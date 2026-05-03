மைதானத்திலேயே உடைந்த திலக் வர்மா வாட்ச்! விலை எவ்வளவு தெரியுமா?

சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் மற்றும் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணிகளுக்கு இடையே சென்னை சேப்பாக்கம் மைதானத்தில் நடைபெற்ற முக்கியமான ஐபிஎல் ஆட்டத்தில், சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி 8 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றி பெற்றது. இந்த போட்டியில் சிறப்பாக செயல்பட்ட சிஎஸ்கே கேப்டன் ருதுராஜ் கெய்க்வாட் ஆட்டநாயகன் விருதை வென்றார். இந்த வெற்றியின் மூலம் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி புள்ளிப்பட்டியலிலும் முன்னேற்றத்தைக் கண்டுள்ளது. மறுபுறம், தோல்வியடைந்த மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி இந்த ஆண்டுக்கான பிளே-ஆஃப் வாய்ப்பிலிருந்து கிட்டத்தட்ட வெளியேறியுள்ளது. இதனால் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியின் ரசிகர்கள் மிகுந்த வருத்தத்தில் இருந்து வருகின்றனர். இந்த ஆண்டு மும்பை இந்தியன்ஸ் அணிக்கு எதிராக விளையாடிய 2 போட்டிகளிலும் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியே வெற்றியைப் பதிவு செய்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
உடைந்த திலக் வர்மாவின் வாட்ச்!
நேற்றைய போட்டியில் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி பேட்டிங் செய்துகொண்டிருந்தபோது, ஒரு சுவாரஸ்யமான நிகழ்வு நடந்தது. மும்பை அணியின் வீரர் திலக் வர்மா பேட்டிங் செய்துகொண்டிருந்தபோது, ஸ்கூப் ஷாட் அடிக்க முயன்றார். அப்போது பந்து பேட்டில் படாமல் நேரடியாக அவரது கையில் பலமாகப் பட்டது. இதில் அவர் கையில் அணிந்திருந்த வாட்ச் சுக்குநூறாக உடைந்து மைதானத்திலேயே விழுந்தது. அதிர்ஷ்டவசமாக, திலக் வர்மாவிற்கு இந்த அடியால் பலத்த காயங்கள் எதுவும் ஏற்படவில்லை. உடைந்த அந்த வாட்சை அவர் மீண்டும் எடுத்து அணிந்துகொண்டார். இது தொடர்பான வீடியோ மற்றும் புகைப்படங்கள் தற்போது இணையத்தில் வைரலாகி வருகின்றன.
அந்த வாட்சின் விலை எவ்வளவு?
திலக் வர்மா கையில் அணிந்திருந்த அந்த WHOOP Band ஃபிட்னஸ் வாட்சின் விலை சுமார் 28,000 ரூபாய் என்று கூறப்படுகிறது. கிரிக்கெட் மைதானத்தில் விளையாடும்போது எந்தவொரு டிஜிட்டல் ஸ்மார்ட் சாதனங்களுக்கும் அனுமதி இல்லை என்பதால், பல சர்வதேச வீரர்களும் இதுபோன்று திரையில்லாத ஃபிட்னஸ் டிராக்கர் பேண்டுகளையே அணிகின்றனர். இந்த வாட்ச் ஒவ்வொரு வீரரின் உடல் குறித்த துல்லியமான தகவல்களை வழங்கும். குறிப்பாக, வீரர்களின் உடற்பயிற்சி அளவு, இதய துடிப்பு, வியர்வை அளவு, தூக்கம் மற்றும் உடல் சோர்வு போன்றவற்றைத் தொடர்ந்து கண்காணிக்க இந்த வாட்ச் உதவுகிறது. தற்போது விளையாட்டு துறையைச் சார்ந்த முன்னணி வீரர்கள் பலரும் தங்களது பிட்னஸை கண்காணிக்க இந்த WHOOP பேண்டையே அதிக அளவில் பயன்படுத்தி வருகின்றனர்.
திலக் வர்மா பேட்டிங்!
இந்த ஆண்டு திலக் வர்மாவிற்கு அவ்வளவு சிறப்பான ஆண்டாக அமையவில்லை. கடந்த சில ஆண்டுகளாக 3வது இடத்தில் பேட்டிங் ஆடி வந்த திலக் வர்மா இந்த ஆண்டு 5 அல்லது 6வது இடத்தில் பேட்டிங் ஆடி வருகிறார். இதனால் அவருக்கு போதுமான பேட்டிங் கிடைப்பதில்லை. குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணிக்கு எதிராக சதம் அடித்து இருந்தாலும் மற்ற போட்டிகளில் பெரிதாக ரன்கள் அடிக்கவில்லை. சென்னை அணிக்கு எதிரான போட்டியிலும் 8 பந்துகளில் 5 ரன்கள் மட்டுமே அடித்தார். மும்பை அணிக்கு இந்த சீசனில் இன்னும் சில போட்டிகளே உள்ள நிலையில், திலக் வர்மாவை மீண்டும் 3வது இடத்தில் களமிறக்குவார்களா என்பதை பொறுத்திருந்து தான் பார்க்க வேண்டும்.
