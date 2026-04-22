ஆயூஷ் மாத்ரேவுக்கு மாற்று வீரர்.. சிஎஸ்கே அணி இந்த வீரரை எடுக்கலாம் - அஸ்வின் பரிந்துரை!

சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி வீரர் ஆயூஷ் மாத்ரே காயம் காரணமாக வெளியேறி உள்ள நிலையில், அவருக்கு மாற்றாக ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணியில் இருக்கும் 19 வயது வீரர் விஹான் மல்ஹோத்ரா அல்லது அபிக்யான் குண்டு ஆகிய இருவரில் ஒருவரை சிஎஸ்கே எடுக்கலாம் என முன்னாள் வீரர் ரவிச்சந்திரன் அஸ்வின் யோசனை கூறி உள்ளார்.
ஆயூஷ் மாத்ரே பதில் ஆர்சிபி வீரர் - அஸ்வின்
சிஎஸ்கே அணியின் அதிரடி வீரராக இருந்த ஆயூஷ் மாத்ரே தொடை பகுதியில் ஏற்பட்ட காயம் காரணமாக 2026 ஐபிஎல் தொடரில் இருந்து விலகி உள்ளார். அவருக்கு 6 முதல் 12 வாரம் வரை ஓய்வு தேவைப்படுகிறது. இந்த சூழலில், அவருக்கு பதிலாக யாரை கொண்டு வரலாம் என்ற யோசனை சென்று கொண்டிருக்கிறது. பலரும் உர்வில் படேலை அவருக்கு மாற்றாக பயன்படுத்த பரிந்துரைத்து வருகின்றனர். இந்த நிலையில், முன்னாள் சிஎஸ்கே வீரர் அஸ்வின், ஆர்சிபி அணியில் இருக்கும் விஹான் மல்ஹோத்ரா அல்லது அபிக்யான் குண்டு ஆகிய இருவரில் ஒருவரை சிஎஸ்கே அணி எடுக்கலாம் என தனது சமூக வலைதள பக்கத்தில் தெரிவித்துள்ளார்.
யு19 அணியின் துணை கேப்டன் விஹான்
இதில் விஹான் யு19 இந்திய அணியின் துணை கேப்டனாக இருந்தவர். பஞ்சாப் மாநிலத்தை சேர்ந்த இவர் இடது கை பேட்ஸ்மேன் மற்றும் சுழற்பந்து வீச்சாளர் ஆவார். விஹான் உலகக் கோப்பையில் 240 ரன்களை குவித்தும் 5 விக்கெட்களை வீழ்த்தியும் அசத்தினார். இவர் தற்போது ஆர்சிபி அணியில் உள்ளார். இவரை ஆர்சிபி அணி நடப்பு ஏலத்தில் அடிப்படை விலையான ரூ. 30 லட்சத்திற்கு வாங்கியது.
இந்த நிலையில், விஹானை லோன் முறையில் சிஎஸ்கே அணி தற்காலிகமாக வாங்கலாம் என அஸ்வின் யோசனை தெரிவித்துள்ளார். இந்த லோன் முறையானது ஐபிஎல் தொடர் தொடங்கி முதல் 7 போட்டிகள் வரை அமலில் இருக்குமாம்.
அபிக்யான் குண்டு யார்?
அஸ்வின் பரிந்துரைத்த மற்றொரு வீரர் அபிக்யான் குண்டு மும்பையை சேர்ந்தவர். இவர் விக்கெட் கீப்பர் பேட்ஸ்மேன் ஆவார். யு19 உலகக் கோப்பையில் 239 ரன்களை குவித்துள்ளார். மேலும், இவர் ஆசிய கோப்பையில் மலேசிய அணிக்கு எதிராக இரட்டை சதம் விளாசி அசத்தினார். இவர் தற்போது வரை எந்த ஒரு ஐபிஎல் அணியாலும் ஒப்பந்தம் செய்யவில்லை. அதனால் சிஎஸ்கே அணி நேரடியாக எடுக்கலாம் என அஸ்வின் கூறி உள்ளார்.
மும்பை போட்டியில் தெரிய வரும்
சென்னை அணி ஆயூஷ் மாத்ரேவுக்கு பதிலாக எந்த வீரரை எடுத்து வருகிறார்கள் என்பது ஏப்ரல் 23 ஆம் தேதி நடக்க இருக்கும் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணிக்கு எதிரான போட்டியில் தெரியவரும். சிஎஸ்கே அணி பெரும்பாலும் உர்வில் படேலை கொண்டு வரவே அதிக வாய்ப்புள்ளது. இருப்ப்பினும் சென்னை அணியின் முடிவு என்பதை நாம் பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும்.
சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி
சஞ்சு சாம்சன், ருதுராஜ் கெய்க்வாட் (கேப்டன்), ஆயுஷ் மத்ரே, மேத்யூ ஷார்ட், சிவம் துபே, கார்த்திக் சர்மா, ஜேமி ஓவர்டன், நூர் அகமது, மாட் ஹென்றி, அன்ஷுல் கம்போஜ், கலீல் அகமது சர்பராஸ் கான், பிரசாந்த் வீர்,ராகுல் சாஹர், குர்ஜப்னீத் சிங், ராமகிருஷ்ண கோஷ்,அகேல் ஹொசைன், எம்எஸ் தோனி, ஷ்ரேயாஸ் கோபால், டெவால்ட் ப்ரீவிஸ், ஸ்பென்சர் ஜான்சன், முகேஷ் சவுத்ரி, அமன் கான், ஜகாரி ஃபௌல்க்ஸ், உர்வில் படேல்.
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ