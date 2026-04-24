GTக்கு எதிரான CSK பிளேயிங் 11.. தோனி களமிறங்குகிறாரா? மைக்கேல் ஹசி கொடுத்த அப்டேட்!

சிஎஸ்கே அணி அடுத்த போட்டியில் குஜராத் அணிக்கு எதிராக விளையாட உள்ளது. இந்த நிலையில், சென்னை அணியின் பிளேயிங் 11 குறித்து இங்கு பார்க்கலாம். அதேசமயம் தோனி களம் திரும்புவது குறித்து பயிற்சியாளர் மைக்கேல் ஹசி அப்டேட் கொடுத்துள்ளார்.           

Written by - R Balaji | Last Updated : Apr 24, 2026, 12:13 PM IST
  • சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அடுத்த போட்டியில் குஜராத் அணிக்கு எதிராக விளையாடுகிறது
  • இப்போட்டியில் தோனி விளையாடுவாரா? அவரது காயம் எப்படி உள்ளது
  • பயிற்சியாளர் மைக்கேல் ஹசி அப்டேட் கொடுத்துள்ளார்

சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் (Chennai Super Kings) அணி மூத்த வீரர் எம். எஸ். தோனி மும்பை இந்தியன்ஸ் அணிக்கு எதிரான போட்டியில் விளையாடுவார் என எதிர்க்கப்பட்ட நிலையில், அவர் குஜராத் டைட்டன்ஸ் போட்டியில் களமிறங்குவாரா இல்லையா என்பது குறித்து மைக்கேல் ஹசி பேசி இருக்கிறார். அவர் அணிக்கு திரும்பும் நிலையில், பிளேயிங் 11ல் மாற்றம் இருக்கும். அது குறித்து இங்கு பார்க்கலாம். 

இதுவரை களமிறங்காத தோனி 

மகேந்திர சிங் தோனி (MS Dhoni) 2026 ஐபிஎல் தொடர் தொடங்குவதற்கு இரண்டு நாட்களுக்கு முன்னர் காயம் காரணமாக விலகுவதாகவும் அவர் முதல் இரண்டு வார போட்டியில் விளையாட வாய்ப்பில்லை என்றும் சிஎஸ்கே அணி நிர்வாகம் கூறியது. ஆனால் இரண்டு வாரங்கள் கடந்தும் தோனி இன்னும் சிஎஸ்கே அணிக்காக விளையாடவில்லை. தோனி மும்பை இந்தியன்ஸ் அணிக்கு எதிரான போட்டியில் களமிறங்குவார் என பெரிதும் எதிர்பார்க்கப்பட்டது. ஆனால் அவர் அணிக்கு திரும்பவில்லை. இந்த நிலையில், மும்பை அணிக்கு எதிரான சிஎஸ்கே வெற்றிக்கு பிறகு, பயிற்சியாளர் மைக்கேல் ஹசி, தோனியின் வருகை குறித்தும் அவரின் உடல்நிலை குறித்து அப்டேட் கொடுத்துள்ளார். 

தோனியின் காயம் குறித்த அப்டேட் 

தோனிக்கு இருக்கும் மிகப்பெரிய சவால் அவரின் கெண்டைகால் காயம்தான் (Calf Injury). அவர் களமிறங்கும்போது, வேகமாக ரன்கள் ஓடி எடுக்க வேண்டி இருக்கும். அதை தாங்கும் அளவிற்கு தனது கெண்டைக்கால் வலுவாக இருப்பது அவர் உறுதிப்படுத்தி கொள்ள வேண்டும். அவர் விளையாடும்போது விக்கெட் கீப்பராக இருப்பார் என நம்புகிறேன். அவரால் ஓரு விக்கெட் கீப்பராக என்ன செய்ய முடியும் என்பது எங்களுக்கு தெரியும். அதேபோல் அவர் பேட்டிங்கும் சிறப்பாக செய்து வருகிறார். எனவே அவர் மீதான அவரின் நம்பிக்கையே முக்கியம்.

தோனி விரைவில் களம் திரும்புவார் 

அவர் நன்றாக முன்னேறி வருகிறார். முடிந்தவரை விரைவில் அணிக்கு திரும்புவார். அதற்காக அவரும் கடுமையாக முயற்சி செய்து வருகிறார். அவர் களமிறங்கி விளையாடுவதை பார்க்க ரசிகர்கள் ஆவளுடன் காத்திருக்கின்றனர் என்பது எங்களுக்கு தெரியும். அவர் அடுத்த சில போட்டிகளில் களம் திரும்புவார் என்று நம்புகிறோம் என மைக்கேல் ஹசி கூறினார். 

குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணிக்கு எதிரான அடுத்த போட்டி 

சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் (CSK) அணி அடுத்த போட்டியில் சுப்மன் கில் தலைமையிலான குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணிக்கு எதிராக விளையாட உள்ளது. இப்போட்டி ஏப்ரல் 26 ஆம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமை சென்னை சேப்பாக்கம் மைதானத்தில் நடைபெறுகிறது. சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணிக்கு எதிரான தோல்விக்கு பின்னர் மும்பை அணிக்கு எதிராக ஒரு வலுவான கம்பேக்கை கொடுத்திருக்கிறது சென்னை அணி. எனவே குஜராத் அணிக்கு எதிராகவும் வெற்றி பெறும் என ரசிகர்கள் எதிர்பார்க்கின்றனர். 

CSK vs GT: சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் பிளேயிங் 11 என்ன? 

குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணிக்கு எதிரான போட்டியில் சென்னை அணியில் பெரிய மாற்றம் ஏதும் நிகழ வாய்ப்பில்லை. ஆயூஷ் மாத்ரே வெளியேறிய நிலையி, அவருக்கு பதிலாக மும்பை போட்டியில் கார்த்திக் சர்மா அணிக்குள் வந்தார். குஜராத் போட்டியில் ஒருவேளை தோனி அணிக்கு திரும்பும் நிலையில், கார்த்திக் சர்மாவுக்கு பதிலாக வருவார். மற்றபடி மாற்றம் ஏதும் இருக்க வாய்ப்பில்லை என தெரிகிறது. 

புள்ளிப்பட்டியலில் 5வது இடம் 

சென்னை அணி மும்பை அணியை 103 ரன்களில் வீழ்த்தியதன் மூலம் புள்ளிப்பட்டியலில் 8வது இடத்தில் இருந்து 5வது இடத்திற்கு முன்னேறி உள்ளனர். அதேசமயம் அவர்களின் நெட் ரன் ரேட்டையும் மீட்டெடுத்துள்ளனர். குஜராத் அணிக்கு எதிரான போட்டியில் வெல்வதன் மூலம் டாப் 5ல் தங்களின் இடத்தை தக்கவைத்துக்கொள்ள முடியும். 

சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் உத்தேச பிளேயிங் 11

சஞ்சு சாம்சன் (விக்கெட் கீப்பர்), ருதுராஜ் கெய்க்வாட் (கேப்டன்), சர்பராஸ் கான், டெவால்ட் ப்ரீவிஸ், சிவம் துபே, கார்த்திக் சர்மா அல்லது எம்.எஸ். தோனி, ஜேமி ஓவர்டன், நூர் அகமது, அன்ஷுல் கம்போஜ், குர்ஜப்னீத் சிங், முகேஷ் சவுத்ரி. 

இம்பேக்ட் வீரர்: அகீல் ஹொசைன். 

அதிகம் கேட்கப்படும் கேள்விகள்

1) எம்.எஸ். தோனி எப்போது அணிக்கு திரும்புவார்? 

தோனி தற்போது கெண்டைகால் வலியில் இருந்து மீண்டும் வருகிறார். அவர் விரைவில் அணிக்கு திரும்புவார் என பயிற்சியாளர் மைக்கேல் ஹசி கூறி உள்ளார். குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணிக்கு எதிரான போட்டியில் அவர் களமிறங்குவாரா என்பது அவரது உடல்நிலையை பொறுத்தது. 

2) CSK vs GT போட்டியில் தோனி விளையாடுவாரா? 

சென்னை அணி அடுத்த போட்டியில் குஜராத் அணியை எதிர்கொள்ள இருக்கிறது. தோனி முழு உடற்தகுதியுடன் இருந்தால், அவர் பிளேயிங் 11ல் இணைய வாய்ப்புள்ளது. இல்லையெனில், அடுத்த சில போட்டிகளில் களம் திரும்புவார். 

3) தோனி அணியின் இணைந்தால் பிளேயிங் 11ல் என்ன மாற்றம் இருக்கும்? 

தோனி பிளேயிங் 11ல் இடம் பிடிக்கும் நிலையில், கார்த்திக் சர்மா வெளியேற வாய்ப்புள்ளது. தோனி விக்கெட் கீப்பராகவும் கீழ் வரிசை பேட்டராகவும் ஒருப்பார். 

