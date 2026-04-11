  • இன்று நடைபெறும் சிஎஸ்கே vs டெல்லி போட்டி! தோனி, பிரவீஸ் வாய்ப்பு?

இன்று நடைபெறும் சிஎஸ்கே vs டெல்லி போட்டி! தோனி, பிரவீஸ் வாய்ப்பு?

இன்று டெல்லி கேபிடல்ஸ் அணிக்கு எதிரான சிஎஸ்கே மோதல்: எம்.எஸ். தோனி மற்றும் டிவால்ட் பிரேவிஸ் காயம் குறித்த மிக முக்கிய அப்டேட்! முழு விவரங்களை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.  

Written by - RK Spark | Last Updated : Apr 11, 2026, 06:21 AM IST
  • இன்று நடைபெறவும் சிஎஸ்கே vs டெல்லி போட்டி!
  • தோனி, பிரவீஸ் வாய்ப்பு?
  • முழு விவரம் இதோ!

வெறும் வயிற்றில் சாப்பிடும் ஒரே உணவு.. 45 நாட்களில் 13 கிலோ எடை குறைத்த பிக்பாஸ் சுனிதா.. டயட் சீக்ரெட் இதோ!
camera icon7
weight loss
வெறும் வயிற்றில் சாப்பிடும் ஒரே உணவு.. 45 நாட்களில் 13 கிலோ எடை குறைத்த பிக்பாஸ் சுனிதா.. டயட் சீக்ரெட் இதோ!
8வது ஊதியக்குழு: அரசு ஊழியர்களுக்கு பயணப்படியில் 25%-35% ஏற்றம், எகிறப்போகும் சம்பளம்
camera icon10
8th Pay Commission
8வது ஊதியக்குழு: அரசு ஊழியர்களுக்கு பயணப்படியில் 25%-35% ஏற்றம், எகிறப்போகும் சம்பளம்
கோடிகள் கொடுத்தும் வேஸ்ட்... சோபிக்காத இந்த 8 வீரர்கள் - லிஸ்ட் இதோ
camera icon8
IPL
கோடிகள் கொடுத்தும் வேஸ்ட்... சோபிக்காத இந்த 8 வீரர்கள் - லிஸ்ட் இதோ
8வது ஊதியக்குழு: ரூ.46,000 ஆக உயரும் அடிப்படை சம்பளம்.... அரசு ஊழியர்கள் ஹேப்பி!!
camera icon10
8th Pay Commission
8வது ஊதியக்குழு: ரூ.46,000 ஆக உயரும் அடிப்படை சம்பளம்.... அரசு ஊழியர்கள் ஹேப்பி!!
இன்று நடைபெறும் சிஎஸ்கே vs டெல்லி போட்டி! தோனி, பிரவீஸ் வாய்ப்பு?

ஐபிஎல் 2026 டி20 கிரிக்கெட் திருவிழா கோலாகலமாக நடைபெற்று வரும் நிலையில், இன்று சனிக்கிழமை நடைபெறும் மிக முக்கியமான லீக் ஆட்டத்தில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி, டெல்லி கேபிடல்ஸ் அணியை தனது சொந்த மண்ணான சென்னை சேப்பாக்கம் மைதானத்தில் எதிர்கொள்கிறது. இதுவரை விளையாடிய மூன்று போட்டிகளிலும் தொடர் தோல்விகளை சந்தித்து புள்ளிப்பட்டியலில் பின்தங்கியுள்ள சென்னை அணிக்கு, இந்த ஆட்டம் வாழ்வா சாவா போட்டியாக அமைந்துள்ளது. இந்த நெருக்கடியான சூழலில், சிஎஸ்கே அணியின் முக்கிய வீரர்களான முன்னாள் கேப்டன் எம்.எஸ். தோனி மற்றும் தென்னாப்பிரிக்க அதிரடி வீரர் டிவால்ட் பிரேவிஸ் ஆகியோரின் உடற்தகுதி குறித்த மிக முக்கியமான அதிகாரப்பூர்வ தகவல்கள் தற்போது வெளியாகியுள்ளன.

மேலும் படிக்க | டெல்லி அணிக்கு எதிரான போட்டியில் தோனி? வெளியான முக்கிய தகவல்!

அணிக்கு திரும்பும் டிவால்ட் பிரேவிஸ்

சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணிக்கும், அதன் கோடிக்கணக்கான ரசிகர்களுக்கும் ஒரு மிகப்பெரிய நற்செய்தியாக, அணியின் அதிரடி பேட்ஸ்மேனான டிவால்ட் பிரேவிஸ் காயத்திலிருந்து முழுமையாக குணமடைந்துள்ளார். இன்று டெல்லி கேபிடல்ஸ் அணிக்கு எதிராக நடைபெறவுள்ள போட்டியில் அவர் மீண்டும் ஆடும் லெவனில் களமிறங்குவார் என தகவல் வெளியாகி உள்ளது. பக்கவாட்டு தசையில் ஏற்பட்ட காயம் காரணமாக முதல் மூன்று போட்டிகளில் விளையாடாமல் இருந்த அவர், தற்போது முழு உடற்தகுதியை எட்டியுள்ளார். கடந்த ஐபிஎல் சீசனில் சிஎஸ்கே அணிக்காக வெறும் 6 இன்னிங்ஸ்களில் மட்டுமே விளையாடிய பிரேவிஸ், 180 என்ற மிரட்டலான ஸ்ட்ரைக் ரேட்டில் 225 ரன்களை குவித்து அசத்தினார்; இதில் இரண்டு பிரம்மாண்டமான அரைசதங்களும் அடங்கும். அவரது இந்த அதிரடியான ஆட்டத்தின் காரணமாகவே ஐபிஎல் 2026 ஏலத்திற்கு முன்பாக சிஎஸ்கே நிர்வாகம் அவரை அணியில் தக்கவைத்தது. தற்போது அவர் அணிக்கு திரும்பியுள்ளது, பலவீனமாக காணப்பட்ட சென்னை அணியின் மிடில் ஆர்டர் பேட்டிங்கிற்கு மிகப்பெரிய பலத்தை கொடுக்கும் என கிரிக்கெட் விமர்சகர்கள் கருதுகின்றனர்.

எம்.எஸ். தோனியின் நிலை என்ன?

ரசிகர்கள் அனைவரும் மிகுந்த ஆவலுடன் எதிர்பார்த்து காத்திருக்கும் முன்னாள் கேப்டன் எம்.எஸ். தோனியின் உடல்நிலை குறித்தும் தெளிவான அப்டேட் கிடைத்துள்ளது. சீசன் தொடங்குவதற்கு முன்பாக கால் தசையில் ஏற்பட்ட பலத்த காயம் காரணமாக தோனி முதல் மூன்று போட்டிகளில் களமிறங்கவில்லை.  தற்போதைய தகவலின்படி, தோனி காயத்திலிருந்து பெருமளவு மீண்டு முழு உடற்தகுதியை நெருங்கிவிட்டார். சமீபத்தில் அவர் சேப்பாக்கம் மைதானத்தில் நடந்த வலைப்பயிற்சியில் பேட்டிங் செய்த போது, எந்தவித வலியும் இன்றி மிகவும் இயல்பாக பந்துகளை எதிர்கொண்டார். இருப்பினும், முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் மற்றும் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணிகளுக்கு எதிரான வெளியூர் போட்டிகளுக்கு அவர் அணியுடன் பயணிக்கவில்லை. 

தோனிக்கு ஏற்கெனவே ஒரு கட்ட உடற்தகுதி பரிசோதனை நடந்து முடிந்துள்ள நிலையில், விரைவில் மற்றொரு இறுதி மதிப்பீட்டு சோதனை நடைபெற உள்ளது. எனவே, இன்று நடைபெறும் டெல்லி கேபிடல்ஸ் அணிக்கு எதிரான போட்டியில் அவர் விளையாட வாய்ப்பில்லை. ஆனால், வருகின்ற ஏப்ரல் 14ம் தேதி கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணிக்கு எதிராக நடைபெறவுள்ள ஆட்டத்தில் எம்.எஸ். தோனி கம்பேக் கொடுப்பார் என உறுதியான தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

தோனியின் வெற்றிடம்

தோனி ஆடும் லெவனில் இல்லாத காரணத்தால், விக்கெட் கீப்பிங் பொறுப்பை ராஜஸ்தான் அணியில் இருந்து டிரேடு மூலம் வந்த கேப்டன் சஞ்சு சாம்சன் கவனித்து வருகிறார். தோனியின் இடத்தில் இளம் வீரரான கார்த்திக் சர்மாவிற்கு கடந்த மூன்று போட்டிகளிலும் ஆடும் லெவனில் வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டது. ஆனால், களத்தில் தோனியின் அந்த அமைதியான தலைமைப்பண்பு, இக்கட்டான சூழலில் பந்துவீச்சாளர்களுக்கு அவர் வழங்கும் வியூகங்கள் ஆகியவை இல்லாதது சென்னை அணிக்கு பெரும் பின்னடைவாக மாறியுள்ளது. அந்த வெற்றிடத்தை யாராலும் நிரப்ப முடியவில்லை என்பதை கடந்த போட்டிகளின் முடிவுகள் அப்பட்டமாக காட்டியுள்ளன.

வெற்றிக் கணக்கை தொடங்குமா சென்னை?

நடப்பு ஐபிஎல் தொடரின் தொடக்கம் ஐந்து முறை சாம்பியனான சென்னை அணிக்கு பெரும் சொதப்பலாக அமைந்துள்ளது. முதலில் பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணியிடமும், பின்னர் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியிடமும் தோல்வியை தழுவிய சிஎஸ்கே, தனது மூன்றாவது லீக் போட்டியில் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணியிடம் மிக மோசமான தோல்வியை சந்தித்தது. சின்னசாமி மைதானத்தில் நடைபெற்ற அந்தப்போட்டியில், ஆர்சிபி அணி நிர்ணயித்த 251 என்ற இமாலய இலக்கை துரத்திய சென்னை அணி 43 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் தோல்வியடைந்தது. பந்துவீச்சு மற்றும் பேட்டிங் என இரண்டு துறைகளிலும் சரிவை சந்தித்துள்ள சென்னை அணி, இன்று டிவால்ட் பிரேவிஸின் வருகையோடு பலம் பெற்று, டெல்லி கேபிடல்ஸ் அணியை வீழ்த்தி இந்த சீசனின் தனது முதல் வெற்றியைப் பதிவு செய்யுமா என்பதை பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும்.

மேலும் படிக்க | CSK பிளெமிங் பின்தங்கி உள்ளார்.. தோனி இல்லாமல் அவரால் ஒன்று செய்ய முடியாது! சடகோபன் ரமேஷ்

