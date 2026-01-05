டெவால்ட் ப்ரீவிஸ் நீக்கம்? அவருக்கு பதிலாக இந்திய வீரரை களமிறக்கப்போகும் CSK! முழு விவரம்

CSK Latest News: ஐபிஎல் தொடரின் 19வது சீசன் இன்னும் மூன்று மாதத்தில் தொடங்க இருக்கிறது. இத்தொடருக்கான எதிர்பார்ப்பு கடந்த சில மாதங்களாகவே அதிகரித்துள்ளது. காரணம், டிசம்பர் 16ஆம் தேதி நடைபெற்ற மினி ஏலத்தில் பல முக்கிய வீரர்களை ஐபிஎல் அணிகள் எடுத்துக்கொண்டது. குறிப்பாக சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் பல இந்திய வீரர்களை எடுத்தது. கார்த்திக் சர்மா, பிராசாந்த் வீர் என இரண்டு வீரர்களை ரூ. 14 கொடிக்கு வாங்கியது. இறுதியில் முதல் ஏலம் போகாத சர்பராஸ் கானை அடிப்படை விலையான ரூ. 75 லட்சத்திற்கு வாங்கியது.
CSK: சிஎஸ்கே அணி எடுக்கும் முக்கிய முடிவு
இந்த சூழலில், சென்னை சூப்பர்கிங்ஸ் அணியின் பிளேயிங் 11 என்னவாக இருக்கும் என்பதை ரசிகர்கள் பலரும் யூகித்து வருகின்றனர். முன்னாள் வீரர்கள் பலரும் வீரர்கள் தேர்வு குறித்து கருத்து தெரிவித்து வருகின்றனர். இந்த நிலையில், அதிரடி வெளிநாட்டு வீரரான டெவால்டு ப்ரீவிஸை பிளேயிங் 11ல் இருந்து நீக்கிவிட்டு இந்திய வீரரான சர்பராஸ் கானை களமிறக்க சிஎஸ்கே அணி திட்டமிட்டு வருவதாக தகவகள் கூறுகின்றன.
Sarfaraz khan: உள்ளூர் போட்டிகளில் அதிரடி காட்டும் சர்பராஸ் கான்
28 வயதான சர்பராஸ் கான் தற்போது உள்ளூர் போட்டிகளிலான விஜய் ஹசாரே டிராபி போன்ற தொடர்களில் விளையடி வருகிறார். பொதுவாக தனது பேட்டிங்கில் நிதானத்தை கடைபிடித்து விளையாடும் சர்பராஸ் கான், சமீபமாக அதிரடியான பாணியில் விளையாடி ரன்களை குவித்து வருகிறார். நடந்து முடிந்த சையத் முஷ்டாக் அலி டி20 தொடரில் 7 போட்டிகளில் 329 ரன்களை 203.08 ஸ்ட்ரைக் ரேட்டுடன் குவித்தார். இதில் ஒரு போட்டியில் 47 பந்துகளில் சதம் அடித்து அசத்தினார்.
Vijay Hazare Trophy: 75 பந்தில் 157 ரன்கள்
தற்போது விஜய் ஹசாரே டிராபியில் இதே அதிரடியை தொடர்ந்து வருகிறார். இத்தொடரில் 75 பந்துகளில் 157 ரன்களை குவித்து தான் யார் என்பதை நிரூபித்து இருக்கிறார். முன்னாள் வீரர் ரவிச்சந்திரன் அஸ்வின் கூட, சர்பராஸ் கான் வாய்ப்புக்கான கதவை தட்டவில்லை. அவர் அதனை உடைக்கிறார் என குறிப்பிட்டிருந்தார்.
Sarfaraz Khan Replace Dewald Brevis: ப்ரீவிஸுக்கு பதில் சர்பராஸ் கான்
இப்படி சர்பராஸ் கான் தொடர்ச்சியாக அதிரடியான பேட்டிங்கில் ரன்களை குவித்து வருவதால், அவருக்கு சிஎஸ்கே அணியின் பிளேயிங் 11 இடம் அளிக்க வாய்ப்புள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது. அதாவது டெவால்ட் ப்ரீவிஸ் இடத்தை கொடுக்க உள்ளதாக கூறப்படுகிறது. டெவால்ட் ப்ரீவிஸின் 4வது இடத்தில் சர்பராஸ் கான் விளையாடும் நிலையில், அவரால் பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்த முடியும் என சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி நிர்வாகம் நம்புவதாக தெரிகிறது.
IPL 2026 CSK: கம்பேக் கொடுக்கும் கட்டாயத்தில் சிஎஸ்கே
சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி கடந்த ஐபிஎல் தொடரில் கடுமையாக சொதப்பியது. மிகவும் மோசமான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி அத்தொடத்தில் இருந்து முதல் அணியாக வெளியேறியது. இந்த சூழலில், வரும் 2026 ஐபிஎல் சீசனில் கம்பேக் கொடுத்து கோப்பையை வெல்லும் முணைப்பில் இருந்து வருகிறது. அதற்காக பல திட்டங்களை சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி வகுத்து வருவது குறிப்பிடத்தக்கது.
CSK Full Squad For 2026 IPL: 2026 ஐபிஎல்லுக்கான சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி
ருதுராஜ் கெய்க்வாட் (கேப்டன்), ஆயுஷ் மத்ரே, எம்.எஸ். தோனி, சஞ்சு சாம்சன், டெவால்ட் ப்ரீவிஸ், உர்வில் படேல், ஷிவம் துபே, ஜேமி ஓவர்டன், ராமகிருஷ்ண கோஷ், நூர் அகமது, கலீல் அகமது, அன்ஷுல் கம்போஜ், குர்ஜப்னீத் சிங், ஷ்ரேயாஸ் கோபால், முகேஷ் சவுத்ரி, நாதன் எல்லிஸ், அகேல் ஷர்மான், பிரஷாந்த் ஷர்மான், பிரஷாந்த் ஷர்மான், சர்பராஸ் கான், மாட் ஹென்றி, ராகுல் சாஹர், சாக் ஃபௌல்க்ஸ்.
