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ஹர்திக், சாய் கிஷோரை தூக்க CSK மாஸ்டர் பிளான்.. ஆனா ஒரு வீரருக்காக அடித்துக்கொள்ளும் MI - GT!

CSK Trade News Latest Update: எதிர்வரும் 2027 ஐபிஎல் சீசனுக்காக ஹர்திக் பாண்டியா மற்றும் சாய் கிஷோரை சிஎஸ்கே அணி வாங்க திட்டமிட்டிருக்கும் நிலையில், அதற்காக இளம் அதிரடி வீரர் உர்வில் படேலை விடுவிப்பது குறித்து தீவிரமாக ஆலோசித்து வருவதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

Written ByR Balaji
Published: Jul 13, 2026, 04:15 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 04:15 PM IST
ஹர்திக், சாய் கிஷோரை தூக்க CSK மாஸ்டர் பிளான்.. ஆனா ஒரு வீரருக்காக அடித்துக்கொள்ளும் MI - GT!
Source: Bureau

About the Author

R Balaji

R Balaji

நான் ஊடகத் துறையில் 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பணியாற்றி வருகிறேன். தற்போது ஜீ நியூஸ் தமிழில் Content Writer ஆக வேலை பார்க்கும் எனக்கு விளையாட்டு, அரசியல் மற்றும் க்ரைம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதுவதில் அதிக ஆர்வம் உண்டு.

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