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தோனிக்கு மாற்று 27 வயது வீரர்.. ஆனால் டெல்லி கேட்கும் 2 வீரர்கள்! சிஎஸ்கே முடிவு என்ன?

CSK Trade News: எம்.எஸ்.தோனிக்கு மாற்றாக டெல்லி கேபிடல்ஸ் வீரர்களை டிரேடிங் முறையில் வாங்க சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி பேச்சுவார்த்தை நடத்தி வருவதாகத் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

Written ByR Balaji
Published: Jun 26, 2026, 04:53 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 04:53 PM IST
தோனிக்கு மாற்று 27 வயது வீரர்.. ஆனால் டெல்லி கேட்கும் 2 வீரர்கள்! சிஎஸ்கே முடிவு என்ன?
Image Credit: Image Source: XSource: Bureau

About the Author

R Balaji

R Balaji

நான் ஊடகத் துறையில் 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பணியாற்றி வருகிறேன். தற்போது ஜீ நியூஸ் தமிழில் Content Writer ஆக வேலை பார்க்கும் எனக்கு விளையாட்டு, அரசியல் மற்றும் க்ரைம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதுவதில் அதிக ஆர்வம் உண்டு.

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