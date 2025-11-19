English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
மேக்ஸ்வெல்லை டார்கெட் செய்யும் 3 அணிகள்! யாருக்கு பொருத்தமாக இருப்பார்?

கடந்த 2025 ஐபிஎல் சீசனில், மேக்ஸ்வெல் 7 போட்டிகளில் விளையாடி வெறும் 48 ரன்கள் மட்டுமே எடுத்தார், அவரது சராசரி 8 ஆக இருந்தது. இந்த மோசமான ஆட்டத்தின் காரணமாக பஞ்சாப் அணி அவரை விடுவித்தது.

Written by - RK Spark | Last Updated : Nov 19, 2025, 07:03 PM IST
மேக்ஸ்வெல்லை டார்கெட் செய்யும் 3 அணிகள்! யாருக்கு பொருத்தமாக இருப்பார்?

ஐபிஎல் 2026 மெகா ஏலத்திற்கு முன்னதாக, பல முன்னணி வீரர்கள் தங்கள் அணிகளால் விடுவிக்கப்பட்டுள்ளனர், இது வரவிருக்கும் ஏலத்தை மிகவும் சுவாரஸ்யமாக்கியுள்ளது. இந்த வீரர்களில், ஆஸ்திரேலியாவின் அதிரடி ஆல்-ரவுண்டர் கிளென் மேக்ஸ்வெல் பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணியால் விடுவிக்கப்பட்டிருப்பது அனைவரின் கவனத்தையும் ஈர்த்துள்ளது. கடந்த சில சீசனில் அவரது ஆட்டம் எதிர்பார்த்த அளவுக்கு சிறப்பாக இல்லை என்றாலும், ஒரு சில ஓவர்களில் ஆட்டத்தின் போக்கையே மாற்றும் திறன் கொண்ட மேக்ஸ்வெல்லை வாங்க பல அணிகளுக்கு இடையே கடும் போட்டி நிலவும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

மேக்ஸ்வெல் 

கடந்த 2025 ஐபிஎல் சீசனில், மேக்ஸ்வெல் 7 போட்டிகளில் விளையாடி வெறும் 48 ரன்கள் மட்டுமே எடுத்தார், அவரது சராசரி 8 ஆக இருந்தது. இந்த மோசமான ஆட்டத்தின் காரணமாக பஞ்சாப் அணி அவரை விடுவித்தது. இருப்பினும், டி20 கிரிக்கெட்டில் மேக்ஸ்வெல் ஒரு அபாயகரமான வீரர் என்பதில் சந்தேகமில்லை. அவரது அதிரடியான மிடில்-ஆர்டர் பேட்டிங் மற்றும் பயனுள்ள சுழற்பந்து வீச்சு அவரை ஒரு மதிப்புமிக்க வீரராக மாற்றுகிறது. இதனால், பல அணிகள் அவரை தங்கள் அணியில் சேர்க்க ஆர்வம் காட்டி வருகின்றன.

ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ்

2025 ஆம் ஆண்டு சீசனில் புள்ளிப்பட்டியலில் ஒன்பதாவது இடத்தை பிடித்த ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணிக்கு இந்த முறை ஒரு மிடில்-ஆர்டர் பினிஷர் தேவைப்படுகிறது. ஷிம்ரோன் ஹெட்மயர் போன்ற வெளிநாட்டு வீரர்கள் கடந்த முறை சிறப்பாக செயல்படத் தவறினர். ஏற்கனவே ரவீந்திர ஜடேஜா மற்றும் சாம் கரன் போன்ற ஆல்-ரவுண்டர்களை கொண்டிருந்தாலும், பேட்டிங் மற்றும் பந்துவீச்சு ஆகிய இரண்டையும் பலப்படுத்தக்கூடிய மற்றொரு வீரரை ராஜஸ்தான் தேடக்கூடும். மேக்ஸ்வெல்லின் வருகை, ராஜஸ்தான் அணியின் மிடில்-ஓவர் பேட்டிங்கை பலப்படுத்துவதோடு, ஜடேஜாவுடன் இணைந்து ஒரு சிறந்த சுழற்பந்து வீச்சு கூட்டணியை உருவாக்கவும் உதவும்.

சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ்

சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணிக்கும் கீழ்-மிடில் ஆர்டரில் அதிரடியாக விளையாடக்கூடிய மற்றும் சுழற்பந்து வீசக்கூடிய ஒரு வீரர் தேவைப்படுகிறார். மேக்ஸ்வெல் இந்த இடத்திற்கு ஒரு சரியான தேர்வாக இருப்பார். சென்னை அணியின் பேட்டிங் வரிசைக்கு மேலும் வலு சேர்க்கும் திறமை மேக்ஸ்வெல்லிடம் உள்ளது. தோனிக்கு பிறகு, போட்டிகளை வெற்றிகரமாக முடித்து வைக்கும் ஒரு வீரரின் தேவை சிஎஸ்கே அணிக்கு உள்ளது, அந்த தேவையை மேக்ஸ்வெல் பூர்த்தி செய்ய வாய்ப்புள்ளது.

மற்ற அணிகள்

கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ், சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் மற்றும் லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் போன்ற அணிகளுக்கும் மிடில்-ஆர்டரில் அதிரடி பேட்ஸ்மேன்கள் தேவைப்படுகின்றனர், எனவே அவர்களும் மேக்ஸ்வெல்லை ஏலத்தில் எடுக்க முயற்சிப்பார்கள். டிசம்பர் 16 ஆம் தேதி அபுதாபியில் நடைபெறவிருக்கும் இந்த மெகா ஏலத்தில், மேக்ஸ்வெல்லை எந்த அணி அதிக விலைக்கு வாங்குகிறது என்பதை பார்க்க கிரிக்கெட் ரசிகர்கள் ஆவலுடன் காத்திருக்கின்றனர். அவரது சமீபத்திய ஃபார்ம் ஒரு கவலையாக இருந்தாலும், அவரது மேட்ச்-வின்னிங் திறமை அவரை இந்த ஏலத்தின் முக்கிய வீரர்களில் ஒருவராக மாற்றியுள்ளது.

