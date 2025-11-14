English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Sports
  • பக்கா பிளான் போட்ட CSK... இந்த 4 'மாஸ்' வீரர்களை 'ஆல்-கேஷ்' டிரேடில் குறி?

பக்கா பிளான் போட்ட CSK... இந்த 4 'மாஸ்' வீரர்களை 'ஆல்-கேஷ்' டிரேடில் குறி?

Chennai Super Kings : ஐபிஎல் 2026 தொடருக்காக ஆல்-கேஷ் டிரேடில் நான்கு பிளேயர்களை சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி குறிவைத்துள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Nov 14, 2025, 03:56 PM IST
  • சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அப்டேட்
  • 4 பிளேயர்களை குறி வைக்கும் சிஎஸ்கே
  • டிரேடிங் மூலம் அணிக்கு கொண்டுவர திட்டம்

பக்கா பிளான் போட்ட CSK... இந்த 4 'மாஸ்' வீரர்களை 'ஆல்-கேஷ்' டிரேடில் குறி?

Chennai Super Kings : ஐபிஎல் தொடரில் எப்போதுமே அசத்தலான வியூகங்களுடன் களமிறங்கும் அணி என்றால் அது சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் (CSK) தான். வரவிருக்கும் சீசனுக்காக, மெகா ஏலத்திற்கு முன்பே, சில அதிரடியான 'ஆல்-கேஷ்' (All-Cash) வர்த்தக (Trade) திட்டங்களுடன் சிஎஸ்கே நிர்வாகம் களமிறங்கியுள்ளதாக தற்போது பரபரப்பான தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. குறிப்பாக, எதிரணிகளின் முக்கிய வீரர்களை தங்கள் பக்கம் இழுத்து, அணியின் பலத்தை பன்மடங்கு உயர்த்த 4 மாஸ் பிளேயர்களை சென்னை அணி குறிவைத்துள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது. இவர்கள் அனைவரையும் பணப் பரிமாற்றம் மட்டுமே (All-Cash Trade) மூலம் பெற சிஎஸ்கே தீவிர முயற்சி எடுத்து வருவதாக நம்பத்தகுந்த வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.

சிஎஸ்கே குறிவைத்துள்ள 4 முக்கிய வீரர்கள் யார் யார்?

சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி 'ஆல்-கேஷ்' வர்த்தக முறையில் தங்கள் அணியில் இணைக்க ஆர்வம் காட்டி வரும்தாகக் கூறப்படும் வீரர்கள் பட்டியல் இங்கே பார்க்கலாம்

துஷார் தேஷ்பாண்டே (Tushar Deshpande):

இந்திய வேகப்பந்துவீச்சாளர் கோட்டாவை வலுப்படுத்த சிஎஸ்கே நிர்வாகம் ஒரு இளம் மற்றும் திறமையான இந்திய வேகப்பந்துவீச்சாளரை தேடுகிறது. அதில், துஷார் தேஷ்பாண்டேவை குறிவைப்பதாகத் தெரிகிறது. ஏற்கெனவே சிஎஸ்கே அணியில் துஷார் இருந்தாலும், அவர் ஒரு வர்த்தகப் பொருளாக (Trade Asset) இருக்கலாம் அல்லது அவருக்கு நிகரான வேறு ஒரு வீரரை சிஎஸ்கே குறி வைக்கலாம். உள்ளூர் போட்டிகளில் சிறப்பாகச் செயல்படும் ஒரு வீரருக்கு சிஎஸ்கே அதிக கவனம் செலுத்துகிறது.

லியாம் லிவிங்ஸ்டன் (Liam Livingstone):

சிஎஸ்கே அணிக்கு அதிரடி ஆல்-ரவுண்டர் தேவை. இதற்காக, இங்கிலாந்தின் அதிரடி ஆல்-ரவுண்டரான லியாம் லிவிங்ஸ்டன் சிஎஸ்கேவின் பட்டியலில் இருப்பது பேசுபொருளாகியுள்ளது. மிடில் ஓவர்களில் அதிரடி பேட்டிங் மற்றும் பகுதி நேர சுழற்பந்துவீச்சு என இரண்டிலும் கலக்கும் லிவிங்ஸ்டன், அணிக்குத் தேவையான வெளிநாட்டு ஆல்-ரவுண்டர் இடத்தை நிரப்ப சரியான தேர்வாக இருப்பார் என சிஎஸ்கே நம்புவதாகக் கூறப்படுகிறது.

தீபக் சாஹர் (Deepak Chahar):

ஏற்கெனவே சிஎஸ்கேவில் அங்கம் வகித்த வேகப்பந்துவீச்சாளர் தீபக் சாஹரை மீண்டும் அணிக்குள் கொண்டு வர சென்னை நிர்வாகம் அதிக ஆர்வம் காட்டுவதாகவும் தகவல்கள் கசிகின்றன. பவர்பிளேயில் விக்கெட் எடுக்கும் அவரது திறமை சிஎஸ்கே அணிக்கு மீண்டும் தேவைப்படுகிறது. ஒருவேளை, அவர் வேறு அணியில் இருக்கும் பட்சத்தில், அவரை 'ஆல்-கேஷ்' மூலம் மீண்டும் மஞ்சள் ஜெர்சிக்கு கொண்டு வர சிஎஸ்கே திட்டமிட்டுள்ளதாம்.

கிளென் மேக்ஸ்வெல் (Glenn Maxwell):

ஆஸ்திரேலியாவின் அதிரடி பேட்ஸ்மேன் மற்றும் ஆஃப்-ஸ்பின்னர் கிளென் மேக்ஸ்வெல்லை குறிவைப்பதன் மூலம், மிடில் வரிசை பேட்டிங்கின் பலத்தையும், வெளிநாட்டு சுழற்பந்துவீச்சு ஆப்ஷனையும் சிஎஸ்கே பலப்படுத்த விரும்புகிறது. மேக்ஸ்வெல் போன்ற ஒரு 'மேட்ச் வின்னர்' சிஎஸ்கேவின் மிடில் வரிசைக்கு கூடுதல் பலம் அளிப்பார் என்பது சிஎஸ்கேவின் கணக்காக உள்ளது.

'ஆல்-கேஷ்' வர்த்தகம் என்றால் என்ன?

ஐபிஎல் விதிகளின்படி, 'ஆல்-கேஷ்' வர்த்தகம் என்பது, ஒரு அணிக்குத் தேவைப்படும் வீரரை, அவருக்குப் பதிலாக எந்தவொரு வீரரையும் கொடுக்காமல், பணம் மட்டுமே கொடுத்து வாங்குவதாகும். இந்த வர்த்தகத்தின் மூலம் கிடைக்கும் பணம், வீரரை விற்கும் அணியின் ஏலத் தொகையுடன் (Purse Value) சேர்க்கப்படும்.

சிஎஸ்கேவின் வியூகம் என்ன?

மெகா ஏலம் நெருங்கி வரும் நிலையில், சிஎஸ்கேவின் இந்த நகர்வுகள் முக்கியமானதாகப் பார்க்கப்படுகின்றன. ஏலத்திற்கு முன்பே தங்கள் முக்கிய இலக்குகளை அடைவதன் மூலம், ஏலத்தில் ஏற்படும் கடுமையான போட்டி மற்றும் அதிக விலை உயர்வைக் குறைக்க சிஎஸ்கே நிர்வாகம் திட்டமிடுகிறது. தீபக் சாஹர் போன்ற பழைய வீரர்களை மீண்டும் இணைப்பது, அணியின் பலம் மற்றும் வெற்றி ஃபார்முலாவை மீட்டெடுக்கும் ஒரு முயற்சியாகக் கருதப்படுகிறது. லிவிங்ஸ்டன், மேக்ஸ்வெல் போன்ற பவர் ஹிட்டிங் திறன் கொண்ட தரமான வெளிநாட்டு ஆல்-ரவுண்டர்களை இணைப்பது, அணியின் சமநிலையை (Team Balance) உச்சத்திற்குக் கொண்டு செல்லும். இது நடக்குமா? என பார்ப்போம்.

CSKIPL 2026 updatesChennai Super KingsAll Cash TradeIPL Mega Auction 2026

