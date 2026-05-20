/தோனி ஏன் இதனை செய்யவில்லை? அஸ்வின் எழுப்பிய கேள்வியால் பரபரப்பு!

CSK Dhoni: தோனி இந்த சீசன் தொடங்குவதற்கு முன்பு தசை காயம் காரணமாக விலகினார். பின்னர் கைவிரல் காயம் காரணமாக அவரால் சரியான நேரத்தில் குணமடைய முடியவில்லை.
ஐபிஎல் 2026 சீசன் கிட்டத்தட்ட முடியும் நிலையில் உள்ளது. இந்த ஆண்டு சென்னை அணி பிளே ஆப் வாய்ப்பை கிட்டத்தட்ட இழந்துள்ளது. இந்நிலையில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் முன்னாள் வீரர் ரவிச்சந்திரன் அஸ்வின், தோனியின் அணியுடனான தொடர்பின்மை குறித்து பெரும் கேள்வியை எழுப்பியுள்ளார். என். ஸ்ரீனிவாசன் இருந்திருந்தால், தோனி இப்படி இருந்து இருப்பாரா என அஸ்வின் அவரது யூடியூப் சேனலில் பேசி இருப்பது தற்போது பெரும் விவாதத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணிக்கு எதிரான போட்டியின் போது தோனி மைதானத்துக்கு வந்திருந்தாலும், அணியின் டிரஸ்ஸிங் ரூமில் அவர் அதிகம் தென்படவில்லை. போட்டி முடிந்த பிறகு அணியுடன் போட்டோ எடுத்துக்கொள்ள மட்டும் தான் மைதானத்திற்கு வந்தார். இந்த போட்டியை தவிர வேறு எந்த ஒரு போட்டிக்கும் அவர் மைதானத்திற்கு கூட வரவில்லை.
அஸ்வின் தனது யூடியூப் சேனலில் சென்னை அணியின் தோல்வி குறித்து பேசுகையில், தோனி இத்தனை ஆண்டுகளாக அணியின் முக்கியமான ஒருவராக இருந்தவர். அவரால் விளையாட முடியவில்லை என்றாலும் டிரஸ்ஸிங் ரூமுக்கு வரலாம் அல்லவா? அவரது அனுபவம் அணிக்கு நிச்சயம் கைகொடுக்கும். தற்போது சென்னை அணி அனுபவம் இல்லாமல் தடுமாறுகிறது. அவர் இருந்து இருந்தால் ரிசல்ட் கூட மாறி இருக்கலாம். ரசிகர்களும் அவரை எதிர்பார்க்கிறார்கள் என்று அஸ்வின் கூறினார். முக்கிய அஸ்வின், "என். ஸ்ரீனிவாசன் இப்போதும் சிஎஸ்கேவின் நிர்வாக இயக்குநராக இருந்திருந்தால், தோனி இப்படி ஒதுங்கியிருப்பாரா?” என கேள்வி எழுப்பி உள்ளார்.
"Okay, in 2023, CSK won, correct? Correct? Ruturaj Gaikwad scored 590 runs, with an average of 42, a strike rate of 147, and four fifties. Was that good or not?!
தோனி இந்த சீசன் தொடங்குவதற்கு முன்பு தசை காயம் காரணமாக விலகினார். பின்னர் கைவிரல் காயம் காரணமாக அவரால் சரியான நேரத்தில் குணமடைய முடியவில்லை. பின்னர் காயம் குணமடைந்த பிறகும் அவர் அணியில் விளையாடவில்லை. தற்போது அணியின் காம்பினேஷன் சரியாக உள்ளது. அதனை கலைக்க வேண்டாம் என்று தோனி முடிவு செய்ததால் அவர் விளையாடவில்லை என்று கூறப்பட்டது. இருப்பினும் காயம் இருந்தாலும் தோனி டிரஸ்ஸிங் ரூமுக்கு வரலாம். இளம் வீரர்களுக்கு வழிகாட்ட அவரது அனுபவம் தேவை என்று அஸ்வின் வலியுறுத்தி உள்ளார்.
சிஎஸ்கே இந்த சீசனில் பெரும் போராட்டத்தை எதிர்கொண்டுள்ளது. ருதுராஜ் கைக்வாட் தலைமையில் அணி தடுமாறி வருகிறது. குறிப்பாக வீரர்களின் காயம் பெரும் சுமையாக அவர்களுக்கு மாறி உள்ளது. இன்னும் இந்த சீசனில் 1 போட்டி மீதம் உள்ள நிலையில், பிளேஆஃப் வாய்ப்பு கிட்டத்தட்ட கையைவிட்டு சென்றுள்ளது. இந்த சூழலில் தோனி இல்லாதது அணியின் செயல்பாட்டை பாதித்துள்ளதாக பலர் கருதுகின்றனர். மேலும் அணியின் பயிற்சியாளர் ஃபிளெமிங் மீதும் பல ரசிகர்கள் குற்றம் சாட்டி வருகின்றனர்.
|அஸ்வின்
|சிஎஸ்கேவில் தோனியின் பங்கு குறித்து அஸ்வின் முக்கியமான கருத்துகளை தெரிவித்துள்ளார்
|ஸ்ரீனிவாசன்
|ஸ்ரீனிவாசன் இருந்திருந்தால் தோனியின் நிலை வேறாக இருந்திருக்கும் எனக் கூறப்படுகிறது
|தோனி நிலை
|அவர் முழு உடற்தகுதியுடன் இல்லையா, அல்லது அணி திட்டத்தால் மட்டுமே குறைந்த பங்கு வகிக்கிறாரா என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது
|ஓய்வு பேச்சு
|2026 ஐபிஎல் சீசனுக்குப் பிறகு தோனி ஓய்வுபெறலாம் என்ற விவாதம் நீடிக்கிறது