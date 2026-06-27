/டிம் டேவிட்டை தர்றோம்.. சிஎஸ்கேவுடன் டீல் பேசும் ஆர்சிபி! ஆனா இந்த வீரர் வேனும்

2027 ஐபிஎல்லுக்கு முன்பாக பல முக்கிய வீரர்கள் அணி மாறுவார்கள் என தெரிகிறது. கடந்த சில நாட்களாக மிகப்பெரிய டிரேட்டாக ரிஷப் பண்ட் - குல்தீப் யாதவ் டிரேட் நடந்தது. லக்னோ அணியில் இருந்த பண்ட் மீண்டும் அவர் பல ஆண்டுகளாக விளையாடிய டெல்லி அணிக்கு திரும்பி உள்ளார். அவரை கொடுத்துவிட்டு குல்திக் யாதவை எல்எஸ்ஜி வாங்கி உள்ளது.
இதற்கிடையில் ஹர்திக் பாண்டியாவின் டிரேட் பேச்சுவார்த்தை தீவிரமாக நடந்து வருகிறது. மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி இதற்காக தற்போது ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி வருகிறது. முன்னதாக சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியிடம் டீல் பேசியது. ஆனால் அவர்கள் சிவம் துபே, ஆயூஷ் மாத்ரே போன்ற வீரர்களை கேட்டதால், சிஎஸ்கே அணி இந்த டீலில் இருந்து பின்வாங்கியது.
இதேபோல் சிஎஸ்கே அணி மற்றும் டெல்லி கேபிடல்ஸ் அணியும் டீல் பேச்சுவார்த்தை குறித்த தகவல் வெளியாகி பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது. இந்த நிலையில், சிஎஸ்கே அணியுடன் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணி (RCB) ஒரு மிகப்பெரிய டீலுக்காக பேசி வருவதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன. அதாவது டிம் டேவிட்டை கொடுப்பதாகவும் அதற்கு பதிலாக டிவோல்ட் பிரேவிஸை கேட்பதாகவும் கூறப்படுகிறது.
பிரேவிஸை விட்டுக்கொடுத்தால் டிம் டேவிட்டை கொடுக்க தயார் என ஆர்சிபி நிர்வாகம் பேசி இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. இதற்கு சென்னை அணி ஆலோசித்து பதில் கூறுகிறோம் என தெரிவித்திருக்கிறதாம். ஒருவேளை இந்த டீல் ஓகே ஆகிவிட்டால், இதுவே 2027 ஐபிஎல்லின் மிகப்பெரிய டிரேடாக இருக்கும் என தெரிகிறது.
ஆனால் டிவோல்ட் பிரேவிஸை டெல்லி, ஆர்சிபி என வரிசையாக கேட்பதால், சிஎஸ்கே அணி இப்போதைக்கு இதுபோன்ற டீல் பேச்சுவார்த்தையை தள்ளிப்போட்டிருப்பதாகவும் தகவல்கள் கூறுகின்றன. அதேசமயம் மும்பை அணி ஹர்திக் பாண்டியாவை கொடுப்பதாகவும் அதற்கு பதிலாக ஆயூஷ் மாத்ரேவை கேட்டுள்ளது. ஆனால் ஆயூஷ் மாத்ரேவை எந்த காரணம் கொண்டு விட்டுக்கொடுக்க கூடாது என்பதில் சிஎஸ்கே அணி திட்டவட்ட முடிவுடன் இருக்கிறதாம்.
ஆர்சிபி டிம் டேவிட்டை கொடுக்க முன் வந்துள்ளது. ஆனால் சிஎஸ்கே அணி இந்த டீலுக்கு யோசித்து பதில் அளிப்பதாக கூறி உள்ளது. ஒருவேளை, சிஎஸ்கே அணி சரி என ஒத்துக்கொள்ளும் பட்சத்தில் இந்த டீல் நல்லதா? டிம் டேவிட் சிஎஸ்கே அணிக்கு ஓகேவாக இருப்பாரா என்ற கேள்வி உள்ளது.
கண்டிப்பாக டிம் டேவிட் சிஎஸ்கே அணிக்கு சரியாக இருப்பார் என்பதில் சந்தேகம் இல்லை. டிம் டேவிட்டால் டெத் ஓவர்களில் வேகப்பந்து வீச்சாளர்களை திறன்பட எதிர்கொள்ள முடியும். அதேசமயம் அவரது பவர் ஹிட்டிங் அணியின் ஸ்கோரை உயர்த்தும். தோனியின் ஃபினிஷிங் இடத்திற்கு டிம் டேவிட் கட்சிதமாக பொருந்துவார். இருப்பினும் இந்த டீலுக்கு சிஎஸ்கே அணி எந்த மாதிரியான முடிவை சொல்லப் போகிறது என்பதை பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும்.