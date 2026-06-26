/தோனிக்கு மாற்று 27 வயது வீரர்.. ஆனால் டெல்லி கேட்கும் 2 வீரர்கள்! சிஎஸ்கே முடிவு என்ன?

சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி கடைசியாக 2023 ஆம் ஆண்டு ஐபிஎல் கோப்பையை வென்றது. அதன் பின்னர் 3 ஆண்டுகளாக பிளே ஆஃப் சுற்றுக்கு கூட தகுதி பெற முடியாமல் தடுமாறி வருகிறது. இதற்கு முக்கிய காரணம் தோனியால் வயது மூப்பு காரணமாக சரியாக விளையாட முடியாமல் இருந்ததுதான். அவருக்கு மாற்றாக அணியிலும் தரமான ஒரு ஃபினிஷர் இல்லை என்பதுதான்.
இந்த சூழலில்தான், சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி 2027 ஐபிஎல் தொடருக்கு முன்பாக தோனிக்கு மாற்று வீரராக ஒரு வீரரை எடுக்க திட்டமிட்டு வருகிறது. இதற்காக டெல்லி கேபிடல்ஸ் அணியில் இருந்து இரண்டு வீரர்களை எடுக்க சிஎஸ்கே அணி முடிவு செய்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது. அதாவது, அதிரடி இடது கை பேட்டரான டேவிட் மில்லரை ரூ. 3.50 கோடிக்கு வாங்க முடிவு செய்துள்ளது. மில்லருக்கு 36 வயதாகிவிட்டதால் டெல்லி அணியும் அவரை விடுவிக்க முடிவு செய்துள்ளதாம். மற்றொரு வீரராக அசுதோஷ் சர்மாவை வாங்க பேச்சுவார்த்தை நடக்கிறதாம்.
ஆனால் டெல்லி கேபிடல்ஸ் அணி பெரிய டிமெண்ட் வைத்துள்ளது. அதிரடி வீரராக திகழும் டிவோல்ட் பிரேவிஸ் மற்றும் ராகுல் சஹார் ஆகிய இருவரையும் டெல்லி கேபிடல்ஸ் அணி கேட்கிறதாம். இந்த கோரிக்கையை பரிசீலித்து தனது முடிவை தெரிவிப்பதாக சிஎஸ்கே அணி நிர்வாகம் தெரிவித்திருக்கிறதாம்.
இந்த பெரிய டீலை சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி எதிர்காலத்தை கருத்தி கொண்டு நல்ல முறையில் முடிக்கவே முயற்சி செய்யும். காரணம் தோனிக்கு பின்பு அணிக்கு ஒரு நிரந்தர தரமான ஃபினிஷர் தேவை. அதனால் அசுதோஷ் சர்மாவை எப்படியாவது வாங்க முயற்சிக்கும் என்பது சந்தேகம் இல்லை. அதேசமயம் டிவோல்ட் பிரேவிஸ் ஒரு வெளிநாட்டு வீரர். ஆனால் அசுதோஷ் இந்தியர். அதன் காரணமாக பிளேயிங் 11ல் எப்போதும் வைத்துக்கொள்ள முடியும். இது போன்ற பல விஷயங்களை அணி நிர்வாகம் யோசிக்கும்.
மறுபுறம் டெல்லி அணிக்கு ஏற்கனவே ட்ரிஸ்டன் ஸ்டப்ஸ் இருக்கிறார். எனவே மில்லரை வெளியேற்றுவதால் அவர்களுக்கு பிரச்சனை இருக்காது. அதேசமயம் அசுதோஷ் சர்மாவை வெளியேற்றி டிவோல்ட் பிரேவிஸை வாங்கினால், அவர்களின் அணியும் பலமாக இருக்கும். மேலும், இருவருமே தற்போதைய தென்னாப்பிரிக்கா அணியில் இருப்பவர்கள். எனவே அவர்களுக்கு ஓர் புரிதல் இருக்கும். இதனால்தான் அவர்கள் பிரேவிஸை கேட்டுகிறார்கள்.