English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Sports
  • வரலாற்று சாதனை படைத்த சஞ்சு சாம்சன்.. CSK அணிக்கு அடுத்த ஆண்டு கப் உறுதி போலயே?

வரலாற்று சாதனை படைத்த சஞ்சு சாம்சன்.. CSK அணிக்கு அடுத்த ஆண்டு கப் உறுதி போலயே?

CSK Player Sanju Samson & Rohan Kunnummal Creates History: இந்தியாவின் பிரபல தொடரான சயீத் முஸ்டாக் அலி தொடரில் சிஎஸ்கே வீரர் சஞ்சு சாம்சன் மற்றும் ரோகன் குன்னும்மல் வரலாற்று சாதனையை படைத்துள்ளனர்.  

Written by - R Balaji | Last Updated : Nov 28, 2025, 10:28 AM IST

Trending Photos

இன்றைய ராசிபலன் நவம்பர் 28 : மேஷம் முதல் மீனம் வரை
camera icon12
Rasipalan
இன்றைய ராசிபலன் நவம்பர் 28 : மேஷம் முதல் மீனம் வரை
முன்னாள் சிஎஸ்கே வீரர் பிறந்தநாள் இன்று.. சுரேஷ் ரெய்னாவின் சொத்து மதிப்பு எவ்வளவு?
camera icon7
Suresh Raina
முன்னாள் சிஎஸ்கே வீரர் பிறந்தநாள் இன்று.. சுரேஷ் ரெய்னாவின் சொத்து மதிப்பு எவ்வளவு?
ஐபிஎல் ஏல வரலாற்றில்... CSK அதிக தொகைக்கு எடுத்த டாப் 6 வீரர்கள்... நம்பர் 1 யார் தெரியுமா?
camera icon8
IPL
ஐபிஎல் ஏல வரலாற்றில்... CSK அதிக தொகைக்கு எடுத்த டாப் 6 வீரர்கள்... நம்பர் 1 யார் தெரியுமா?
ரூ.1000 கன்பார்ம்! பெண்களுக்கு மீண்டும் உறுதி கொடுத்த துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி
camera icon9
Kalaignar Magalir Urimai Thogai
ரூ.1000 கன்பார்ம்! பெண்களுக்கு மீண்டும் உறுதி கொடுத்த துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி
வரலாற்று சாதனை படைத்த சஞ்சு சாம்சன்.. CSK அணிக்கு அடுத்த ஆண்டு கப் உறுதி போலயே?

Sanju Samson & Rohan Kunnummal: இந்திய உள்ளூர் தொடர்களில் பிரபல தொடரான சயீத் முஸ்டாக் அலி தற்போது நடைபெற்று வருகிறது. இத்தொடரில் நேற்று முன்தினம் (நவம்பர் 26) எலைட் குரூப் ஏ பிரிவு போட்டியில் கேரளா மற்றும் ஒடிசா அணிகள் மோதிக்கொண்டன. இப்போட்டி லக்னோ மைதானத்தில் நடைபெற்றது. டாஸ் வென்ற கேரளா அணி பந்து வீச்சை தேர்வு செய்து. அதன்படி ஒடிசா அணி முதலில் பேட்டிங் செய்தது. 

Add Zee News as a Preferred Source

CSK Sanju Samson: 177 ரன்கள் இலக்கு

20 ஓவர்கள் முடிவில் ஒடிசா அணி 7 விக்கெட்கள் வித்தியாசத்தில் 176 ரன்கள் அடித்தது. அதிகபட்சமாக அந்த அணியின் கேப்டன் பிப்லாப் சமந்த்ரே 53, சம்பித் குமார் சவுரவ் பரல் 40 ரன்களையும் அடித்தனர். கேரளா அணி சார்பில் அதிகபட்சமாக நிதிஷ் 4 விக்கெட்களை வீழ்த்தி அசத்தினார். இதையடுத்து 177 ரன்கள் அடித்தால் வெற்றி என்ற இலக்குடன் கேரளா அணி களமிறங்கியது. 

தொடக்க வீரர்களாக அந்த அணியின் கேப்டன் சஞ்சு சாம்சன் மற்றும அவருடன் ரோஹன் குன்னும்மல் களமிறங்கினார். இந்த நிலையில்தான் சயீத் முஸ்டக் அலி டிராபியில் வரலாற்று சாதனை படைக்கப்பட்டது. சஞ்சு சாம்சன் மற்றும் ரோகன் குன்னும்மல் இருவரும் அதிரடியாக விளையாடினர். எதிரணியின் பந்துவீச்சை துவம்சம் செய்து பந்து வீச்சாளர்களை நிலைகுலைய வைத்தனர். இருவரும் சேர்ந்த ஒடிசா நிர்ணயித்த 177 ரன்கள் என்ற இலக்கை 16.3 ஓவர்களிலேயே எளிதாக எட்டினர். ரோகன் 60 பந்துகளில் 121 ரன்களை குவித்தார். மறுபக்கம் சஞ்சு சாம்சன் 41 பந்துகளில் 51 ரன்களை அடித்திருந்தார். 

CSK Sanju Samson: வரலாற்று சாதனையில் சஞ்சு சாம்சன் 

இந்த நிலையில், சயீத் முஸ்தான் அலி டி20 போட்டியில் அதிக ரன்களை குவித்த தொடக்க ஜோடி என்ற வரலாற்று சாதனையை சஞ்சு சாம்சன் மற்றும் ரோகன் குன்னும்மல் படைத்தனர். முன்னதாக இதே தொடரில் குஜராத் அணியின் தொடக்க ஜோடியான உர்வில் பட்டேல் மற்றும் ஆர்யா தேசாய் 174 ரன்கள் அடித்ததே சாதனையாக இருந்தது. தற்போது சாம்சன் மற்றும் ரோகன் ஆகியோர் முறியடித்தி இருக்கின்றனர். 

CSK Sanju Samson And Urvil patel சிஎஸ்கே ரசிகர்கள் மகிழ்ச்சி 

சஞ்சு சாம்சன் இப்படியான ஒரு ஃபார்மில் இருப்பது சிஎஸ்கே அணி ரசிகர்களுக்கு மகிழ்ச்சியில் ஆழ்த்தி உள்ளது. சமீபத்தில் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியில் இருந்து டிரேடிங் முறையில் சிஎஸ்கே அணியால் வாங்கப்பட்டார். மறுபக்கம் மற்றொரு சிஎஸ்கே வீரர் உர்வில் பட்டேலும் 37 பந்தில் 119 ரன்களை அடித்திருப்பது ரசிகர்களுக்கு மேலும் உற்சாகத்தை அளித்துள்ளது. இதன் காரணமாக அடுத்த ஆண்டில் சஞ்சு சாம்சன் மற்றும் உர்வில் பட்டேல் ஓப்பனிங்கில் ஆடினால் சிறப்பாக இருக்கும் என ரசிகர்கள் பேசி வருகின்றனர். 

மேலும் படிக்க: முன்னாள் சிஎஸ்கே வீரர் பிறந்தநாள் இன்று.. சுரேஷ் ரெய்னாவின் சொத்து மதிப்பு எவ்வளவு?

மேலும் படிக்க: இந்திய அணிக்கு புதிய பயிற்சியாளரா? அப்போ கம்பீர் நிலைமை? அழுத்தத்தில் BCCI!

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

 

 

 

About the Author
Sanju SamsonCSKSyed Mushtaq Ali TrophyRohan Kunnummal

Trending News