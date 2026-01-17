இந்திய அணியில் இவருக்கு பதிலாக இந்த CSK வீரர் இருந்திருக்க வேண்டும் - முழு விவரம்!

இந்திய கிரிக்கெட் அணி தற்போது நியூசிலாந்து அணிக்கு எதிராக 3 போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரில் விளையாடி வருகிறது. இத்தொடரில் இதுவரை இரண்டு போட்டிகள் முடிவடைந்த நிலையில், இந்தியா முதல் போட்டியிலும் நியூசிலாந்து இரண்டாவது போட்டியிலும் வென்றுள்ளது. நாளை (ஜனவரி 18) இத்தொடரில் கடைசி போட்டி இந்தூரில் நடைபெற இருக்கிறது.
Ruturaj Gaikwad: ருதுராஜ் கெய்க்வாட் நிராகரிப்பு
இந்த நியூசிலாந்து தொடருக்கு ருதுராஜ் கெய்க்வாட் தேர்வாவார் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது. ஆனால் அவரை தேர்வு செய்யவில்லை. தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான ஒருநாள் தொடரில் ஸ்ரேயாஸ் ஐயருக்கு பதிலாக இறங்கிய ருதுராஜ் கெய்க்வாட் சதம் அடித்து அசத்தினார். அதனால் அவர் நியூசிலாந்து தொடருக்கும் தேர்வாவார் என கூறப்பட்டது. இருப்பினும் அவரை இந்திய அணி நிர்வாகம் நிராகரித்தது.
Sadagoppan Ramesh: சடகோபன் ரமேஷ் ஆதங்கம்
அவருக்கு இடம் அளிக்காமல், நிதிஷ் குமார் ரெட்டி, யஷ்ஸ்வி ஜெய்ஸ்வால், ரிஷப் பண்ட் போன்றோரை அணிக்குள் எடுத்தது. இந்த நிலையில், நிதிஷ் குமார் ரெட்டியின் இடத்தில் ருதுராஜ் கெய்க்வாட் இருந்திருக்க வேண்டும் என சடகோபன் ரமேஷ் கூறி உள்ளார்.
Nitish Kumar Reddy: நிதிஷ் குமார் ரெட்டி என்ன செய்கிறார்?
இது தொடர்பாக பேசிய அவர், நிதிஷ் குமார் ரெட்டிக்குப் பதிலாக ருதுராஜ் கெய்க்வாட் இருந்திருக்க வேண்டும். ஏனென்றால் நிதிஷ் விளையாடவே போவதில்லை, வாஷிங்டன் சுந்தரின் காயம் காரணமாக மட்டுமே அவர் விளையாடினார். அவர் விளையாடினாலும் முழுமையாகப் பயன்படுத்தப்படுவாரா என்ற கேள்வியும் இருந்தது. எதிர்பார்த்தபடி, அவர் இரண்டு ஓவர்கள் மட்டுமே வீசி இறுதியில் 20 ரன்கள் எடுத்தார்.
CSK Captain Ruturaj Gaikwad: ருதுராஜ் கெய்க்வாட்டை எடுத்திருக்கலாம்
இப்போதாவது, ஆயுஷ் படோனியை அணியில் சேர்க்காமல், இந்தியா ருதுராஜ் கெய்க்வாட்டை சேர்த்திருக்கலாம். ஏனென்றால் இரண்டாவது ஒருநாள் போட்டியில் கோலி அவுட் ஆனவுடன், ஒரு சரிவு ஏற்பட்டது. இரண்டு சந்தர்ப்பங்களிலும் கே.எல். ராகுல் மட்டுமே இந்தியாவைக் காப்பாற்றினார். எனவே, இந்தத் தொடரில் இந்திய பேட்டிங் எவ்வளவு சரிந்து கொண்டிருக்கிறது என்பது கவனிக்கப்படுவதில்லை என கூறினார்.
ருதுராஜ் கெய்க்வாட் தற்போது விஜய் ஹசாரே தொடரில் சிறப்பான பங்களிப்பை கொடுத்தார். சதங்கள் விளாசி ரன்களை குவித்தார். முதலில் தென்னாப்பிரிக்கா தொடரில் சதம் விளாசி நிருப்பித்த ருதுராஜ், உள்ளூர் போட்டியிலும் மீண்டும் நிரூபித்தார். இருப்பினும் இந்திய அணி நிர்வாகம் அவரை கண்டுகொள்ளவில்லை.
India Squad For New Zealand ODI Series: நியூசிலாந்து அணிக்கு எதிரான ஒருநாள் போட்டிக்கான இந்திய அணி
சுப்மன் கில் (கேப்டன்), ரோஹித் சர்மா, விராட் கோலி, கே.எல். ராகுல் (விக்கெட் கீப்பர்), ஷ்ரேயாஸ் ஐயர் (துணை கேப்டன்)*, வாஷிங்டன் சுந்தர், ரவீந்திர ஜடேஜா, முகமது சிராஜ், ஹர்ஷித் ராணா, பிரசித் கிருஷ்ணா, குல்தீப் யாதவ், துருவ் ஜுரேல் (விக்கெட் கீப்பர்), நிதிஷ் குமார் ரெட்டி, அர்ஷ்தீப் சிங், யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால்.
மேலும் படிக்க: இந்திய அணி டி20 உலகக் கோப்பையை வெல்லாது.. கம்பீர் செய்யும் பெரிய தவறு - முழு விவரம்!
மேலும் படிக்க: WPL 2026: அதிக சம்பளம் வாங்கும் டாப் 7 வீராங்கனைகள்.. லிஸ்ட்டில் இரண்டு RCB பெண்கள்!
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ