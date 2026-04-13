கேகேஆர் அணிக்கு எதிரான போட்டி! சிஎஸ்கே அணிக்கு பின்னடைவு? ஏன் தெரியுமா?

சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணிக்கு எதிராக களமிறங்குவாரா மதீஷா பதிரனா? சேப்பாக்கத்தில் எகிறும் எதிர்பார்ப்பு! முழு விவரங்களை தெரிந்து கொள்ள தொடர்ந்து படியுங்கள்.  

Written by - RK Spark | Last Updated : Apr 13, 2026, 08:17 AM IST
இந்த ஆண்டுக்கான இந்தியன் பிரீமியர் லீக் டி20 கிரிக்கெட் தொடர் இந்தியா முழுவதும் கோலாகலமாக நடைபெற்று வருகிறது. நாளுக்கு நாள் விறுவிறுப்பாக சென்று கொண்டிருக்கும் இந்த தொடரில், ஒட்டுமொத்த கிரிக்கெட் ரசிகர்களின் பார்வையும் தற்போது சென்னை சேப்பாக்கம் எம்.ஏ. சிதம்பரம் மைதானத்தின் பக்கம் திரும்பியுள்ளது. நாளை ஏப்ரல் 14ம் தேதி நடைபெறவுள்ள லீக் ஆட்டத்தில், சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியும், கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணியும் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளன. இந்த அதிரடி ஆட்டத்தில் அனைவரது எதிர்பார்ப்பையும் எகிறச் செய்துள்ள ஒரு முக்கியக் கேள்வி, "கொல்கத்தா அணியின் வேகப்பந்து வீச்சாளர் மதீஷா பதிரனா, தனது முன்னாள் அணியான சென்னைக்கு எதிராக களமிறங்குவாரா?" என்பது தான்.

வெற்றி பாதைக்குத் திரும்பிய சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ்

நடப்பு ஐபிஎல் தொடரில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி சற்று தடுமாற்றத்துடன் தொடங்கினாலும், சமீபத்தில் டெல்லி கேப்பிடல்ஸ் அணிக்கு எதிராக நடைபெற்ற போட்டியில் தனது முதல் வெற்றியை சிறப்பாக பதிவு செய்துள்ளது. அந்த போட்டியில் முதலில் பேட்டிங் செய்த சென்னை அணி, நிர்ணயிக்கப்பட்ட 20 ஓவர்களில் வெறும் 2 விக்கெட்டுகளை மட்டுமே இழந்து 212 ரன்கள் என்ற பிரம்மாண்ட இலக்கை குவித்தது. அதிரடியாக ஆடிய சிஎஸ்கே பேட்ஸ்மேன்கள் டெல்லி பந்துவீச்சாளர்களை நாலாபுறமும் சிதறடித்தனர். 

பின்னர் 213 ரன்கள் என்ற இமாலய இலக்கை நோக்கி ஆடிய டெல்லி கேப்பிடல்ஸ் அணி, சென்னை அணியின் சிறப்பான பந்துவீச்சை எதிர்கொள்ள முடியாமல் 20 ஓவர்கள் முடிவில் 189 ரன்களுக்கு ஆல்-அவுட் ஆனது. இதன் மூலம் 23 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றி பெற்ற சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி, நடப்பு ஐபிஎல் தொடரில் தனது வெற்றிக் கணக்கை தொடங்கி புள்ளிப்பட்டியலில் முன்னேற்றத்தை கண்டுள்ளது. இந்த வெற்றியின் உற்சாகத்தோடுதான் சென்னை அணி தனது அடுத்த ஆட்டத்தில் கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணியை எதிர்கொள்ளக் காத்திருக்கிறது.

கொல்கத்தா அணியில் மதீஷா பதிரனா

இந்த ஆட்டத்தின் மிகப்பெரிய பேசுபொருளாக மாறியிருப்பது இலங்கை அணியின் இளம் வேகப்பந்து வீச்சாளரான மதீஷா பதிரனா தான். பேபி மலிங்கா என்று ரசிகர்களால் அழைக்கப்படும் பதிரனா, தனது வித்தியாசமான பந்துவீச்சு ஆக்‌ஷன் மற்றும் துல்லியமான யார்க்கர்களுக்காக பெயர் பெற்றவர். நடப்பு 2026 ஐபிஎல் தொடரில் அவர் கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணிக்காக விளையாடி வருகிறார். இருப்பினும், காயம் காரணமாக இந்த சீசனின் ஆரம்ப கட்ட போட்டிகளில் பதிரனாவால் விளையாட முடியவில்லை. அவரது வருகைக்காக கொல்கத்தா அணி நிர்வாகமும் ரசிகர்களும் பெரும் ஆவலுடன் காத்திருந்தனர். தற்போது வெளியாகி இருக்கும் மிக முக்கியமான தகவல்களின்படி, பதிரனா காயத்திலிருந்து பெருமளவு குணமடைந்துள்ளதாகவும், வலைப்பயிற்சியில் ஈடுபட்டு வருவதாகவும் கூறப்படுகிறது. இதனால் ஏப்ரல் 14ம் தேதி சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணிக்கு எதிராக நடைபெறும் போட்டியில் அவர் கொல்கத்தா அணியின் ஆடும் லெவனில் களமிறங்க அதிக வாய்ப்புகள் உள்ளதாக கிரிக்கெட் வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.

சிஎஸ்கே-வும் பதிரனாவும்

பதிரனா சென்னை அணிக்கு எதிராக களமிறங்குவது கிரிக்கெட் ரீதியாக மட்டுமின்றி, உணர்வுப்பூர்வமாகவும் ரசிகர்களிடையே பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் ஒரு நிகழ்வாகும். காரணம், பதிரனா கடந்த ஆண்டு வரை சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் மிக முக்கிய பந்துவீச்சு தூணாக செயல்பட்டவர். சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் அவர் பெரிய அளவில் அறியப்படுவதற்கு முன்பே, அவரை அடையாளம் கண்டு சிஎஸ்கே அணியில் இணைத்து வளர்த்து விட்டது சென்னை அணி நிர்வாகம் தான். சென்னை அணியில் இருந்தபோது, டெத் ஓவர்களில் எதிரணி பேட்ஸ்மேன்களுக்கு சிம்மசொப்பனமாக விளங்கியவர் பதிரனா. பல முக்கிய ஆட்டங்களில் சிஎஸ்கே அணிக்கு ஒற்றை ஆளாக நின்று வெற்றியை தேடி கொடுத்துள்ளார். அவரை செதுக்கி ஒரு தலைசிறந்த பந்துவீச்சாளராக மாற்றியதில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணிக்கு பெரும் பங்குண்டு. அப்படிப்பட்ட வீரர், இப்போது அதே சேப்பாக்கம் மைதானத்தில் சிஎஸ்கே பேட்ஸ்மேன்களுக்கு எதிராகப் பந்துவீசப் போவது ஆட்டத்தின் விறுவிறுப்பை பல மடங்கு அதிகரித்துள்ளது.

சேப்பாக்கத்தில் காத்திருக்கும் சவால்

ஒருவேளை கொல்கத்தா அணிக்காக பதிரனா களமிறங்கினால், அது சிஎஸ்கே பேட்ஸ்மேன்களுக்கு மிகப்பெரிய சவாலாகவே அமையும். பதிரனாவின் பலம் மற்றும் பலவீனம் சென்னை அணிக்கு நன்றாகவே தெரியும் என்றாலும், அவரது அபாயகரமான யார்க்கர்களை சமாளிப்பது அவ்வளவு எளிதான காரியம் அல்ல. குறிப்பாக சென்னை அணியின் கேப்டன் ருதுராஜ் கெய்க்வாட், சிவம் துபே, சஞ்சு சாம்சன் போன்ற அதிரடி பேட்ஸ்மேன்கள் பதிரனாவின் பந்துவீச்சை எவ்வாறு எதிர்கொள்ள போகிறார்கள் என்பதை பார்க்க கிரிக்கெட் உலகம் மிகுந்த ஆவலுடன் காத்திருக்கிறது. சிஎஸ்கே-வுக்கு எதிரான ஆட்டத்தில் பதிரனா களமிறங்குவாரா? அவர் விளையாடினால் தனது முன்னாள் அணிக்கு எதிராக எத்தகைய தாக்கத்தை ஏற்படுத்துவார்? என்ற அத்தனை கேள்விகளுக்கும் சேப்பாக்கத்தில் விடை கிடைக்கும்!

