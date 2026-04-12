சிஎஸ்கே ஜெயிக்க முக்கிய காரணம்! சஞ்சு சாம்சன் இல்லை, இந்த ஒரு வீரர் தான்!

ஐபிஎல் 2026 சீசனில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி தனது முதல் வெற்றியை பதிவு செய்துள்ளது. டெல்லி கேப்பிடல்ஸ் அணிக்கு எதிரான விறுவிறுப்பான லீக் ஆட்டத்தில், சஞ்சு சாம்சனின் அதிரடி சதம் மற்றும் ஜேமி ஓவர்டனின் மிரட்டலான பந்துவீச்சின் மூலம் 23 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் சிஎஸ்கே அணி அபார வெற்றி பெற்றது. சேப்பாக்கம் மைதானத்தில் நடைபெற்ற இந்த ஆட்டம், உள்ளூர் ரசிகர்களுக்கு விருந்தாக அமைந்தது. போட்டியின் தொடக்கத்தில் டாஸ் வென்ற டெல்லி கேப்பிடல்ஸ் அணியின் கேப்டன், முதலில் பந்துவீச முடிவு செய்தார். சேப்பாக்கம் ஆடுகளம் தொடக்கத்தில் பந்துவீச்சுக்கு சாதகமாக இருக்கும் என கணிக்கப்பட்ட நிலையில், சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி முதலில் பேட்டிங் செய்ய களமிறங்கியது.
மேலும் படிக்க: CSK வில்லனே ருதுராஜ் தான்.. அவர் தேவையே இல்லை! கேப்டனாக சஞ்சு சாம்சனை மாத்தனும்
சென்னை அணி
சென்னை அணிக்கு ஆரம்பமே சற்று அதிர்ச்சியாக அமைந்தது. கேப்டன் ருதுராஜ் தொடக்கத்திலேயே ஆட்டமிழந்து வெளியேறினார். அதன் பிறகு நெருக்கடியான சூழ்நிலையில் விக்கெட் கீப்பர் பேட்ஸ்மேன் சஞ்சு சாம்சன், அணியை சரிவிலிருந்து மீட்கும் பொறுப்பை ஏற்றார். ஆரம்பத்தில் சற்று நிதானமாக ஆடிய சாம்சன், ஆடுகளத்தின் தன்மையை புரிந்துகொண்ட பிறகு தனது சிறப்பான ஷாட்டுகளை வெளிப்படுத்த தொடங்கினார். அனுபவ வீரரான அவர், டெல்லி ஸ்பின்னர்களை திறமையாக கையாண்டு பவுண்டரிகளையும், சிக்ஸர்களையும் பறக்கவிட்டார். முக்கிய கட்டத்தில் ஆயுஷ் மாத்ரேவுடன் இணைந்து பார்ட்னர்ஷிப்பை அமைத்தார். சஞ்சு சாம்சன் 56 பந்துகளில் 115 ரன்கள் குவித்து, அணியின் ஸ்கோரை சிறப்பாக உயர்த்தினார். மறுபுறம் ஆயுஷ் மாத்ரே 59 ரன்களும், கடைசி கட்ட ஓவர்களில் சிவம் துபே 20 ரன்களும் அடிக்க சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி நிர்ணயிக்கப்பட்ட 20 ஓவர்களில் 2 விக்கெட்டுகள் இழப்பிற்கு 212 ரன்கள் என்ற சவாலான இலக்கை நிர்ணயித்தது.
டெல்லி அணியின் சேஸிங்
213 ரன்கள் என்ற கடினமான இலக்கை நோக்கி களமிறங்கிய டெல்லி கேப்பிடல்ஸ் அணிக்கு, தொடக்க வீரர்களான கே.எல். ராகுல் மற்றும் பதும் நிஸ்ஸங்கா ஆகியோர் சிறப்பான தொடக்கத்தை அளித்தனர் . முதல் விக்கெட்டுக்கு இந்த ஜோடி வேகமாக ரன்களை குவித்து, அணியின் ஸ்கோரை 61 ரன்களுக்கு கொண்டு சென்றது. பதும் நிஸ்ஸங்கா 41 ரன்கள் குவித்து நல்ல நிலையில் இருந்தார். கே.எல். ராகுல் 18 ரன்களில் வெளியேறினார் . எந்த விக்கெட் இழப்புமின்றி 61 ரன்கள் என்ற வலுவான நிலையில் இருந்த டெல்லி அணி, திடீரென அடுத்தடுத்து விக்கெட்டுகளை இழந்து 76 ரன்களுக்கு 4 விக்கெட்டுகளை இழந்து பெரும் சரிவை சந்தித்தது .
ஆட்டத்தை மாற்றிய ஜேமி ஓவர்டன்
டெல்லி அணியின் இந்த திடீர் சரிவுக்கு முக்கிய காரணம் இங்கிலாந்து வேகப்பந்து வீச்சாளரான ஜேமி ஓவர்டன். ஆட்டத்தின் 8-வது ஓவரில் பந்துவீச வந்த ஓவர்டன், சமீர் ரிஸ்வியின் விக்கெட்டை கைப்பற்றி டெல்லிக்கு அதிர்ச்சி அளித்தார். அதன்பின்னர், அதிரடி வீரர் டேவிட் மில்லரின் விக்கெட்டை அவர் வீழ்த்திய விதம் மைதானத்தில் இருந்த அனைவரையும் வியப்பில் ஆழ்த்தியது. ஓவர்டன் வீசிய அந்த சிறப்பான பந்து நேராக சென்று மில்லரின் லெக் ஸ்டம்பை பதம் பார்த்தது . தொடர்ந்து தனது ஆதிக்கத்தை நிலைநாட்டிய அவர், ஆக்கிப் நபி மற்றும் அதிரடி வீரர் டிரிஸ்டன் ஸ்டப்ஸ் ஆகியோரின் விக்கெட்டுகளையும் அடுத்தடுத்து வீழ்த்தினார். தனது 4 ஓவர்கள் முழுமையாக வீசிய ஓவர்டன், வெறும் 18 ரன்களை மட்டுமே விட்டுக்கொடுத்து 4 முக்கிய விக்கெட்டுகளை அள்ளினார். அவரது ஷார்ட் பிட்ச் பந்துகளும், கட்டர்களும் டெல்லி வீரர்களால் கணிக்க முடியாத அளவுக்கு சிறப்பாக இருந்தன.
சிஎஸ்கேவின் முதல் வெற்றி பதிவு
இந்த ஆட்டத்தின் மூலம் ஜேமி ஓவர்டன் பல்வேறு சாதனைகளை படைத்துள்ளார். ஐபிஎல் வரலாற்றில் டெல்லி அணிக்கு எதிராக 4 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்திய 3வது சிஎஸ்கே பந்துவீச்சாளர் என்ற பெருமையை ஓவர்டன் பெற்றுள்ளார். இதற்கு முன் சுழற்பந்து வீச்சாளர்களான ஷதாப் ஜகாதி மற்றும் இம்ரான் தாஹிர் ஆகியோர் மட்டுமே இச்சாதனையை செய்திருந்தனர். டெல்லிக்கு எதிராக 4 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்திய முதல் சிஎஸ்கே வேகப்பந்து வீச்சாளர் ஓவர்டன் தான். டெல்லி அணிக்கு எதிராக சிஎஸ்கே பந்துவீச்சாளரின் இரண்டாவது சிறந்த பந்துவீச்சாக இது பதிவாகியுள்ளது ஓவர்டன் இதுவரை ஐபிஎல் தொடரில் 6 போட்டிகளில் விளையாடி 11.21 சராசரியுடன் 5 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தியுள்ளார்.
அன்ஷுல் கம்போஜின் சிறப்பான பங்களிப்பு
ஜேமி ஓவர்டனுக்கு பக்கபலமாக சிஎஸ்கே அணியின் மற்றொரு வேகப்பந்து வீச்சாளரான அன்ஷுல் கம்போஜும் மிக சிறப்பாக பந்துவீசினார். டெல்லி அணியின் ரன் குவிப்பை கட்டுப்படுத்திய அவர், தனது சிறப்பான பந்துவீச்சின் மூலம் 3 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றினார் . ஐபிஎல் தொடரில் இதுவரை 15 போட்டிகளில் விளையாடியுள்ள கம்போஜ், 24.61 சராசரியுடன் 18 விக்கெட்டுகளை தன்வசப்படுத்தியுள்ளார். தொடர் தோல்விகளை சந்தித்து வந்த சிஎஸ்கே அணிக்கு, சேப்பாக்கம் மைதானத்தில் சொந்த ரசிகர்கள் முன்னிலையில் கிடைத்துள்ள இந்த முதல் வெற்றி, அடுத்தடுத்த போட்டிகளில் அந்த அணிக்கு பெரும் உத்வேகத்தையும் தன்னம்பிக்கையையும் அளிக்கும்.
மேலும் படிக்க: ஐபிஎல் 2026: பும்ரா முதல் வருண் சக்கரவர்த்தி வரை.. ஒரு விக்கெட் கூட எடுக்காத வீரர்கள்!
