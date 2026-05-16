/சிஎஸ்கே பிளே ஆப் போக... யார் ஜெயிக்கணும்? யார் தோற்க வேண்டும்?

CSK Qualification Scenario: சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி பிளே ஆப் சுற்றுக்கு தகுதிபெற மீதம் இருக்கும் 11 போட்டிகளில் எந்த அணி வெற்றி பெற வேண்டும்?, எந்த அணி தோற்க வேண்டும் என்பதை இங்கு காணலாம்.
Chennai Super Kings Qualification Scenario : சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி மிக மிக இக்கட்டான சூழலில் மாட்டிக்கொண்டிருக்கிறது. ரிஷப் பண்ட் தலைமையிலான லக்னோ சூப்பர் ஜெயன்ட்ஸ் சிஎஸ்கே அணியை 'குஜிலிமஸ்து' செய்துவிட்டது. சிஎஸ்கே அணிக்கு இன்னும் இரண்டு போட்டிகளே உள்ளன.
சிஎஸ்கே அணி இந்த இரண்டு போட்டிகளிலும் வெற்றிபெற்று அதிக நெட் ரன்ரேட் வைத்தால் மட்டும் போதாது, அனைத்து போட்டிகளிலும் மற்ற அணிகளின் வெற்றி, தோல்வி சிஎஸ்கே அணியின் பிளே ஆப் கனவில் பெரிய தாக்கத்தை செலுத்தும்.
We fall back on the process. #WhistlePodu #LSGvCSK pic.twitter.com/QBy441MxNu— Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) May 15, 2026
எனவே, சிஎஸ்கே அணியும் அதன் ரசிகர்களும் இனி ஒவ்வொரு போட்டியின் முடிவிலும் கையில் கால்குலேட்டரை வைத்துக்கொண்டிருக்க வேண்டியது அவசியமாகிவிட்டது.
|போட்டிகள்
|மைதானம்
|தேதி
|CSK vs SRH
|சென்னை - சேப்பாக்கம் மைதானதம்
|மே 18
|GT vs CSK
|குஜராத் - அகமதாபாத் மைதானம்
|மே 21
இன்னும் மொத்தம் 11 லீக் போட்டிகள் மீதம் உள்ளன. இதுவரை மும்பை இந்தியன்ஸ் மற்றும் லக்னோ சூப்பர் ஜெயன்ட்ஸ் அணிகள் பிளே ஆப் ரேஸில் இருந்து வெளியேறிவிட்டனர். கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் மற்றும் டெல்லி கேப்பிடல்ஸ் அணிகளுக்கு வாய்ப்புகளும் குறைந்துவிட்டன.
அந்த வகையில், அடுத்த 11 லீக் போட்டிகளின் முடிவுகள் எப்படி அமைந்தால் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி பிளே ஆப் செல்ல வாய்ப்புள்ளது என்பதையும் இங்கு காணலாம்.
|மீதமுள்ள போட்டிகள்
|வெற்றி பெற வேண்டிய அணி
|சிஎஸ்கேவின் பயன்
|KKR vs GT
|GT
|இதன்மூலம் KKR அணி வெளியேறும்.
|PBKS vs RCB
|RCB
|இதனால் PBKS 13 புள்ளிகளிலேயே தேங்கிவிடும். RCB பிளே ஆப் தகுதிபெறும்.
|DC vs RR
|DC
|இதன்மூலம் RR 12 புள்ளிகளிலேயே நின்றுவிடும். DC அணி 12 புள்ளிகளை பெறும்.
|CSK vs SRH
|CSK
|இதன்மூலம் CSK 14 புள்ளிகளை பெறும், SRH 14 புள்ளிகளில் தேங்கிவிடும்.
|RR vs LSG
|LSG
|இதன்மூலம் RR 12 புள்ளிகளிலேயே நின்றுவிடும்.
|KKR vs MI
|MI or KKR
|இரு அணிகளும் ஏற்கெனவே வெளியேறிவிடும் என்பதால் இதில் யார் வேண்டுமானாலும் ஜெயிக்கலாம்.
|GT vs CSK
|CSK
|இதன்மூலம் சிஎஸ்கே 16 புள்ளிகளை பெறும்.
|SRH vs RCB
|RCB
|இதன்மூலம் SRH அணி 14 புள்ளிகளிலேயே நின்றுவிடும். இதற்கு பின் அவர்களுக்கு போட்டிகள் இல்லை.
|LSG vs PBKS
|LSG
|இதன்மூலம் PBKS 13 புள்ளிகளுடன் நின்றுவிடும்.
|MI vs RR
|MI
|இதன்மூலம் RR 14 புள்ளிகளுக்கு மேல் போகாது. இதுதான் அந்த அணிக்கு கடைசி போட்டி.
|KKR vs DC
|DC or KKR
|இரு அணிகளில் யார் ஜெயித்தாலும் சிஎஸ்கேவுக்கு பிரச்னையில்லை.
1. சிஎஸ்கே அணிக்கு பிளே ஆப் வாய்ப்பு இருக்கிறதா?
ஆம், சிஎஸ்கே அணிக்கு நெட் ரன்ரேட் மிக மிக முக்கியம். சிஎஸ்கே அணி அடுத்த இரண்டு போட்டிகளிலும் வென்று நெட் ரன்ரேட்டை சிறப்பாக வைத்திருந்தால் மட்டுமே பிளே ஆப் போக முடியும்.
2. குவாலியர் 1 போட்டியில் எந்த அணிகளுக்கு அதிக வாய்ப்பு?
தற்போதைய சூழலில் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு - குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணிகளே குவாலிபயர் 1 போட்டிகளில் விளையாட அதிக வாய்ப்புள்ளது.
3. இதுவரை வெளியேறி உள்ள அணிகள் எவை எவை?
மும்பை இந்தியன்ஸ், லக்னோ சூப்பர் ஜெயன்ட்ஸ் அணிகள் பிளே ஆப் சுற்றைவிட்டு வெளியேறிவிட்டன. டெல்லி மற்றும் கேகேஆர் அணிகளுக்கு பிளே ஆப் வாய்பபு மிக மிக குறைவாக உள்ளது.