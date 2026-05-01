English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Sports
சிஎஸ்கே-வின் பிளே ஆஃப் கனவுக்கு வேட்டு.. குறுக்கே வந்த குஜராத்! மேஜிக் நடக்குமா? முழு கணக்கு இதோ

பெங்களூரு அணிக்கு எதிரான போட்டியில் குஜராத் அணி வென்றது, சிஎஸ்கே அணியின் பிளே ஆஃப் கனவுக்கு நெருக்கடி ஏற்பட்டுள்ளது.    

Written by - R Balaji | Last Updated : May 1, 2026, 03:07 PM IST
  • பெங்களூரு அணிக்கு எதிரான போட்டியில் குஜராத் அணி 4 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வெற்றி
  • இந்த வெற்றி சிஎஸ்கே அணிக்கு பிரச்சனையை கொடுத்துள்ளது
  • இதனால் பிளே ஆஃப் செல்ல சிஎஸ்கே மீதமுள்ள 6 போட்டிகளிலும் அபாரமாக வெற்றியை பெற வேண்டும்

Trending Photos

ஊட்டி, கொடைக்கானல் ரொம்ப காஸ்ட்லியா? இதோ பட்ஜெட் விலையில் 5 குளு குளு சுற்றுலாத் தலங்கள்!
camera icon6
Summer vacation 2026
ஊட்டி, கொடைக்கானல் ரொம்ப காஸ்ட்லியா? இதோ பட்ஜெட் விலையில் 5 குளு குளு சுற்றுலாத் தலங்கள்!
டாஸ்மாக் கடைகள் 2 நாட்கள் இயங்காது.. வெளியான அதிரடி அறிவிப்பு
camera icon7
Tasmac
டாஸ்மாக் கடைகள் 2 நாட்கள் இயங்காது.. வெளியான அதிரடி அறிவிப்பு
கர்ப்பமாக இருப்பதை அறிவித்த ரெபா ஜான்! வைரல் போட்டோ ஷூட்
camera icon6
Reba John
கர்ப்பமாக இருப்பதை அறிவித்த ரெபா ஜான்! வைரல் போட்டோ ஷூட்
மே 1 முதல் முக்கிய மாற்றங்கள்: LPG விலை, SBI கார்டு முதல் EPFO வரை..... முழு லிஸ்ட் இதோ
camera icon9
May 2026
மே 1 முதல் முக்கிய மாற்றங்கள்: LPG விலை, SBI கார்டு முதல் EPFO வரை..... முழு லிஸ்ட் இதோ
சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி எப்படியாவது பிளே ஆஃப் சுற்றுக்கு முன்னேறி விட வேண்டும் என்ற ரசிகர்கள் எதிர்பார்த்து வரும் நிலையில், சுப்மன் கில் தலைமையிலான குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணி அதற்கு முட்டுக்கட்டையாக இருந்து வருகிறது. நேற்றைய பெங்களூரு அணிக்கு எதிரான போட்டியில் குஜராத் அணி வென்றது சிஎஸ்கே அணிக்கு பெரிய தொல்லையாக அமைந்துள்ளது. இந்த நிலையில் சிஎஸ்கே அணி பிளே ஆஃப் சுற்றுக்கு முன்னேற  என்ன செய்ய வேண்டும்? என்பது குறித்து இங்கு பார்க்கலாம். 

Add Zee News as a Preferred Source

2026 ஐபிஎல் சீசன் பாதி முடிந்துவிட்ட நிலையில், பிளே ஆஃப் சுற்றுக்கான போட்டி அணிகளுக்கு இடையே சூடுபிடித்துள்ளது. தற்போதைய புள்ளிப்பட்டியலின் படி, முதல் நான்கு இடங்களில் பஞ்சாப் கிங்ஸ், ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு, சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் மற்றும் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணிகள் உள்ளன. அனைத்து அணிகளும் 8 போட்டிகளில் விளையாடிவிட்டன. சில அணிகள் மட்டும் 9 போட்டிகளில் விளையாடி உள்ளனர். இந்த சூழலில், 6, 5 லீக் போட்டிகளே உள்ளதால், அனைத்து அணிகளும் பிளே ஆஃப் சுற்றுக்காக போராடி வருகின்றன. 

குறுக்கே வந்த குஜராத் அணி 

சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியை பொறுத்தவரையில், இதுவரை 8 போட்டிகளில் விளையாடி, அதில் 3ல் மட்டுமே வெற்றி பெற்று 6 புள்ளிகளுடன் புள்ளிப்பட்டியலில் 6வது இடத்தில் இருந்து வருகிறது. இந்த சூழலில், மீதமுள்ள 6 போட்டிகளில் 5ல் வெற்றி பெற்றால் போதும், பிளே ஆஃப் சுற்றுக்கு முன்னேறி விடலாம் என நினைத்த நிலையில், அதற்கு முட்டுக்கட்டையாக குஜராத் அணி குறுக்கே வந்துள்ளது. அதாவது, நேற்றைய (ஏப்ரல் 30) ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணிக்கு எதிரான போட்டியில் சுப்மன் கில் தலைமையிலான குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணி அபாரமாக விளையாடி 4 விக்கெட்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றது. குஜராத் அணியின் இந்த வெற்றி சென்னை அணிக்கு பிரச்சனையாக அமைந்துள்ளது. இதனால் சிஎஸ்கே அணி மற்ற அணிகளின் முடிவுகளையும் எதிர்பார்க்க வேண்டிய கட்டாயத்திற்கு தள்ளப்பட்டுள்ளது. 

சிஎஸ்கே அணி பிளே ஆஃப் முன்னேற்ற என்ன செய்ய வேண்டும்

சிஎஸ்கே அணி அரையிறுதி போட்டிக்கு (Play-off) தகுதி பெற இன்னும் சில கடினமான சவால்களை கடக்க வேண்டி உள்ளது. சென்னை அணிக்கு இன்னும் 6 லீக் ஆட்டங்கள் மீதமுள்ளன. அவை அனைத்திலும் சிஎஸ்கே அணி வெற்றி பெற வேண்டும். குறிப்பாக அதிக ரன் ரேட் (Net Run Rate) அடிப்படையில் வெற்றிகளை பெறுவது கூடுதல் பலம் சேர்க்கும். 

மற்ற அணிகளின் முடிவுகள் முக்கியம் 

புள்ளிப்பட்டியலில் பல அணிகள் சமமான புள்ளிகளுடன் இருக்க வாய்ப்புள்ளதால், சிஎஸ்கே தனது ரன் ரேட்டை பாசிட்டிவாக வைத்துக்கொள்வது அவசியம். குஜராத், டெல்லி போன்ற அணிகள் தங்களின் அடுத்தடுத்த போட்டிகளில் தோல்வியடைய வேண்டும். குறிப்பாக குஜராத் அணி புள்ளிகளை இழப்பது சிஎஸ்கே-விற்கு சாதகமாக அமையும். 

சிஎஸ்கே அணியின் வீரர்களின் ஃபார்ம் 

சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியை பொறுத்தவரையில், பந்து வீச்சாளர் அனுஷுல் கம்போஜ் ஒரு முக்கிய வீரராக இருக்கிறார். அவர் இத்தொடரில் சிஎஸ்கே அணியாக 14 விக்கெட்களை வீழ்த்தி அசத்தில் உள்ளார். அதேபோல் பேட்டிங்கில் சஞ்சு சாம்சன் நல்ல ஃபார்மில் உள்ளார். அவர் இரண்டு சதங்களுடன் 304 ரன்கள் குவித்து அசத்தி இருக்கிறார். மேலும், ஆல்-ரவுண்டரில் அகில் ஹொசைன் அவர் விளையாடிய போட்டிகளில் சிறப்பாக விளையாடி அணியின் வெற்றிக்கு காரணமாக இருந்துள்ளார். ஆனால் சிஎஸ்கே தனது 6வது ஐபிஎல் கோப்பையை வெல்ல இவர்களின் ஃபார்ம் மட்டும் போதாது. மற்ற முக்கிய வீரர்களான ருதுராஜ், டெவால்ட் பிரெவீஸ், சிவம் துபே ஆகியோரின் ஃபார்ம்மும் முக்கியம்.  

ரசிகர்கள் எதிர்பார்ப்பு 

சென்னை அணியை பொறுத்தவரை கடைசி நேரத்தில் மேஜிக் செய்வதில் அவர்கள் வல்லவர்கள். இருப்பினும் குஜராத் அணியின் தற்போதைய ஃபார்ம் சிஎஸ்கே-விற்கு பெரும் தொல்லையாக அமைந்துள்ளது. அதனால் சிஎஸ்கே அணி தனது சொந்த பலத்தில் பிளே ஆஃப் செல்லுமா அல்லது மற்ற அணிகளின் தயவை எதிர்பார்க்குமா என்பதை பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும். 

சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி  

ருதுராஜ் கெய்க்வாட் (கேப்டன்), டெவால்ட் ப்ரீவிஸ், எம்.எஸ். தோனி, உர்வில் படேல், சஞ்சு சாம்சன் (விக்கெட் கீப்பர்), சிவம் துபே, ராமகிருஷ்ண கோஷ், ஆயுஷ் மத்ரே, ஷ்ரேயாஸ் கோபால், ஜேமி ஓவர்டன், கலீல் அகமது, அன்ஷுல் கம்போஜ், குர்ஜப்னீத் சிங், முகேஷ் சவுத்ரி, நூர் அகமது, அகேல் ஹொசைன், பிரசாந்த் வீர், கார்த்திக் சர்மா, மேத்யூ ஷார்ட், அமன் கான், சர்பராஸ் கான், மாட் ஹென்றி, ராகுல் சாஹர், ஜகாரி ஃபௌல்க்ஸ், ஸ்பென்சர் ஜான்சன். 

மேலும் படிக்க: சிஎஸ்கே பிளே ஆப் செல்ல வாய்ப்பு உள்ளதா? எத்தனை வெற்றி தேவை?

மேலும் படிக்க: ஆபாசமாக பாத்ரூமில் பெண்களை வீடியோ எடுத்த... 2 கிரிக்கெட் வீரர்கள் கைது - நடந்தது என்ன?

மேலும் படிக்க: ரிஷப் பண்டுக்கு ஆப்பு வைத்த இந்த வீரர்... இனி இந்திய அணியில் இடமில்லை...

 

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

 

 

 

About the Author
CSKIPL 2026Gujarat TitansRuturaj GaikwadShubman Gill

Trending News