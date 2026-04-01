CSK vs PBKS: சிஎஸ்கே பிளேயிங் 11.. ஆயூஷ் மாத்ரே நீக்கம்! உள்ளே வரும் அதிரடி வீரர்

Chennai Super Kings Playing XI vs Punjab Kings: சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் தனது முதல் ஐபிஎல் போட்டியிலேயே தோல்வி அடைந்துள்ளது. இது ரசிகர்கள் மத்தியில் சோகத்தை ஏற்படுத்திய நிலையில், பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணிக்கு எதிரான போட்டியில் சிறப்பாக விளையாட வேண்டும் என அவர்கள் எதிர்பார்த்து இருக்கின்றனர்.   

Written by - R Balaji | Last Updated : Apr 1, 2026, 09:13 AM IST
  • ஐபிஎல் 2026 மார்ச் 28ல் தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது
  • சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் முதல் போட்டியில் தோல்வியடைந்தது
  • ஏப்ரல் 03 ஆம் தேதி பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணியுடன் மோதுகிறது

Chennai Super Kings Playing XI vs Punjab Kings: 2026 ஐபிஎல் தொடர் மார்ச் 28 ஆம் தேதி தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. இதுவரை இத்தொடரில் 4 போட்டிகள் முடிவடைந்துள்ளது. இதில், சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி 3வது போட்டியில் விளையாடியது. ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணிக்கு எதிராக கெளகாத்தியில் நடைபெற்ற போட்டியில் விளையாடிய நிலையில், படுதோல்வியை சந்தித்துள்ளது. தொடரின் தொடக்க போட்டியிலேயே தோல்வியடைந்துள்ளது சிஎஸ்கே அணிக்கு பெரிய அடியாக விழுந்துள்ளது. 

கம்பேக் கொடுக்க நினைத்த சிஎஸ்கேவுக்கு முதல் போட்டியிலே அடி 

ஏற்கனாவே கடந்த 2025 ஐபிஎல் தொடரில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி மோசமான செயல்பாட்டை வெளிப்படுத்தியது. விளையாடிய 14 லீக் போட்டிகளில் 10ல் தோல்வியடைந்து முதல் அணியாக தொடரில் இருந்து வெளியேறியது. இது ரசிகர்கள் மத்தியில் பெரும் ஏமாற்றத்தை கொடுத்தது. இந்த சூழலில், 2026 ஐபிஎல் தொடரில் எப்படியாவது ஒரு கம்பேக்கை கொடுக்க வேண்டும் என்ற நிலையில் களமிறங்கிய சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி முதல் போட்டியிலேயே படுதோல்வியை சந்தித்ததுள்ளது. 

ஐபிஎல் தொடரின் மினி ஏலத்திற்கு முன்பாக ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியிடம் இருந்து பேசி சஞ்சு சாம்சனை ஒப்பந்தம் செய்தது. அதன்பின் மினி ஏலத்தில் சர்ஃபராஸ் கான், பிரசாந்த் வீரர், கார்த்திக் சர்மா என பல வீரர்களை வாங்கினர். இதனால் சென்னை அணியின் பேட்டிங் வலுவடைந்தது. ஆனால் பந்து வீச்சு சற்று பலம் குறைந்ததாக காணப்பட்டு வருகிறது. இருப்பினும் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணிக்கு எதிரான தோல்விக்கு பந்து ஒரு முழு காரணம் கிடையாது. வலுவாக பார்க்கப்பட்ட பேட்டிங்கே அப்போட்டியில் பெரும் சரிவை கண்டது.

சிஎஸ்கே vs பஞ்சாப் கிங்ஸ் 

இந்த நிலையில், சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணீக்கு எதிராக அடுத்த போட்டியில் விளையாட இருக்கிறது. இப்போட்டி ஏப்ரல் 03 ஆம் தேதி சென்னை சேப்பாக்கத்தில் நடைபெறுகிறது. இந்த சூழலில், இப்போட்டியில் சிஎஸ்கே அணி வெற்றி பெறுமா? ஆர்ஆர் அணிக்கு எதிரான போட்டியில் செய்த தவறுகளை இப்போட்டியில் சரி செய்யுமா? பிளேயிங் 11ல் ஏதேனும் மாற்றம் இருக்குமா? போன்ற கேள்விகள் எழுந்துள்ளன. தற்போது பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணிக்கு எதிரான போட்டியில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் பிளேயிங் 11 என்னவாக இருக்கும் என்பது குறித்து பார்க்கலாம். 

கடந்த போட்டியில் செய்த தவறு 

சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் கடந்த போட்டியில், உர்வில் படேலை பிளேயிங் 11ல் கொண்டு செல்லாமல் போய்விட்டனர். அதேபோல் சர்ஃபராஸ் கானை இம்பேக்ட் ஆக வைத்திருக்காமல் பிளேயிங் 11ல் கொண்டு வந்திருக்க வேண்டும். ஆனால் உர்வில் படேலை எடுக்காமல் ஆயூஷ் மாத்ரேவை பிளேயிங் 11ல் எடுத்து சென்றனர். ஆயூஷ் மாத்ரே ஒரு தொடக்க ஆட்டக்காரர். அவர் மிடில் ஆர்டரில் பெரிதாக விளையாடியதில்லை. அதன் காரணமாகவே அவர் சொதப்புவதாக தெரிகிறது. இதுவே சிஎஸ்கே அணி செய்த முக்கிய தவறுகள் 

பஞ்சாப் போட்டியில் சரி செய்வார்களா? 

ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணிக்கு எதிரான போட்டியில் செய்த தவறுகளை சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி பஞ்சாப் கிங்ஸ் போட்டியில் செய்யக்கூடாது. அவர்கள் அதனை மீண்டும் தொடரும் பட்சத்தில் பேட்டிங்கில் சரிவை காணவே அதிக வாய்ப்புள்ளது. எனவே அவர்கள் பிளேயிங் 11ல் மாற்றங்களை செய்வார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

உர்வில் படேலுக்கு வாய்ப்பு? 

ஆயூஷ் மாத்ரேவுக்கு பதிலாக உர்வில் படேலை பிளேயிங் 11ல் கொண்டு வருவார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அதேபோல் சர்ஃப்ராஸ் கான் கடந்த போட்டி போலவே இம்பேக்ட் வீரராகவே களமிறங்குவார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மற்றபடி பெரிதாக எந்த மாற்றமும் செய்ய வாய்ப்பில்லை. கடந்த போட்டியில் பந்து வீசில் பெரிதாக எந்த குறைபாடும் இல்லாததால், அதே பந்து வீச்சு படையுடன் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி களமிறங்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் ஸ்குவாட் 

ருதுராஜ் கெய்க்வாட் (கேப்டன்), டெவால்ட் ப்ரீவிஸ், ஆயுஷ் மத்ரே, சர்ஃபராஸ் கான், ஷேக் ரஷீத், ஆண்ட்ரே சித்தார்த், ராகுல் திரிபாதி, சஞ்சு சாம்சன், எம்.எஸ். தோனி, கார்த்திக் ஷர்மா, உர்வில் பட்டேல், வான்ஷ் பேடி, சிவம் துபே, பிரசாந்த் வீர், ரச்சின் ரவீந்திரா, மேத்யூ விஜய் கான், ரச்சின் ரவீந்திரா, மேத்யூ விஜய் கான், ஜாமி ஹம்சந்திரா, ஜாமி ஓவர் கான் ஷங்கர், ஜகாரி ஃபௌல்கேஸ், தீபக் ஹூடா, ராமகிருஷ்ண கோஷ், நூர் அகமது, மதீஷா பத்திரனா, கலீல் அகமது, ராகுல் சாஹர், மாட் ஹென்றி, அகேல் ஹொசைன், ஸ்பென்சர் ஜான்சன், முகேஷ் சவுத்ரி, குர்ஜப்னீத் சிங், ஷ்ரேயாஸ் கோபால், அன்ஷுல் நாகர்கோட்டி, அன்ஷுல் நாகர்கோடி.

சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் உத்தேச பிளேயிங் 11 vs பஞ்சாப் கிங்ஸ் 

சஞ்சு சாம்சன் (விக்கெட் கீப்பர்), ருதுராஜ் கெய்க்வாட் (கேப்டன்), உர்வில் படேல், மேத்யூ ஷார்ட், சிவம் துபே, கார்த்திக் சர்மா, ஜேமி ஓவர்டன், நூர் அகமது, மாட் ஹென்றி, அன்ஷுல் கம்போஜ், கலீல் அகமது. 

