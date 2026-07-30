/CSK டாப் 4 பேட்டர்கள் இவர்கள்தான்.. வைரலாகும் பதிவு! ஹர்திக் பாண்டியா டீல் என்ன ஆச்சு?

கடந்த 2023 ஆம் ஆண்டு ஐபிஎல் சீசனுக்கு பின் கடுமையாக சொதப்பி வந்த சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி தற்போது 2027 ஐபிஎல் சீசனில் கம்பேக் கொடுக்க திட்டமிட்டு வருகிறது. எந்த வீரரை டிரேட் செய்யலாம், தேவைப்படும் ஆல்-ரவுண்டருக்காக யாரை வாங்கலாம் உள்ளிட்ட பல்வேறு ஆலோசனைகளை மேற்கொண்டு வருகிறது. குறிப்பாக மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியில் இருந்து வெளியேற நினைக்கும் ஹர்திக் பாண்டியாவை டிரேட் மூலம் வாங்க தீவிரம் காட்டி வருகிறது.
அதேசமயம் ஹர்திக் பாண்டியாவும் சிஎஸ்கே அணிக்கே வர விரும்புவதால், மும்பை இந்தியன்ஸ் நிர்வாகமும் முதன்மை தேர்வாக சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியையே டீல் பேச்சுவார்த்தையில் வைத்துள்ளது. ஆனால் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியின் கோரிக்கைக்கு சிஎஸ்கே நிர்வாகம் இன்னும் ஒத்துக்கொள்ளவில்லை. அதாவது அவர்கள் ஹர்திக் பாண்டியாவுக்கு மாற்றாக ஷிவம் துபே மற்றும் ஆயூஷ் மாத்ரேவை கேட்கின்றனர். ஆனால் ஆயூஷ் மாத்ரேவை விட்டுக்கொடுக்க சிஎஸ்கே அணி தயாராக இல்லை. இதனாலேயே இந்த டீல் இழுபறியாக இருந்து வருகிறது.
இதையடுத்து மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியிடம் ஆயூஷ் மாத்ரேவை எக்காரணம் கொண்டும் கொடுக்க முடியாது, நாங்கள் வேண்டுமானால் டெவால்ட் பிரேவிஸை தருகிறோம் என டீல் பேசியது. இந்த நிலையில், டெவால்ட் பிரேவிஸை விடுவிக்க கேப்டன் ருதுராஜ் கெய்க்வாட் மற்றும் தோனி எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது. மேலும், அவர்கள் வேறு ஒரு யோசனையும் கூறி உள்ளனர். அதாவது ஹர்திக் பாண்டியாவை ஷிவம் துபே மற்றும் பணமும் கொடுத்து வாங்கலாம் என கூறி இருக்கின்றனர். மேலும், இனி டிரே பேச்சுவார்த்தையை நானே முன்நின்று நடத்துகிறேன் என தோனி கூறி இருக்கிறாராம்.
Roaring since day one #WhistlePodu pic.twitter.com/NARxbbejXp— Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) July 29, 2026
இந்த நிலையில், சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி தனது டாப் 4 பேட்டர்களின் புகைப்படத்தை எக்ஸ் பக்கத்தில் வெளியிட்டுள்ளது. அதில் சஞ்சு சாம்சன், ருதுராஜ் கெய்க்வாட், ஆயூஷ் மாத்ரே மற்றும் டெவால்ட் பிரேவிஸ் ஆகியோர் உள்ளனர். இதன் மூலம் பிரேவிஸ் அணியிலேயே தொடருவார், அவர் வேறு அணிக்கு கொடுக்க மாட்டோம் என சூசகமாக சிஎஸ்கே அணி நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி நிர்வாகம் தொடர்ந்து முட்டுக்கட்டை போட்டு வருவதால், மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி தனது கவனத்தை மற்ற அணிகளின் பக்கம் திருப்பியுள்ளது. அதிரடி திருப்பமாக, ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியிடம் பேச்சுவார்த்தையைத் தொடங்கியுள்ள மும்பை, தங்கள் அணியின் தூண்களான ஹர்திக் பாண்டியா மற்றும் சூர்யகுமார் யாதவ் ஆகியோரை வழங்கிவிட்டு, வளர்ந்து வரும் இளம் புயல் வைபவ் சூர்யவன்ஷியை கைபற்ற திட்டமிட்டு வருகிறது.
மறுபுறம், ஹர்திக் பாண்டியாவை எப்படியாவது தங்கள் வலைக்குள் வீழ்த்திவிட வேண்டும் என்பதில் டெல்லி கேபிடல்ஸ் தீவிரமாக உள்ளது. இதற்காக, அக்சர் படேல், அசுதோஷ் சர்மா மற்றும் பிரித்வி ஷா ஆகிய மூன்று நட்சத்திர வீரர்களை விட்டுக்கொடுக்கவும் டெல்லி நிர்வாகம் தயாராக இருக்கிறது.
இதற்கிடையே, ஆரம்பத்தில் ஹர்திக்கை வாங்குவதில் ஆர்வம் காட்டி வந்த கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணி, தற்போது இந்தப் போட்டியிலிருந்து முற்றிலுமாக விலகிக் கொண்டதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. இப்படி முன்னணி நட்சத்திர வீரர்களின் பெயர்கள் டிரேடிங் பட்டியலில் அடுத்தடுத்து அடிபடுவதால், ஐபிஎல் 2027 சீசனுக்கான எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்கள் மத்தியில் இப்பொழுதே உச்சக்கட்டத்தை எட்டியுள்ளது.