English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

அடுத்தது இவரா? முக்கிய முடிவை எடுத்த மற்றொரு CSK வீரர்!

Vijay Shankar Leave From Tamil Nadu Team:  சிஎஸ்கே வீரர் விஜய் சங்கர் தமிழ்நாடு அணியில் இருந்து விலகி கேரள அணிக்காக விளையாட முடிவு எடுத்துள்ளார். 

Written by - R Balaji | Last Updated : Aug 27, 2025, 04:19 PM IST
  • சிஎஸ்கே வீரர் விஜய் சங்கர்
  • இவர் தமிழ்நாடு அணிக்காக விளையாடி வந்தார்
  • தற்போது கேரளா அணிக்காக விளையாட முடிவு செய்துள்ளார்

Trending Photos

8வது ஊதியக்குழு குட் நியூஸ்: பென்ஷன் விதிகளில் மாற்றம், 3 ஆண்டுகள் முன்னதாகவே முழு ஓய்வூதியம்
camera icon11
Commuted Pension
8வது ஊதியக்குழு குட் நியூஸ்: பென்ஷன் விதிகளில் மாற்றம், 3 ஆண்டுகள் முன்னதாகவே முழு ஓய்வூதியம்
கூலி பாக்ஸ் ஆஃபிஸ் வசூல்! 1000 கோடி இல்லை..ஆனா எவ்ளோ தெரியுமா?
camera icon7
Coolie
கூலி பாக்ஸ் ஆஃபிஸ் வசூல்! 1000 கோடி இல்லை..ஆனா எவ்ளோ தெரியுமா?
ரேஷன் கார்டு வகையை மாற்றிக் கொள்ளலாம் - அரசின் முக்கிய அறிவிப்பு
camera icon11
Ration Card
ரேஷன் கார்டு வகையை மாற்றிக் கொள்ளலாம் - அரசின் முக்கிய அறிவிப்பு
8வது ஊதியக்குழு: மெகா ஊதிய, ஓய்வூதிய உயர்வு.... குஷியில் அரசு ஊழியர்கள், கணக்கீடு இதோ
camera icon11
8th Pay Commission
8வது ஊதியக்குழு: மெகா ஊதிய, ஓய்வூதிய உயர்வு.... குஷியில் அரசு ஊழியர்கள், கணக்கீடு இதோ
அடுத்தது இவரா? முக்கிய முடிவை எடுத்த மற்றொரு CSK வீரர்!

தமிழ்நாடு அணியின் முக்கிய சீனியர் ஆல்ரவுண்டர் விஜய் சங்கர், 2024–25 ரஞ்சி டிராபி போன்ற பெரிய உள்நாட்டு கிரிக்கெட் தொடரில் இனி கேரளா அணிக்காக விளையாட இருக்கிறார். கடந்த சில சீசன்களில் தமிழ்நாடு அணியில் தொடர்ந்து புறக்கணிக்கப்பட்ட விஜய் சங்கர், இந்த அதிரடி முடிவை எடுத்துள்ளார். 

Add Zee News as a Preferred Source

விஜய் சங்கரின் பயணமும், சவால்களும்  

2019 உலகக் கோப்பையில் இந்திய அணிக்காக ஆல்ரவுண்டர் பங்கு வகித்த விஜய் சங்கர், பேட்டிங், பவுலிங், ஃபீல்டிங் என பல்துறை திறமையால் ரசிகர்களின் எதிர்பார்ப்பை தூண்டினார். ஆனால் அதன் பின் இந்திய அணியில் அவரால் கம்பேக் கொடுக்க முடியவில்லை. ஐபிஎல்லில் குஜராத் மற்றும் சிஎஸ்கே அணிகளுக்காக பேட்டிங் மற்றும் பவுலிங்கில் பெரும் பங்கு வகித்தவர். 2023–24 சீசனில், புச்சிபாபு மற்றும் டோமஸ்டிக் சுற்றுகளில் தொடக்க பிளேயிங் லெவனிலும் இடம் இல்லை.

தமிழ்நாட்டில் இருந்து கேரளாவுக்கு மாற்றம்  

அதேபோல் 2023–24 ரஞ்சி, சையத் முஷ்டாக் அலி தொடர்களிலும் முன்னாள் தொடக்க வீரராக தேர்வு செய்யப்படாததால் 34 வயதாகும் விஜய் சங்கர், தமிழ்நாடு அணியில் இருந்து வெளியேறி, கேரளா அணிக்காக விளையாட முடிவு செய்துள்ளார். இதற்கு முன் பாபா அபரஜித்தும் தமிழ்நாட்டில் இருந்து கேரளா அணிக்கு மாறினார். தற்போது, 2வது வீரராக விஜய் சங்கர் தமிழ்நாட்டில் இருந்து கேரள அணிக்கு செல்கிறார். ஹனுமா விஹாரி கூட அந்திராபிரதேசத்தை விட்டு திரிபுரா அணிக்கு சென்றார். உள்ளூர் கிரிக்கெட்டில் இந்த வகை மாற்றங்கள் நிறைய நடைபெறுகிறது. 

சாதனைகள்  

- 70 முதல்தர கிரிக்கெட் போட்டிகளில் 3,700+ ரன்கள், 43 விக்கெட்டுகள்  
- கேப்டனாக விஜய் ஹசாரே, தியோதர் டிராபி, சையத் முஷ்டாக் அலி கோப்பை வெற்றிகள்  
- ரஞ்சி மற்றும் ஐபிஎல் தொடர்களில் முக்கிய வெற்றிப்பங்குகள்  
- சமீபத்திய சீசன்களில் தொடக்க லெவனில் இடம்பிடிக்க முடியாத சூழல்  
- தற்போது தமிழ்நாட்டில் இருந்து கேரள அணிக்காக விளையாட இருக்கிறார்.

கிரிக்கெட் நிபுணர்கள் பார்வை  

விஜய் சங்கர், தொடர் புறக்கணிப்பும், வளர்ப்பு பொறுப்பும் இல்லாமல், கடைசி போட்டியில் மாற்றுத்திறனாக களமிறங்கும் தன்னம்பிக்கையோடு கேரளா அணியில் முக்கிய ஆல்ரவுண்டர் ஆவார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அவரது இந்த அனுபவம், புதிய அணிகளுக்கு உறுதி, நிலைத்தன்மை மற்றும் வெற்றி வழங்கும் என்று நிபுணர்கள் கணிக்கிறார்கள். 

மேலும் படிக்க: ஒட்டுமொத்த ஐபிஎல்லில் இருந்தும் ஓய்வு பெறுகிறேன் - அஸ்வின் திடீர் அறிவிப்பு!

மேலும் படிக்க: யுவராஜ் 100 டெஸ்ட் போட்டிகளில் விளையாடிருக்க வேண்டும்.. அவரது கரியர் சரிய இதுதான் காரணம்!

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

 

 

 

About the Author
CSKVijay Shankartamilnadu teamravichdran ashwinKerala

Trending News