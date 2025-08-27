அடுத்தது இவரா? முக்கிய முடிவை எடுத்த மற்றொரு CSK வீரர்!

தமிழ்நாடு அணியின் முக்கிய சீனியர் ஆல்ரவுண்டர் விஜய் சங்கர், 2024–25 ரஞ்சி டிராபி போன்ற பெரிய உள்நாட்டு கிரிக்கெட் தொடரில் இனி கேரளா அணிக்காக விளையாட இருக்கிறார். கடந்த சில சீசன்களில் தமிழ்நாடு அணியில் தொடர்ந்து புறக்கணிக்கப்பட்ட விஜய் சங்கர், இந்த அதிரடி முடிவை எடுத்துள்ளார்.
விஜய் சங்கரின் பயணமும், சவால்களும்
2019 உலகக் கோப்பையில் இந்திய அணிக்காக ஆல்ரவுண்டர் பங்கு வகித்த விஜய் சங்கர், பேட்டிங், பவுலிங், ஃபீல்டிங் என பல்துறை திறமையால் ரசிகர்களின் எதிர்பார்ப்பை தூண்டினார். ஆனால் அதன் பின் இந்திய அணியில் அவரால் கம்பேக் கொடுக்க முடியவில்லை. ஐபிஎல்லில் குஜராத் மற்றும் சிஎஸ்கே அணிகளுக்காக பேட்டிங் மற்றும் பவுலிங்கில் பெரும் பங்கு வகித்தவர். 2023–24 சீசனில், புச்சிபாபு மற்றும் டோமஸ்டிக் சுற்றுகளில் தொடக்க பிளேயிங் லெவனிலும் இடம் இல்லை.
தமிழ்நாட்டில் இருந்து கேரளாவுக்கு மாற்றம்
அதேபோல் 2023–24 ரஞ்சி, சையத் முஷ்டாக் அலி தொடர்களிலும் முன்னாள் தொடக்க வீரராக தேர்வு செய்யப்படாததால் 34 வயதாகும் விஜய் சங்கர், தமிழ்நாடு அணியில் இருந்து வெளியேறி, கேரளா அணிக்காக விளையாட முடிவு செய்துள்ளார். இதற்கு முன் பாபா அபரஜித்தும் தமிழ்நாட்டில் இருந்து கேரளா அணிக்கு மாறினார். தற்போது, 2வது வீரராக விஜய் சங்கர் தமிழ்நாட்டில் இருந்து கேரள அணிக்கு செல்கிறார். ஹனுமா விஹாரி கூட அந்திராபிரதேசத்தை விட்டு திரிபுரா அணிக்கு சென்றார். உள்ளூர் கிரிக்கெட்டில் இந்த வகை மாற்றங்கள் நிறைய நடைபெறுகிறது.
சாதனைகள்
- 70 முதல்தர கிரிக்கெட் போட்டிகளில் 3,700+ ரன்கள், 43 விக்கெட்டுகள்
- கேப்டனாக விஜய் ஹசாரே, தியோதர் டிராபி, சையத் முஷ்டாக் அலி கோப்பை வெற்றிகள்
- ரஞ்சி மற்றும் ஐபிஎல் தொடர்களில் முக்கிய வெற்றிப்பங்குகள்
- சமீபத்திய சீசன்களில் தொடக்க லெவனில் இடம்பிடிக்க முடியாத சூழல்
- தற்போது தமிழ்நாட்டில் இருந்து கேரள அணிக்காக விளையாட இருக்கிறார்.
கிரிக்கெட் நிபுணர்கள் பார்வை
விஜய் சங்கர், தொடர் புறக்கணிப்பும், வளர்ப்பு பொறுப்பும் இல்லாமல், கடைசி போட்டியில் மாற்றுத்திறனாக களமிறங்கும் தன்னம்பிக்கையோடு கேரளா அணியில் முக்கிய ஆல்ரவுண்டர் ஆவார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அவரது இந்த அனுபவம், புதிய அணிகளுக்கு உறுதி, நிலைத்தன்மை மற்றும் வெற்றி வழங்கும் என்று நிபுணர்கள் கணிக்கிறார்கள்.
