றுக்கு முன்னேறும் வாய்ப்புள்ளது. மும்பை, டெல்லி, ஹைதராபாத், குஜராத் ஆகிய அணிகளுடன் தலா 1 போட்டியும் லக்னோ அணியுடன் 2 போட்டியும் உள்ளன. ரசிகர்கள் அனைவரும் சிஎஸ்கே அணி பிளே ஆஃப் சுற்றுக்கு முன்னேற வேண்டும் என்ற எதிர்பார்ப்புடன் இருந்து வரும் நிலையில், பிளே ஆஃப் சுற்றுக்கு முன்னேறினால், தோனி விளையாட வாய்ப்பில்லை என ரவிச்சந்திரன் அஸ்வின் கூறி இருப்பது ரசிகர்கள் இடையே அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
அதிகம் கேட்கப்படும் கேள்விகள்
1) தோனி இதுவரை விளையாடாதது ஏன்?
கெண்டைக்கால் காயம் (Calf Injury) காரணமாக தோனி விளையாடவில்லை. பேட்டிங் செய்ய முடிந்தாலும், அவருக்கு விக்கெட்களுக்கு நடுமே ஓடுவதில் சிரமம் உள்ளது.
2) தோனி எப்போது விளையாடுகிறார் என அஸ்வின் கூறுகிறார்?
சிஎஸ்கே அணி பிளே ஆஃப் சுற்றுக்கு தகுதி பெறாமல் போனால் மட்டுமே தோனி விளையாடுவார் என்றும் பிளே ஆஃப் சுற்றுக்கான வாய்ப்பு இருக்கும் வரை அணி ரிஸ்க் எடுக்காது என அஸ்வின் கூறி உள்ளார்.
3) சிஎஸ்கே பிளே ஆஃப் செல்ல என்ன செய்ய வேண்டும்?
மீதமுள்ள 6 போட்டிகளில் 5ல் வெற்றி பெற்றால் மட்டுமே சிஎஸ்கே அணிக்கு பிளே ஆஃப் வாய்ப்பு உள்ளது.
