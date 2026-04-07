சஞ்சு சாம்சன் vs சிஎஸ்கே: பிளெமிங் சொன்ன அந்த ரகசியம்.. அதிர்ச்சியில் ரசிகர்கள்!

சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி 2025 ஐபிஎல் தொடரின் மோசமான ஆட்டத்திற்கு பிறகு பல அதிரடியான முடிவுகளை எடுத்தது. அதில் ஒன்றுதான் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியின் கேப்டனாக இருந்த சஞ்சு சாம்சனை டிரேட் மூலம் வாங்கியது. இதற்காக அவர்கள் ரவீந்திர ஜடேஜாவை விட்டுக்கொடுத்தனர்.
தொடர் தோல்விகளை சந்தித்துள்ள சிஎஸ்கே
சிஎஸ்கே அணி இந்த முடிவை அணியின் எதிர்காலத்தை கருத்தில் கொண்டு எடுத்தது. சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் முகமாக பார்க்கப்படும் எம்.எஸ். தோனி 2026 ஐபிஎல் தொடருடன் ஓய்வு பெறுவார் என பெரிதும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அவர் இந்த ஆண்டு ஐபிஎல்லுடன் ஓய்வு பெறும் வாய்ப்பும் பிரகாசமாக உள்ளது. அதனால் ஒரு பிரபல வீரரை அணியில் கொண்டு வர வேண்டும் என நினைத்து ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியுடன் மனகசப்பில் இருந்த சஞ்சு சாம்சனை சரியான நேரத்தில் டிரேட் செய்தது. ஜடேஜா சிஎஸ்கே அணியில் இருந்து சென்றது ரசிகர்கள் மத்தியில் சோகத்தை ஏற்படுத்தினாலும், மறுபக்கம் சஞ்சு சாம்சனை நினைத்து அவர்கள் ஆறுதல் அடைந்தனர். அதேபோல் 2025 ஆம் ஆண்டு விட்டதை இந்தாண்டு சிஎஸ்கே அணி பிடிக்கும் அதாவது ஒரு வலுவான கம்பேக் கொடுக்கும் என எதிர்பார்த்து காத்திருந்தனர். ஆனால் சிஎஸ்கே அணி விளையாடிய 3 போட்டிகளிலும் தோல்வியடைந்து ஏமாற்றத்தை கொடுத்திருக்கிறது.
சஞ்சு சாம்சன் 3 போட்டிகளில் வெறும் 22 ரன்கள்
குறிப்பாக டி20 உலகக் கோப்பையில் இந்திய அணியின் வெற்றிக்கு முக்கிய காரணமாக இருந்த சஞ்சு சாம்சன் ரன்களை குவிப்பார் என பெரிதும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில், அவர் கடுமையாக சொதப்பி உள்ளார். 3 போட்டிகளிலும் தொடக்க வீரராக களமிறங்கிய சஞ்சு சாம்சன் மொத்தமாகவே வெறும் 22 ரன்களை மட்டுமே அடித்துள்ளார். இந்த நிலையில், சஞ்சு சாம்சன் ரன் குவிக்காதது குறித்து சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி தலைமை பயிற்சியாளர் ஸ்டீபன் பிளெமிங் பேசி இருக்கிறார்.
சஞ்சு சாம்சன் இப்போதுதான் சிஎஸ்கேவுக்கு வந்துள்ளார்
இது தொடர்பாக அவர் பேசியதாவது, டி20 போட்டிகள் என்பது விரைவாக மாறக்கூடியது. சமீபத்தில் நடந்து முடிந்த டி20 உலகக் கோப்பையில் என்ன நடந்தது என்பதை நாம் பார்த்தோம். ஒரு பேட்ஸ்மேன் ரன் குவிக்க தொடங்கிவிட்டால், அவரால் தொடர்ந்து ஆதிக்கம் செலுத்த முடியும். மிகவும் அபாயகரமான வீரராகவும் இருக்க முடியும். எனவே சஞ்சு சாம்சன் தற்போது மஞ்சள் ஜெர்சியில் தனது பயணத்தை தொடங்கி உள்ளார். அதனால் எங்களின் முழு ஆதரவு மற்றும் நம்பிக்கை அவருக்கு உண்டு.
சிஎஸ்கே அணி தற்போது ஒரு நிலையான அணியாக இல்லை
சஞ்சு சாம்சன் தற்போதுதான் சிஎஸ்கே அணிக்குள் நுழைந்துள்ளார். அவருக்கு அனைத்தும் புதிதாக இருக்கும். அவர் செளகரியமாக உணர்ந்தாலும், அந்த அணியுடன் ஒன்றிபோக வேண்டும் என்ற உணர்வு அவருக்குள் இருக்கிறது. அதனால் அவர் தன்னை இந்த அணியுடன் இணைத்துக்கொள்ளும் செயல்முறையில் இருக்கிறார். மேலும், அணியில் 5 முதல் 6 மாற்றங்கள் ஏற்பட்டுள்ளன. அதனால் இது ஒரு நிலையான அணி என்று சொல்ல முடியாது. எனவே களத்திற்கு வெளியே சில விஷயங்களை செய்ய வேண்டி உள்ளது. அதனை செய்து வருகிறோம். அணி வீரர்களின் உறவுகளை இன்னும் வலுப்படுத்துவதே எங்கள் நோக்கமாக உள்ளது.
சஞ்சு சாம்சன் வரும் போட்டிகளில் ரன்களை குவிப்பார்
மேலும், சஞ்சு சாம்சன் ருதுராஜ் மற்றும் மற்ற வீரர்களுடன் சேர்ந்து ரன்கள் எடுக்கவும் பங்களிக்கவும் மிகவும் ஆர்வத்துடன் இருக்கிறார். எனவே அவர் வரும் போட்டிகளில் ரன்களை குவிப்பார் என ஸ்டீபன் பிளெமிங் கூறினார்.
சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் vs டெல்லி கேபிடல்ஸ்
சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி அடுத்த போட்டியை அக்சர் படேல் தலைமையிலான டெல்லி கேபிடல்ஸ் அணிக்கு எதிராக விளையாட இருக்கிறது. இப்போட்டி ஏப்ரல் 11 ஆம் தேதி 7.30 மணிக்கு சென்னை சேப்பாக்கத்தில் நடைபெறுகிறது. இந்த போட்டியில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி பெரிய வெற்றியை பெற வேண்டிய கட்டாயத்தில் உள்ளது. விளையாடிய 3 போட்டிகளில் தோல்வியடைந்து -2.517 நெட் ரன் ரேட்டுடன் புள்ளிப்பட்டியலின் கடைசி இடத்தில் உள்ளது. எனவே டெல்லி அணிக்கு எதிரான போட்டியில் சிஎஸ்கே அணி வென்றால் மட்டுமே தொடரில் பிளே ஆஃப் சுற்றுக்கான வாய்ப்பு கடினமானதாக மாறாமல் இருக்கும். அதேசமயம் சிஎஸ்கே அணி வெற்றி பெற சஞ்சு சாம்சன், ருதுராஜ் கெய்க்வாட் சிவம் துபே போன்றோர் ரன்களை குவிக்க வேண்டும்.
சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி
எம்.எஸ். தோனி, ருதுராஜ் கெய்க்வாட் (கேப்டன்), சஞ்சு சாம்சன் (விக்கெட் கீப்பர்), ஆயுஷ் மத்ரே, டெவால்ட் ப்ரீவிஸ், ஷிவம் துபே, உர்வில் பட்டேல், நூர் அகமது, நாதன் எல்லிஸ், ஷ்ரேயாஸ் கோபால், கலீல் அகமது, ராமகிருஷ்ண கோஷ், முகேஷ் சௌத்ரி, ஜேமி ஓவர்டன், குர்ஜப்னீத் சிங், அன்ஷுல் கம்போஜ், அகேல் ஹொசைன், பிரசாந்த் வீர், கார்த்திக் ஷர்மா (வாரம்), மேத்யூ ஷார்ட், அமன் கான், சர்பராஸ் கான், மாட் ஹென்றி, ராகுல் சாஹர், சாக் ஃபௌல்க்ஸ்.
