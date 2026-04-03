CSK மீண்டும் தோல்வி... ருதுராஜ் செய்த பெரிய தவறு - வீழ்ச்சிக்கு இதுவே காரணம்!

IPL 2026, Chennai Super Kings vs Punjab Kings Highlights: ஐபிஎல் 2026 தொடர் கடந்த சனிக்கிழமை (மார்ச் 28) தொடங்கிய நிலையில், அனைத்து அணிகளும் தலா 1 போட்டியை நிறைவு செய்துள்ளன.
CSK பிளேயிங் லெவன் மாற்றம்
நடப்பு சீசனின் 7வது லீக் போட்டி சென்னை சேப்பாக்கத்தில் இன்று (ஏப். 3) நடைபெற்றது. சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் - பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணிகள் மோதின. டாஸ் வென்ற பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணி கேப்டன் ஷ்ரேயாஸ் ஐயர் பந்துவீச்சை தேர்வு செய்தார். ருதுராஜ் தொடர்ச்சியாக 2வது முறை டாஸை இழந்தார். பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணி எவ்வித மாற்றத்தையும் செய்யவில்லை. சிஎஸ்கே அணி மேத்யூ ஷார்டுக்கு பதில் பிரசாந்த் வீரை பிளேயிங் லெவனில் சேர்த்தது.
ஆயுஷ் மாத்ரே அதிரடி
முதலில் பேட்டிங் செய்த சிஎஸ்கே அணிக்கு இந்த முறையும் மோசமான தொடக்கமே கிடைத்தது. சஞ்சு சாம்சன் 7 ரன்களில் ஆட்டமிழந்தார். 2வது ஓவரில் உள்ளே வந்த ஆயுஷ் மாத்ரே முதல் நான்கு பந்துகள் சற்று ரன் அடிக்க திணறினார். அடுத்து செட்டிலான அவர் வேகப்பந்துவீச்சாளர்களை அடித்து துவைத்தார். அவர் அதிரடி காட்ட மறுமுனையில் ருதுராஜ் நிதானம் காட்டினார். பவர்பிளே முடிவில் சிஎஸ்கே 57 ரன்களுக்கு 1 விக்கெட்டை மட்டுமே இழந்திருந்தது.
பிரேக் போட்ட சஹால்
பவர்பிளே முடிந்தாலும் ஆயுஷ் அதிரடி நிறுத்தவில்லை. ஆனால், சஹால் வீசிய 7வது, 9வது, 11வது ஓவரில் சிஎஸ்கேவால் பவுண்டரியே அடிக்க முடியவில்லை. ருதுராஜ் 22 பந்துகளுக்கு 28 ரன்கள் எடுத்து ஆட்டமிழந்தார். அரைசதம் கடந்த ஆயுஷ் மாத்ரே 43 பந்துகளுக்கு 6 பவுண்டரி, 5 சிக்ஸர் உடன் 73 ரன்களை எடுத்து ஆட்டமிழந்தார். அடுத்து வந்த கார்த்திக் சர்மாவும் 1 ரன்னில் ஆட்டமிழந்தார்.
சர்பராஸ் கான் மிரட்டல் கேமியோ
14வது ஓவரில் உள்ளே வந்த சர்பராஸ் கான் 12 பந்துகளில் அதிரடியாக 6 பவுண்டரிகள், 1 சிக்ஸரை பறக்கவிட்டார். குறிப்பாக, வைஷாக் வீசிய 17வது ஓவரில் முதல் மூன்று பந்துகளை பவுண்டரிக்கு பறக்கவிட்ட சர்பராஸ் கான், 4வது பந்தில் ஆட்டமிழந்தார். தூபே கடைசி கட்டத்தில் ஓரிரு பவுண்டரிகளை அடிக்க 20 ஓவர்கள் முடிவில் சிஎஸ்கே 5 விக்கெட் இழப்பிற்கு 209 ரன்களை குவித்தது.
20 ரன்கள் குறைவு
பிரசாந்த் வீர் 7 பந்துகளில் 6 ரன்களை மட்டும் அடித்தது சற்று பின்னடைவாக இருந்தது. மொத்த அழுத்தமும் தூபேவின் மீது இருந்தது. அவரும் 27 பந்துகளில் 5 பவுண்டரி, 1 சிக்ஸர் என 45 ரன்களை அடித்திருந்தார். தூபே இன்னும் முன்கூட்டியே பவுண்டரிகளுக்கு சென்றிருக்க வேண்டும். 20 ரன்கள் குறைவாக அடிக்கப்பட்டதாக அப்போதே தோன்றியது. பஞ்சாப் பந்துவீச்சில் வைஷாக் 2, சஹால், பார்ட்லட், யான்சன் ஆகியோர் தலா 1 விக்கெட்டை கைப்பற்றினர்.
பிரியான்ஷ் ஆர்யா மிரட்டல் ஆட்டம்
210 ரன்கள் என்ற இலக்கை நோக்கி களமிறங்கிய பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணிக்கு பிரியான்ஷ் ஆர்யா - பிரப்சிம்ரன் சிங் அதிரடியான தொடக்கத்தை அளித்தனர். பிரியான்ஷ் டபுள் அதிரடியை காட்டினார். 4.1 ஓவர்களில் பஞ்சாப் 61 ரன்களை அடித்திருந்தது, அப்போது பிரியான்ஷ் ஆர்யா 10 பந்துகளில் 4 சிக்ஸர்கள், 3 பவுண்டரி உடன் 39 ரன்களை அடித்திருந்தார். 4.2 பந்தில் பிரியான்ஷ் ஆர்யா, ஹென்றி பந்துவீச்சில் ஆட்டமிழந்தார். அவர் ஆட்டமிழந்த பின் பவர்பிளேவில் 10 பந்துகள் இருந்தது. ஆனால், அந்த 10 பந்துகளில் பஞ்சாப் 7 ரன்களையே அடித்தது. பவர்பிளேவில் பஞ்சாப் 1 விக்கெட்டை இழந்து 68 ரன்களை சேர்த்தது.
ஆட்டநாயகன் பிரியான்ஷ் ஆர்யா
சிஎஸ்கே மிடில் ஓவரில் சற்று நிதானம் காட்டிய நிலையில், அங்குதான் கூப்பர் கானொலி, பிரப்சிம்ரன் சிங், ஷ்ரேயாஸ் ஐயர் ஆகியோர் ரன்களை குவித்தனர். பிரப்சிம்ரன் 43(34), கானொலி 36(22) ரன்களில் ஆட்டமிழந்தார். இறுதிக்கட்டத்தில் ஷ்ரேயாஸ் ஐயர் 50(29) அடித்து ஆட்டமிழந்தார். வதேரா 10 ரன்களில் ஆட்டமிழந்து ஏமாற்றமளித்தார்.
— IndianPremierLeague (@IPL) April 3, 2026
இறுதிக்கட்டத்தில் ஷஷாங்க் சிங் 14, மார்கஸ் ஸ்டாய்னிஸ் 9 ரன்கள் ஆட்டத்தை முடித்துவைத்தனர். 8 பந்துகளை மிச்சம் வைத்து பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணி இலக்கை அடைந்தது. அன்சுல் கம்பாஜ், மேட் ஹென்றி ஆகியோர் தலா 2 விக்கெட்டை வீழ்த்தினர். ஆட்டநாயகன் விருதை பிரியான்ஷ் ஆர்யா வென்றார். பஞ்சாப் இன்றைய போட்டியில் வென்றதன் மூலம், சிஎஸ்கே அணிக்கு எதிராக கடைசியாக மோதிய 8 போட்டிகளில் 7இல் வென்றிருக்கிறது. ஒரே ஒரு போட்டியில்தான் சிஎஸ்கே வென்றுள்ளது.
ருதுராஜ் செய்த பெரிய தவறு
ருதுராஜ் கெய்க்வாட் சிஎஸ்கேவின் பிளேயிங் 12 தேர்வில்தான் பெரிய தவறை செய்தார். அவர் சூழலை தவறாக கணித்துவிட்டார். சுழற்பந்துவீச்சு பெரியளவில் சாதகமாக இல்லாத சூழலில், ராகுல் சஹாரை இம்பாக்ட் வீரராக கொண்டுவந்தது பெரிய தவறு. அந்த இடத்தில் ஓவர்டன் அல்லது வேறு வேகப்பந்துவீச்சாளர்களை கொண்டு வந்திருக்கலாம். தூபேவை கூட மிடில் ஓவர்களில் வீச வைத்திருக்கலாம். பஞ்சாப் அணி வெறும் 3 ஓவர்கள் மட்டுமே சுழற்பந்துவீச்சை பயன்படுத்தியது. ஆனால் சிஎஸ்கேவில் நூர் அகமது மற்றும் ராகுல் சஹார் தலா 4 ஓவர்களை வீசி முறையே 38 மற்றும் 46 ரன்களை கொடுத்தனர். அதாவது 8 ஓவர்களில் அவர்கள் மட்டும் 84 ரன்களை கொடுத்து விக்கெட் ஏதும் எடுக்கவில்லை. மிடில் ஓவரில் இது பெரும் சொதப்பலாக அமைந்தது. தூபே, ஓவர்டன், குர்ஜப்னீத் சிங் ஆகியோரில் ஒருவரை இம்பாக்ட் வீரராக விளையாட வைத்திருக்கலாம்.
