/ஹர்திக், சாய் கிஷோரை தூக்க CSK மாஸ்டர் பிளான்.. ஆனா ஒரு வீரருக்காக அடித்துக்கொள்ளும் MI - GT!

கடந்த 2024, 2025 மற்றும் 2026 ஆகிய மூன்று ஐபிஎல் சீசன்களிலும் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி ஏலத்தில் எதிர்பார்த்தபடி செயல்படாததால், பிளே ஆஃப் சுற்றுக்கு தகுதி பெற முடியாமல் ரசிகர்களுக்கு ஏமாற்றமே மிஞ்சியது. இந்த தொடர் சறுக்கல்களுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்க நினைக்கும் சிஎஸ்கே நிர்வாகம், 2027 சீசனுக்காக அணியை பலமாக மாற்றும் பணிகளில் இப்போதே தீவிரமாக இறங்கியுள்ளது.
அணியின் பலவீனங்களை சரிசெய்ய, மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியில் உள்ள ஆல்-ரவுண்டர் ஹர்திக் பாண்டியா மற்றும் குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணியின் சுழற்பந்து வீச்சாளர் சாய் கிஷோர் ஆகிய இருவரையும் டிரேடிங் முறையில் தனது அணிக்குள் கொண்டுவர சிஎஸ்கே திட்டமிட்டுள்ளது. ஆனால், இந்த வீரர்களை விடுவிக்க இரு அணிகளும் சிஎஸ்கேவிடம் இருந்து தரமான வீரர்களை கேட்கிறது.
மும்பை மற்றும் குஜராத் ஆகிய இரு அணிகளுமே தற்போது சிஎஸ்கேவின் அதிரடி இளம் வீரரான உர்வில் படேலை குறிவைத்துக் கேட்டு நிற்பதுதான் தற்போதைய ட்விஸ்ட்டாக மாறி இருக்கிறது.
ஹர்திக் பாண்டியாவுக்கு மாற்றாக சிஎஸ்கேவின் இளம் வீரர் ஆயுஷ் மாத்ரே மற்றும் ஷிவம் துபேவை மும்பை கேட்டது. ஆனால் மாத்ரேவை தர முடியாது என சிஎஸ்கே மறுத்ததால், தற்போது துபேவுடன் சேர்த்து உர்வில் படேலையும் அனுப்ப வேண்டும் என மும்பை புதிய நிபந்தனை விதித்துள்ளது.
சாய் கிஷோருக்கு பதிலாக சிஎஸ்கேவின் மிடில் ஆர்டர் பேட்டர் சர்பராஸ் கானை கொடுக்க சென்னை முன்வந்தது. குஜராத் அணிக்கும் மிடில் ஆர்டர் பேட்டர் தேவை என்றாலும், அவர்கள் சர்பராஸை விட உர்வில் படேலை வாங்குவதிலேயே பிடிவாதமாக உள்ளனர்.
இரு அணிகளும் ஒரே வீரரை கேட்பதால் சிஎஸ்கேவிற்கு சிக்கல் எழுந்துள்ளது. இதனால், மும்பை அணிக்கு ஷிவம் துபேவை அனுப்பிவிட்டு குஜராத் அணிக்கு உர்வில் படேலை விட்டுக் கொடுப்பது குறித்தும் சிஎஸ்கே ஆலோசித்து வருவதாகத் தெரிகிறது.
கடந்த 2026 ஐபிஎல் சீசனில் சிஎஸ்கே அணிக்காக களம் இறங்கிய உர்வில் படேல், 10 இன்னிங்ஸ்களில் 205.21 என்ற ஸ்ட்ரைக் ரேட்டில் 197 ரன்களை குவித்து அனைவரது கவனத்தையும் ஈர்த்தார். குறிப்பாக, லக்னோ அணிக்கு எதிரான போட்டியில் வெறும் 13 பந்துகளில் அரைசதம் கடந்து மிரட்டினார். அத்துடன், அந்த போட்டியில் தான் எதிர்கொண்ட முதல் 8 பந்துகளிலேயே 6 சிக்ஸர்களை பறக்கவிட்டு, ஐபிஎல் வரலாற்றிலேயே இந்த சாதனையை செய்த முதல் வீரர் என்ற வரலாற்று பதிவையும் படைத்தார்.
இருப்பினும், அடுத்த சீசனில் ஆயுஷ் மாத்ரே மீண்டும் பிளேயிங் 11க்குள் வரும்போது, உர்வில் படேலுக்கு டாப் ஆர்டரில் இடம் கிடைப்பது கடினம். இதனாலேயே, அவரை பயன்படுத்தி ஹர்திக் பாண்டியா அல்லது சாய் கிஷோர் போன்ற பெரிய வீரர்களை அணிக்குள் கொண்டுவர சிஎஸ்கே கணக்கு போட்டு வருகிறது.