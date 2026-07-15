/CSK வாங்கிய 2 வீரர்கள்.. ஹர்திக் பாண்டியா இல்லை! மும்பை டீல் என்ன ஆச்சு?

சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி 2023 ஆம் ஆண்டு கடைசியாக ஐபிஎல் கோப்பையை வென்றது. இத்தொடரை அடுத்து 2024ஆம் ஆண்டில் இருந்து தோனி ஒரு வீரராகவே செயல்பட்டு வருகிறார். எதிர்காலத்தை சிந்தித்து நிர்வாகம் ருதுராஜ் கெயக்வாட்டிடம் கேப்டன் பதவியை கொடுத்தது. ஆனால் அவரது தலைமையில் அணி தொடர்ந்து சொதப்பி வருகிறது. தோனியாலும் முன்பை போல் விளையாட முடியாதது அணியின் சறுக்கலுக்கு முக்கிய காரணம்.
ஏற்கனவே 2026 ஆம் ஆண்டு கம்பேக் கொடுக்க வேண்டும் என முயற்சித்து கார்த்திக் சர்மா, பிரசாந்த் வீர் ஆகியோரை ரூ. 28 கோடி கொடுத்து வாங்கியது. அதேபோல் டிரேட் மூலம் ஜடேஜாவை ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணிக்கு கொடுத்துவிட்டு சஞ்சு சாம்சனை கொண்டு வந்தனர். ஆனால் எதுவுமே கைக்கொடுக்கவில்லை. இந்த நிலையில், இதுவரை செய்த தவறுகளை செய்யக்கூடாது. நிச்சயம் ஒரு பலமான அணியாக 2027 சீசனுக்குள் நுழைய வேண்டும். மிகப்பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்பதற்காக தற்போது டிரேட் பேச்சுவார்த்தையில் ஈடுபட்டு வருகிறது.
ஹர்திக் பாண்டியாவுக்காக மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியிடம் பேசியதை நாம் அறிவோம். அதேபோல் டெல்லி, குஜராத் உள்ளிட்ட அணிகளிடமும் வீரர்களுக்காக பேசி வருகிறது. இந்த நிலையில், 2 வீரர்களின் பேச்சுவார்த்தையை சிஎஸ்கே அணி முடித்துவிட்டதாகவும் கூறப்படுகிறது. அதாவது, குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணியிடம் இருந்து சாய் கிஷோரை வாங்கி உள்ளனராம். குஜராத் அணி இதற்கு சம்மதம் தெரிவித்த நிலையில், இந்த டீல் பேச்சுவார்த்தை முடிவுக்கு வந்துள்ளது. ஆனால் வீரர்களுக்கு மாற்றாகவா அல்லது பணம் கொடுத்து வாங்குகிறார்களா? என்பது இன்னும் தெளிவாகவில்லை. ஆனால் அவருக்கு மாற்றாக சர்பரஸ் கானை அனுப்ப இருப்பதாக கூறப்படுகிறது.
அதேபோல் டெல்லி கேபிடல்ஸ் அணியில் இருந்து அசுதோஷ் சர்மாவை வாங்க சிஎஸ்கே நிர்வாகம் டீல் பேசி முடித்திருக்கிறதாம். அவரை விட்டுக்கொடுக்க டெல்லி கேபிடல்ஸ் நிர்வாகமும் முன் வந்திருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன. அவருக்கு மாற்றாக ராகுல் சஹார், அகில் ஹோசைன் ஆகியோரை அனுப்ப சிஎஸ்கே முடிவு செய்திருக்கிறதாம். இப்படி சிஎஸ்கே அணி நிர்வாகம் இரண்டு டீல்களையும் வெற்றிகரமாக முடித்திருப்பதாக கூறப்படுகிறது.
ஹர்திக் பாண்டியா டீல் குறித்த பேச்சுவார்த்தையும் நடந்து வருவதாக சொல்லப்படுகிறது. மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியுடனான இப்பேச்சுவார்த்தை கிட்டத்தட்ட இறுதி கட்டத்தை எட்டியுள்ளதாம்.
மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியின் நிர்வாகம் இன்னும் சில நாட்களில் லண்டனில் முக்கிய ஆலோசனை கூட்டம் ஒன்றை நடத்தவுள்ளது. இக்கூட்டத்தில் அணியின் எதிர்காலம் குறித்த அதிரடி முடிவுகள் எடுக்கப்பட உள்ளன. குறிப்பாக, ஹர்திக் பாண்டியா மற்றும் சூர்யகுமார் யாதவ் ஆகியோரின் 'டிரேடிங்' விவகாரத்தில் இறுதி முடிவு எட்டப்பட உள்ளது. அத்துடன், அணியின் புதிய கேப்டனாக யாரை நியமிப்பது என்பது குறித்தும் விரிவாக விவாதிக்கப்பட்டு அதிகாரப்பூர்வ தகவல் வெளியாகும் என தெரிகிறது.
மறுபுறம், சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி தனது பேட்டிங் வரிசையை பலப்படுத்த தீவிரமாக ஆலோசித்து வருகிறது. கடந்த சில சீசன்களாக சிஎஸ்கே-வின் பேட்டிங் பெரிய அளவில் சோபிக்கவில்லை என்பதுடன், 170 ரன்களை கூட துரத்தி பிடிக்க முடியாமல் அணி திணறியது. இந்த நிலையை மாற்ற, இனிவரும் தொடர்களில் 200க்கும் அதிகமான ரன்களை அசால்ட்டாக குவிக்கும் வகையில் அதிரடியான பேட்டிங் வரிசையை கட்டமைக்க நிர்வாகம் திட்டமிட்டுள்ளது. இதற்கு தகுந்தாற்போல், டிரேடிங் மற்றும் ஏலத்தின் மூலம் வீரர்களை தேர்வு செய்ய சிஎஸ்கே முடிவு செய்துள்ளது. மேலும், அணியின் பந்துவீச்சுப் படையையும் பலப்படுத்த திட்டமிடப்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.