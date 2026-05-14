/LSG vs CSK: சிஎஸ்கே அணியின் பிளேயிங் 11.. முக்கிய வீரர் விலகல்! தோனி விளையாடுகிறாரா?

CSK Playing XI Against Lucknow Super Giants: சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி மே 15 ஆம் தேதி லக்னோ சூப்பர் ஜெயன்ஸ் அணிக்கு எதிரான மோத உள்ள நிலையில், அப்போட்டியில் சிஎஸ்கே அணியில் பிளேயிங் 11 என்னவாக இருக்கும் என்பது குறித்து பார்க்கலாம்.
ருதுராஜ் கெய்க்வாட் தலைமையிலான சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி நாளை (மே 15) ரிஷப் பண்ட் தலைமையிலான லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் அணிக்கு எதிராக விளையாட இருக்கிறது. இப்போட்டியில் சிஎஸ்கே அணியின் பிளேயிங் 11ல் ஒருசில மாற்றங்கள் இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. குறிப்பாக எம்.எஸ். தோனி விளையாடுவாரா மாட்டாரா என்ற தொடர்பான தகவல் வெளியாகி உள்ளது.
நடப்பாண்டு ஐபிஎல் தொடரில் சென்னை அணி பிளே ஆஃப் சுற்றுக்கு தகுதி பெறும் போராட்டத்தில் இருந்து வருகிறது. இதுவரை 11 போட்டிகளில் விளையாடி அதில் 6ல் வெற்றி பெற்று 12 புள்ளிகளுடன் புள்ளிப்பட்டியலில் 5வது இடத்தில் இருந்து வருகிறது. மீதமுள்ள மூன்று போட்டிகளிலும் வென்றால், பிளே ஆஃப்க்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் முன்னேறி விடலாம் என்ற நோக்கி செயல்பட்டு வருகிறது.
கடந்த மூன்று போட்டிகளில் தொடர் வெற்றிகளை பெற்று ஒரு வலுவான நிலையில் சிஎஸ்கே அணி இருந்து வருகிறது. இந்த நிலையில்தான், சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி தனது அடுத்த போட்டியில், லக்னோ அணியை எதிர்கொள்ள இருக்கிறது. இப்போட்டி லக்னோவின் எக்னா மைதானத்தில் நாளை (மே 15) வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற இருக்கிறது.
தற்போதுள்ள சென்னை அணி வலுவாக இருப்பதாலும், தொடர் வெற்றிகளை பெற்று வருவதாலும், பிளேயிங் 11ல் பெரிய அளவில் மாற்றஙக்ள் இருக்காது என தெரிகிறது. ஆனால் ஜேமி ஓவர்டன் காயம் ஏற்பட்டுள்ளதால், அவருக்கு மாற்று வீரரை சிஎஸ்கே அணி கொண்டுவரும். அதேசமயம் இப்போட்டிகாக லக்னோவிற்கு பயணித்துள்ள சென்னை அணியுடன் தோனி பயணிக்கவில்லை என தகவல் வெளியாகி உள்ளது. இந்த முடிவை அவரே எடுத்ததாகவும் கிரிக்பஸ் செய்திகள் தெரிவிக்கின்றன. அவர் இந்த பயணத்திற்காக அணியுடன் லக்னோவிற்கு டிக்கெட் எடுத்திருந்தபோதிலும் அவர் லக்னோ பயணத்தை ரத்து செய்துவிட்டார் என கூறப்படுகிறது.
44 வயதாகும் தோனி, கெண்டைகால் பகுதியில் ஏற்பட்ட தசைப்பிடிப்பு காரணமாக இத்தொடரின் தொடக்க ஆட்டத்தில் இருந்து விலகி இருக்கிறார். அவர் இரண்டு வாரங்களில் அணிக்கு திரும்புவார் என தெரிவிக்கப்பட்டிருந்த நிலையில், அவர் இன்னும் திரும்பவில்லை. இது ரசிகர்கள் இடையே பெரும் ஏமாற்றத்தை கொடுத்திருக்கிறது. தற்போது தோனி, காயத்தில் இருந்து குணமடைந்து இருந்தாலும், அவர் தொடர்ச்சியாக விளையாடாமல் இருந்து வருகிறார்.
தோனி குணமடைந்து தொடர்ந்து பயிற்சி மேற்கொண்டு வருகிறார். பேட்டிங்கில் சிறந்து விளங்கும் அவரால், ஓடி ரன்கள் எடுப்பதில் சிரமம் இருப்பதாக பயிற்சியாளர் மைக்கேல் ஹசி தெரிவித்தார். இதன் காரணமாகவே அவர் விளையாடாமல் இருந்து வருகிறார். அதேசமயம் அவர் சென்னை அணி பிளே ஆஃப் சுற்றுக்கு முன்பாக தொடரை விட்டு வெளியேறினால் மட்டுமே விளையாடுவார் என்றும் இல்லையென்றால், அவர் விளையாட மாட்டார் என்றும் சமீபத்தில் அஸ்வின் தெரிவித்திருந்தார். தோனி விளையாடவில்லை என்றாலும், அவர் வெளியில் இருந்து அணிக்கு ஆலோசனை தெரிவித்துதான் வருகிறார்.
லக்னோ அணிக்கு எதிரான போட்டியில் சிஎஸ்கே அணியின் பிளேயிங் 11ல் ஒரு முக்கிய மாற்றம் ஏற்பட்டுள்ளது. அதாவது, நடப்பாண்டில் சிஎஸ்கே அணிக்காக சிறப்பாக விளையாடி வந்த ஜேமி ஓவர்டன் காயம் காரணமாக விலகி உள்ளார். அவருக்கு பதிலாக மேட் ஹென்ரி அல்லது குர்ஜப்நீத் சிங் அல்லது ஆகாஷ் மத்வால் அணிக்குள் வர வாய்ப்புள்ளது.
சஞ்சு சாம்சன் (விக்கெட் கீப்பர்), ருதுராஜ் கெய்க்வாட் (கேப்டன்), உர்வில் படேல், கார்த்திக் சர்மா, டெவால்ட் ப்ரீவிஸ், சிவம் துபே, அகேல் ஹொசைன், அன்ஷுல் கம்போஜ், நூர் அகமது, முகேஷ் சவுத்ரி, மேட் ஹென்ரி அல்லது குர்ஜப்நீத் சிங் அல்லது ஆகாஷ் மத்வால்.
மிட்செல் மார்ஷ், ஜோஷ் இங்கிலிஸ், நிக்கோலஸ் பூரன், ரிஷப் பந்த் (கேப்டன் & விக்கெட் கீப்பர்), எய்டன் மார்க்ரம், அக்ஷத் ரகுவன்ஷி, ஹிம்மத் சிங், ஷாபாஸ் அகமது, முகமது ஷமி, திக்வேஷ் சிங் ரதி, பிரின்ஸ் யாதவ்.