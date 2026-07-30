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CSK டாப் 4 பேட்டர்கள் இவர்கள்தான்.. வைரலாகும் பதிவு! ஹர்திக் பாண்டியா டீல் என்ன ஆச்சு?

சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி தனது எக்ஸ் பக்கத்தில் டாப் 4 பேட்டர்களின் புகைப்படங்களை வெளியிட்டுள்ளது. ஹர்திக் பாண்டியாவின் டிரேட் டீல் மத்தியில் சிஎஸ்கேவின் இந்த பதிவு முக்கியத்துவம் பெறுகிறது. 

Written ByR Balaji
Published: Jul 30, 2026, 01:28 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 01:28 PM IST
CSK டாப் 4 பேட்டர்கள் இவர்கள்தான்.. வைரலாகும் பதிவு! ஹர்திக் பாண்டியா டீல் என்ன ஆச்சு?

About the Author

R Balaji

R Balaji

நான் ஊடகத் துறையில் 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பணியாற்றி வருகிறேன். தற்போது ஜீ நியூஸ் தமிழில் Content Writer ஆக வேலை பார்க்கும் எனக்கு விளையாட்டு, அரசியல் மற்றும் க்ரைம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதுவதில் அதிக ஆர்வம் உண்டு.

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