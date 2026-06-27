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டிம் டேவிட்டை தர்றோம்.. சிஎஸ்கேவுடன் டீல் பேசும் ஆர்சிபி! ஆனா இந்த வீரர் வேனும்

CSK Trade Latest Update: சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி டிரேட் பேச்சுவார்த்தை குறித்து புதிய அப்டேட் ஒன்று கிடைத்துள்ளது. அதாவது ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணி சிஎஸ்கேவிடம் டீல் பேசியதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன. அது குறித்த விவரத்தை விரிவாக இங்கு பார்க்கலாம். 

Written ByR Balaji
Published: Jun 27, 2026, 07:19 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 07:19 PM IST
டிம் டேவிட்டை தர்றோம்.. சிஎஸ்கேவுடன் டீல் பேசும் ஆர்சிபி! ஆனா இந்த வீரர் வேனும்
Source: Bureau

About the Author

R Balaji

R Balaji

நான் ஊடகத் துறையில் 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பணியாற்றி வருகிறேன். தற்போது ஜீ நியூஸ் தமிழில் Content Writer ஆக வேலை பார்க்கும் எனக்கு விளையாட்டு, அரசியல் மற்றும் க்ரைம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதுவதில் அதிக ஆர்வம் உண்டு.

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