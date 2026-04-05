முரட்டு பார்மில்... முன்னாள் CSK வீரர்கள்... இந்த 3 பேரை கழட்டிவிட்டுருக்கவே கூடாது!

சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் லேட்டஸ்ட் செய்திகள்: சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி, ஐபிஎல் வரலாற்றில் முதல்முறையாக தொடர்ச்சியாக 6வது முறை சென்னை சேப்பாக்கத்தில் தோல்வியடைந்திருக்கிறது. இன்னும் இந்த சீசனில் ஒரு வெற்றியை கூட ருசிக்கவில்லை. ஏலத்தில் சிஎஸ்கேவின் மோசமான செயல்பாடும் இதற்கு காரணம் என கூறப்படுகிறது, அதாவது நல்ல வீரர்களை சிஎஸ்கே தவறவிட்டுவிட்டது என்றும் கூறப்படுகிறது.
சிஎஸ்கேவின் தொடர் தோல்விகள்
சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி கடந்த சீசனில் 10வது இடத்தில் நிறைவு செய்தது. தற்போது 2026 சீசன் தொடங்கி 2 போட்டிகளிலும் தோற்று, இன்னும் 10வது இடத்திலேயே நீடிக்கிறது. சிஎஸ்கே அணியில் பல்வேறு இளம் வீரர்களும் புதிய வீரர்களும் வந்திருப்பதாலும்; பெரிய மாற்றங்கள் நிகழ்ந்திருப்பதாலும் இந்த தொடர் தோல்விகளை புரிந்துகொள்ள முடிகிறது.
அதேவேளையில், சிஎஸ்கே அணியில் காயத்தில் இருக்கும் பிரெவிஸ், தோனி ஆகியோர் அணிக்கு திரும்பும்போது நிச்சயம் பலம்பொருந்திய அணியாக மாறும். சிஎஸ்கே சரியான காம்பினேஷனை கண்டடைந்துவிட்டால் தொடர் வெற்றிகளை குவித்து, புள்ளிப்பட்டியலில் முன்னேற்றம் காண அதிக வாய்ப்புள்ளது.
சிஎஸ்கேவின் கடந்த கால தவறுகள்
இருப்பினும் சிஎஸ்கே அணி கடந்த 2025 மெகா ஏலத்திலும் சரி, 2026 மினி ஏலத்திலும் சரி திறமையான பல வீரர்களை எடுக்காமல் விட்டு பெரிய தவறுகளை செய்துவிட்டது என புகார்களும் எழுகின்றன. 2025இல் ராகுல் திரிபாதி, விஜய் சங்கர், தீபக் ஹூடா போன்ற வீரர்களை எடுத்து, அவர்களை ஒரே சீசனில் சிஎஸ்கே கழட்டிவிட்டுவிட்டது.
2026 மினி ஏலத்தில் கூப்பர் கானொலி, ஜேசன் ஹோல்டர் போன்ற வீரர்களை விட்டுவிட்டு, பிரசாந்த் வீர் மற்றும் கார்த்திக் சர்மா உள்ளிட்ட இளம் வீரர்களின் அதிக முதலீடு செய்து அவர்களையும் அழுத்தத்திற்கு உள்ளாக்கி உள்ளதாக சிஎஸ்கே நிர்வாகத்தின் மீதான அதிருப்தி இருப்பதையும் சமூக வலைதளங்களில் காண முடிகிறது.
சிஎஸ்கே இந்த 3 பேரை கழட்டிவிட்டிருக்க கூடாது
இது ஒருபுறம் இருக்க, சிஎஸ்கே அணி ஏலத்தில் கழட்டிவிட்ட முன்னாள் வீரர்கள் தற்போது வேறு அணிகளில் நட்சத்திர வீரர்களாக மாறியிருக்கின்றனர். அந்த வகையில், ஐபிஎல் 2026 சீசனில் சிறப்பாக விளையாடி வரும் இந்த மூன்று முன்னாள் சிஎஸ்கே வீரர்கள் குறித்து இதில் பார்க்கலாம், இந்த மூன்று வீரர்களை சிஎஸ்கே கழட்டிவிட்டிருக்கக் கூடாது என தற்போது சிஎஸ்கே ரசிகர்கள் முணுமுணுக்கின்றனர்.
சமீர் ரிஸ்வி (Sameer Rizvi)
2026 ஐபிஎல் சீசனில் 2 போட்டிகளில் மட்டும் விளையாடி 160 ரன்களை அடித்துள்ளார், சமீர் ரிஸ்வி. டெல்லி அணி 2 போட்டிகளிலும் தொடக்கத்தில் சரிவை சந்தித்த போது, மிடில் ஆர்டரில் தூணாக இருந்து அந்த அணிக்கு 2 போட்டிகளையும் தனி மனிதனாக வென்று கொடுத்திருக்கிறார். நேற்றைய (ஏப். 4) போட்டியில் மும்பை இந்தியன்ஸ் பேட்டர்களும், டெல்லியின் டாப் ஆர்டர் பேட்டர்களும் ரன் எடுக்க திணறியபோது இவர் மட்டும் அதிரடி காட்டினார். இவரை சிஎஸ்கே ரூ.8.40 கோடிக்கு 2024 மினி ஏலத்தில் எடுத்தது. அந்த சீசனில் 5 இன்னிங்ஸில் 51 ரன்களை மட்டுமே அடித்தார், முக்கிய நேரத்திலும் அவர் சோபிக்கவில்லை.
எனவே, அவரை சிஎஸ்கே அடுத்த 2025 மெகா ஏலத்தில் தக்கவைக்கவில்லை. ஏலத்தின்போது கூட, ரூ.90 லட்சம் வரை சிஎஸ்கே இவரை ஏலம் கேட்டது. ஆனால், ரூ.95 லட்சத்திற்கு டெல்லியிடம் சிஎஸ்கே கொடுத்துவிட்டது. அவர் இன்னும் சற்று கூடுதல் தொகைக்கு ஏலம் கேட்டிருந்தால் சிஎஸ்கே எடுத்திருக்கலாம். சிஎஸ்கேவுக்கு அவர் மீது முழு நம்பிக்கை இல்லாத காரணத்தினால் அதிக தொகைக்கு போகவில்லை. தற்போது அவர் சிஎஸ்கேவில் இருந்திருந்தால் சிஎஸ்கே தேடும் பினிஷர் ரோலுக்கு சிறப்பாக கைக்கொடுத்திருப்பார் என ரசிகர்கள் கூறுகின்றனர். கடந்த 2025 சீசனில் இவர் 4 போட்டிகளில் 121 ரன்களை அடித்திருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
துஷார் தேஷ்பாண்டே (Tushar Deshpande)
நேற்றிரவு (ஏப். 4) நடந்த குஜராத் டைட்டன்ஸ் - ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் போட்டியை தற்போதைய சிஎஸ்கே ரசிகர்கள் பார்த்திருந்தால், நிச்சயம் அவர்களின் மனது வலித்திருக்கும். குஜராத்தின் வெற்றிக்கு 11 ரன்கள் தேவைப்பட்டது. 30 பந்துகளுக்கு 43 ரன்கள் பார்ட்னர்ஷிப் அமைத்த ரஷீத் கான் - ககிசோ ரபாடா ஜோடி களத்தில் இருந்தது. ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணிக்கு துஷார் தேஷ்பாண்டே 'ஓவர் தி ஸ்டம்ப்ஸ்' கோணத்தில் இருந்து 6 பந்துகளை யார்க்கர் லெந்தில் வீசினார். ரஷீத் கானின் விக்கெட்டையும் எடுத்து, வெறும் 4 ரன்களை மட்டும் துஷார் தேஷ்பாண்டே கொடுத்தார். சர்வதேச அனுபவம் கொண்ட நான்ரே பார்க்கர் இருந்தபோதும், கேப்டன் ரியான் பராக் தேஷ்பாண்டேவை நம்பி அந்த கடைசி ஓவரை கொடுத்து அதில் வெற்றியும் கண்டார்.
மும்பை வீரரான துஷார் தேஷ்பாண்டே இந்தளவிற்கு சிறப்பாக விளையாட அவர் சிஎஸ்கேவில் இருந்த காலகட்டமும் குறிப்பிட வேண்டிய ஒன்றாகும். சிஎஸ்கேவில் 2022, 2023, 2024 என மூன்று சீசன்கள் சிஎஸ்கேவில் பயணித்தார். அப்போது சிஎஸ்கேவின் பந்துவீச்சு பயிற்சியாளர்களான டுவைன் பிராவோ, எரிக் சைமன்ஸ் ஆகியோரிடம் இணைந்து பணியாற்றி, டெத் ஓவர்களில் சிறப்பாக பந்துவீச கைக்கொடுக்கும் இந்த யார்க்கர் வீசும் திறனை தேஷ்பாண்டே வளர்த்துக்கொண்டார் என்றே கூறலாம். சிஎஸ்கேவில் 2022இல் 2 போட்டிகளில் 1 விக்கெட், 2023இல் 16 போட்டிகளில் 21 விக்கெட், 2024இல் 13 போட்டிகளில் 17 விக்கெட் என சிறப்பாக செயல்பட்டார், தோனியும் இவரை சரியாக பயன்படுத்தினார்.
ஐபிஎல் 2025 மெகா ஏலத்தை முன்னிட்டு சிஎஸ்கே இவரை தக்கவைக்கவில்லை. ஏலத்திலும் இவரை எடுக்க சிஎஸ்கே கடுமையாக ராஜஸ்தான் உடன் போட்டிப்போட்டது. ரூ.6.25 கோடி வரை இவருக்காக சிஎஸ்கே ஏலம் கேட்டது, ரூ.6.50 கோடிக்கு ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் இவரை வளைத்துப்போட்டது. இவர் இப்போது இருந்திருந்தால் சிஎஸ்கேவின் டெத் பௌலிங் தேடலும் இருந்திருக்காது. பவர்பிளேவிலும், மிடில் ஓவரிலும் கூட நம்பிக்கை அளித்திருப்பார்.
லுங்கி இங்கிடி (Lungi Ngidi)
சமீர் ரிஸ்வி, துஷார் தேஷ்பாண்டே ஆகியோர் முறையே உத்தர பிரதேசம், மும்பை அணிக்காக உள்நாட்டில் விளையாடுகிறார்கள். இவர்களின் திறமையை பார்த்துதான் சிஎஸ்கே தங்களின் அணிக்குள் எடுத்து அவர்களை பட்டைத்தீட்டியது. அதேபோல், 2017-18 காலகட்டத்தில் சர்வதேச போட்டிகளில் அறிமுகமான தென்னாப்பிரிக்க வீரர் லுங்கி இங்கிடியை முதல்முறையாக ஏலத்தில் எடுத்த அணி சிஎஸ்கே தான். 2018 மெகா ஏலத்தில் லுங்கி இங்கிடியை அவரின் அடிப்படை தொகையான ரூ.50 லட்சத்திற்கு சிஎஸ்கே எடுத்தது. சிஎஸ்கே அணிக்காக 2018இல் 7 போட்டிகளில் 11 விக்கெட், 2020இல் 4 போட்டிகளில் 9 விக்கெட், 2021இல் 3 போட்டிகளில் 5 விக்கெட் என வீழ்த்தியிருந்தார். சிஎஸ்கே இரண்டு முறை கோப்பை வென்றபோதும் அணியில் இருந்தார்.
ஆனால், 2022இல் அவரை மெகா ஏலத்தில் சிஎஸ்கே கழட்டிவிட்டது. அவரை பின்னர் எடுக்கவில்லை. அவரும் அடுத்தடுத்த ஆண்டுகளில் மெருகேற்றி வந்தார். டுவைன் பிராவோ உடன் இணைந்து பணியாற்றி, ஸ்லோயர் பந்துகளை வீசும் திறனை வளர்த்துக்கொண்டார். 2021க்கு பிறகு கடந்தாண்டு ஆர்சிபி இவரை ரூ.1 கோடிக்கு எடுத்தது, அந்த அணியும் கழட்டிவிட்டது. 2026 மினி ஏலத்தில் டெல்லி இவரை அடிப்படை தொகையான ரூ.2 கோடிக்கு தட்டித்தூக்கியது. தற்போது டெல்லிக்கு சிறப்பாக விளையாடி வருகிறார், இங்கிடி.
நடப்பு ஐபிஎல் சீசனில் லக்னோ அணிக்கு எதிராக 3.4 ஓவர்களில் 27 ரன்களை கொடுத்து 3 விக்கெட், மும்பை அணிக்கு எதிராக 4 ஓவர்களில் 34 ரன்களை கொடுத்து 1 விக்கெட் என சிறப்பாக பந்துவீசி உள்ளார். இவரால் பவர்பிளேவிலும், மிடில் ஓவர்களிலும், டெத் ஓவர்களிலும் திறம்பட பந்துவீச முடிகிறது. இவரின் ஸ்லோயர் பந்துகளை பேட்டர்கள் அடிக்கவே திணறுகின்றனர். ரோஹித் சர்மா, சூர்யகுமார் யாதவ் ஆகியோரே இவரின் பந்தை அடிக்க சற்று சிரமப்பட்டதை பார்க்க முடிந்தது.
நடந்து முடிந்த டி20 உலகக் கோப்பை தொடரிலும் இங்கிடி அசத்தலாக பந்துவீசினார். அவர் 7 இன்னிங்ஸில் 12 விக்கெட்டை வீழ்த்தியிருந்தார். குறிப்பாக, இந்தியாவுக்கு எதிரான போட்டியில் கூட லுங்கி இங்கிடி விக்கெட் ஏதும் எடுக்கவில்லை என்றாலும் 4 ஓவர்களை வீச 15 ரன்களையே கொடுத்திருந்தார். டி20இல் இவரை போன்ற பௌலர்கள் கிடைப்பது அரிது. கிடைத்த வீரரை தவறான நேரத்தில் தவறவிட்டுவிட்டது சிஎஸ்கே என ரசிகர்கள் மன வேதனையில் உள்ளனர்.
