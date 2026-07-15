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CSK வாங்கிய 2 வீரர்கள்.. ஹர்திக் பாண்டியா இல்லை! மும்பை டீல் என்ன ஆச்சு?

CSK Trade Latest Update: சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி 2 வீரர்களை டிரேட் மூலம் வாங்கிவிட்டதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளது. ஒரு ஆல் ரவுண்டர் மற்றும் பினிஷரையும் வாங்கி உள்ளதாம். 

Written ByR Balaji
Published: Jul 15, 2026, 06:00 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 06:00 PM IST
CSK வாங்கிய 2 வீரர்கள்.. ஹர்திக் பாண்டியா இல்லை! மும்பை டீல் என்ன ஆச்சு?
Image Credit: Image Source: XSource: Bureau

About the Author

R Balaji

R Balaji

நான் ஊடகத் துறையில் 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பணியாற்றி வருகிறேன். தற்போது ஜீ நியூஸ் தமிழில் Content Writer ஆக வேலை பார்க்கும் எனக்கு விளையாட்டு, அரசியல் மற்றும் க்ரைம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதுவதில் அதிக ஆர்வம் உண்டு.

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