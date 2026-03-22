CSK Roar 2026: சேப்பாக்கத்தை சூழ்ந்த மஞ்சள் படை.. இப்போதே களைகட்ட தொடங்கிய ஐபிஎல்!

Chennai Super Kings Latest News: 2026 ஐபிஎல் தொடர் தொடங்குவதற்கு முன்னதாக சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி நடத்திய ROAR 26 நிகழ்ச்சி மிகவும் கோலாகலமாக நடந்தது. ரசிகர்களின் விசில் சத்தம் விண்ணை கிழித்தது. கடந்த 2025 ஆம் ஆண்டில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி கண்ட பெரும் சரிவால் சோர்ந்து கிடந்த ரசிகர்களை 2026 ஐபிஎல் தொடருக்கு முன்பாக உற்சாகப்படுத்தவே இந்த ஏற்பாடு எனலாம். எம். ஏ. சிதம்பரம் மைதானத்தில் நடந்த நிகழ்ச்சியில் சிஎஸ்கே அணியின் அடையாளமாக இருக்கும் தோனியை பார்த்ததில் ரசிகர்கள் மிகுந்த மகிழ்ச்சியில் உள்ளனர்.
சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி தனது முதல் போட்டியில் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியை எதிர்கொள்ள இருக்கிறது. இப்போட்டி குவஹாத்தியில் நடக்கிறது. அதற்கு முன்பாக ஓர் நிகழ்வை சென்னை சேப்பாக்கத்தில் நடத்திய ரசிகர்கள் மத்தியில் மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது. இந்த நிகழ்வில் முன்னாள் சிஎஸ்கே வீரர்களான, மேதீவ் ஹைடன், அம்பத்தி ராயுடு, சுரேஷ் ரெய்னா, முரளி விஜய், மைக்கேல் ஹசி, லட்சுமிபதி பாலாஜி, டுவைன் பிராவோ உள்ளிட்ட பலர் கலந்துகொண்டனர்.
உலக சாம்பியன்களை கெளரவித்த தோனி
இந்த ROAR 26 நிகழ்ச்சியில், உலகக் சாம்பியன்களாக சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியில் இருக்கும் U19 உலகக் கோப்பை அணி கேப்டன் ஆயுஷ் மாத்ரே, இந்திய டி20 அணியின் ஆல்-ரவுண்டர் சிவம் துபே மற்றும் நடந்து முடிந்த டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் அதிக ரன்கள் குவித்து தொடர் நாயகன் விருதை பெற்ற சஞ்சு சாம்சன் ஆகியோரை எம். எஸ். தோனி கௌரவித்தார்.
சிக்சர்களை பறக்கவிட்ட ரெய்னா, ப்ராவோ
மேலும், பழைய அணி வீரர்கள் மற்றும் புது அணி வீரர்கள் மைதானத்தில் பேட்டிங் மற்றும் பவுலிங் செய்தும் மகிழ்ந்தனர். முன்னாள் வீரர் சுரேஷ் ரெய்னாவுக்கு நூர் அகமது பந்து வீசினார். அதில் ஒரு சில பந்துகளை சுரேஷ் ரெய்னா பவுண்டரிகளுக்கு அனுப்பினார். அதேபோல், டுவைன் ப்ராவும் பேட்டிங் செய்து பந்துகளை பவுண்டரிக்கு அனுப்பினார்.
நடனமாடிய தோனி - பிராவோ
அதே சமயம் ஒரு பந்தை சிக்ச்ர் அடிக்க முயன்று அதனை மிஸ் செய்தார். விக்கெட் கீப்பராக நின்ற தோனி அந்த பந்தை பிடித்தார். இருப்பினும் ப்ராவோவை ஸ்டம்பிங் செய்யாமல் விட்டார். இது தொடர்பான வீடியோக்கள் சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகின்றன. அதேபோல் தோனி மற்றும் பிராவோ நடனம் ஆடிய வீடியோவும் சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது. பிராவோ தனது பிரபலமான சாம்பியன் பாடலை நிகழ்த்தி, தோனியிடம் சென்று கட்டித்தழுவி பாடலின் இசைக்கு இருவரும் நடனமாடி மகிழ்ந்தனர்.
2026 ஐபிஎல்லில் சிஎஸ்கே அணியின் முதல் 4 போட்டிகள்
மார்ச் 30 ஆம் தேதி திங்கட்கிழமை, ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் vs சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணிகள் மோதுகின்றன. இப்போட்டி கெளகாத்தியில் அன்று மாலை 7.30 மணிக்கு தொடங்குகிறது.
ஏப்ரல் 03 ஆம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை, சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் vs பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணிகள் மோதுகின்றன. இப்போட்டி சென்னையில் அன்று மாலை 7.30 மணிக்கு தொடங்குகிறது.
ஏப்ரல் 05 ஆம் தேதி ஞாயிற்றுகிழமை, ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு vs சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணிகள் மோதுகின்றன. இப்போட்டி பெங்களூருவில் அன்று மாலை 7.30 மணிக்கு நடைபெறுகிறது.
ஏப்ரல் 11 ஆம் தேதி சனிக்கிழமை, சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் vs டெல்லி கேபிடல்ஸ் அணிகள் மோதுகின்றன. இப்போட்டி சென்னையில் அன்று மாலை 7.30 மணிக்கு தொடங்குகிறது.
2026 ஐபிஎல்லுக்கான சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி
ருதுராஜ் கெய்க்வாட் (கேப்டன்), ஆயுஷ் மத்ரே, எம்.எஸ். தோனி, சஞ்சு சாம்சன், டெவால்ட் ப்ரீவிஸ், உர்வில் படேல், ஷிவம் துபே, ஜேமி ஓவர்டன், ராமகிருஷ்ண கோஷ், நூர் அகமது, கலீல் அகமது, அன்ஷுல் கம்போஜ், குர்ஜப்னீத் சிங், ஷ்ரேயாஸ் கோபால், முகேஷ் சவுத்ரி, நாதன் எல்லிஸ், அகேல் ஹொசைன், பிரசாந்த் வீர், கார்த்திக் ஷர்மா, மேத்யூ ஷார்ட், அமன் கான், சர்பராஸ் கான், மாட் ஹென்றி, ராகுல் சாஹர், சாக் ஃபௌல்க்ஸ்.
